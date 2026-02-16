La sequía de los delanteros ahoga al Deportivo

Mulattieri durante el encuentro ante el Castellón FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo volvió a dejar que desear en la fase ofensiva en el encuentro ante el Castellón. Solo un único disparo a puerta entre los tres palos. Y en el tiempo de añadido. David Mella remató de cabeza el saque de esquina botado por Luismi Cruz y confirmó que Matthys, guardameta albinegro, había estado presente.

“Nosotros tuvimos situaciones claras y bien jugadas en las que no hemos sido definitivos. Hemos tenido también el balón nosotros, pero sin amenaza. Nos ha faltado en el último tercio. Esa opción de meterte en el partido que da vida”, deslizó Antonio Hidalgo, técnico herculino, nada más terminar el choque. Puede parecer una lectura un tanto positiva del porqué los blanquiazules no fueron capaces de al menos igualar a los locales, pero en realidad señala el principal déficit del equipo en las últimas semanas.

Castalia muestra las carencias de la manta del Dépor: corta en la cabeza y corta en los pies Más información

Zakaria Eddahchouri volvió a ser el elegido para ocupar la punta de ataque. No solo le faltó acierto al neerlandés, sino que restó peligro a varios acercamientos a favor de los coruñeses que prometían ser muy interesantes y al final quedaron en la nada absoluta. Con 1-0 en el marcador, los deportivistas tuvieron su turno de réplica para empatar tras un buen inicio de segunda parte. Dos acciones por el sector derecho les situó en la zona de castigo y de cara a puerta, pero faltó esa calidad del ‘9’ que el Dépor no tiene. Primero, David Mella rompió a la espalda de Alcázar y envió un pase atrás para la llegada de Yeremay. El canario, solo para finalizar en el punto de penalti, se quedó con las ganas. Zaka estiró la pierna sin estar en disposición de golpear y mandó al limbo la internada.

Tan solo quince segundos transcurrieron hasta el segundo error. El ariete señaló dónde quería el balón y exactamente ahí se lo mandaron. Un centro preciso de Altimira que de haber conectado con Miguel de la Fuente en el Leganés de Borja Jiménez le hubiese contabilizado como asistencia. En este Deportivo no. Zaka contactó tímidamente y volvió a perdonar una ocasión pintiparada para marcar gol. Tras agotar la paciencia de los aficionados, dejó su lugar a Samuele Mulattieri en el minuto 64.

“Hemos puesto prácticamente todo lo que teníamos en el banquillo, pero no ha podido ser”. Menos Cristian Herrera y Nsongo Bil, que no entró en la convocatoria, toda la carne estaba en el asador, pero la materia prima no alcanzó para perforar la meta rival. Ni el delantero italiano ni Stoichkov le cambiaron la cara a un Deportivo que pecó de inocente en las áreas. Y lo más preocupante es que no es una novedad.

Ha pasado justo un mes desde la última vez que un delantero centro de la primera plantilla celebró un gol. El 17 de enero contra el Almería. Una sonrisa fugaz de Mulattieri que valió su peso en oro. Una efectividad que no volvió a aparecer. El disparo de volea superó a Andrés Fernández y rompió la racha de cinco meses sin marcar que atrapaba al cedido por el Sassuolo en una vorágine de dudas, tristeza y desolación. Del piano solo salía música melancólica.

Aquella noche fue un oasis en el desierto. Gol de uno de los responsables de anotarlos y tres puntos ante un rival directo. Los astros alineados para salir del bache de cinco partidos seguidos desconociendo la victoria. En el mediterráneo todo salió a pedir de boca, pero para un equipo que aspira a estar en Primera División el año que viene, los goles a cuentagotas y las sequías tan largas pasan factura.

“No era una prioridad. Se valoraron diferentes nombres, pero más por precaución que por sentimiento de necesidad. Ahora mismo, si vemos el equipo en las últimas semanas, se puede mejorar, pero lo que hay que mejorar es el porcentaje de acierto. Estamos teniendo ocasiones muy claras, pero no estamos como en otros partidos“, respondía Fernando Soriano sobre la posibilidad de haber fichado a un delantero en el mercado invernal. Una falta de acierto continuada en el tiempo y que ha mermado al Deportivo en las últimas citas. En concreto, desde el Carlos Belmonte.

La victoria por 0-2 contra el Albacete supuso el principio del fin de las dianas sin valor de Eddahchouri y el biogoleador— en toda la temporada—, Stoichkov. Ambos delanteros, que desde aquel día han alternado la titularidad, no han vuelto a ver portería en diez enfrentamientos ligueros. Un vacío ante el que la dirección deportiva ha decidido no buscar respuesta fuera y confiar en la mejora del rendimiento.

A falta de 16 jornadas para el final de curso, el Deportivo necesita cortar la sequía de los llamados a resolver en área contraria para poder sumar victorias como la que se dio en Almería y no se pudo repetir en Castellón.