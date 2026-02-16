LA LUPA | Castellón 2-0 Deportivo: Persiguiendo con mochila a cuestas

Riki, conduciendo el balón en el Castellón-Deportivo Fernando Fernández

Fue la acción la que provocó una reacción. Tuvo que encajar el Deportivo para liberarse de las cadenas con las que salió a Castalia, lleno de prudencia, para medirse a un rival directo.

Entendían Antonio Hidalgo y su cuerpo técnico que para cortocircuitar el caudal ofensivo del Castellón era necesario minimizar riesgos con y sin balón. Invitar a que el rival se equivocase más que ser atrevido y abrir la puerta a tus propios errores.

Sin embargo, de nada valió la cautela. Porque cuando el equipo herculino comenzó a cogerle el pulso al choque, cargaba con la pesada mochila del resultado. Otra vez a remolque, después de un gol que tuvo mucho de desafío a la probabilidad, pero también premiaba el inicio del equipo que de verdad salió con las ideas claras.

Entonces, el Deportivo cambió el plan y se acercó a su mejor versión. Más agresivo en defensa, persiguiendo hombre a hombre. Más paciente en ataque. Insuficiente por su falta de continuidad para someter a través del juego y, sobre todo, por su nula amenaza. Mucho amago, poco golpe y la segunda y definitiva en la frente. Ya no hubo capacidad de reacción. El Castellón 2-0 Deportivo fue abultado, pero también fiel reflejo de las incapacidades blanquiazules.

Un agujero fuera

Modificó Antonio Hidalgo el once con el que el equipo herculino logró el triunfo ante el Albacete, pues poco iba a tener que ver el guion de partido en Castalia con el de una semana antes en Riazor.

Frente a un Castellón que quiere y tiene el balón y que dispone de alta capacidad en el juego interior y armas para ser vertical, el equipo deportivista salió con la intención de protegerse. Fue solo un cambio, pero supuso una modificación sustancial. Mario Soriano abandonaba el doble pivote para subir un escalón, regresar a la mediapunta y dejarle su plaza junto a José Ángel Jurado a Riki Rodríguez a costa de dejar en el banquillo a Luismi Cruz y mantener en el once y en la banda derecha a David Mella.

El posicionamiento defensivo inicial del Dépor en los reinicios del Castellón, en 4-1-2-3. Cierra por dentro pero libera fuera a Alcázar, al que Alti no puede saltar al estar en un 2vs2 junto a Noubi

Así, ante un Castellón que se estructuraba inicialmente con balón con tres centrales —el lateral diestro Mellot hacía de tercer elemento—, el Dépor se dibujó con Mella, Zaka y Yeremay en primera línea para permitir que Soriano se quedase más cerca del doble pivote y le ayudase a proteger el carril central.

Sin embargo, el plan no funcionó. Porque el Castellón quería atraer desde atrás la presión del Dépor y el equipo herculino priorizaba no ‘saltar’. Pero cuando lo hacía, el conjunto local encontraba la solución fácilmente en su perfil izquierdo. Sienra, central zurdo, recibía. Y aunque Mella le intentaba dificultar el pase interior, el hombre libre estaba fuera. Ahí esperaba el carrilero Lucas Alcázar, demasiado lejos de un Adrià Altimira que, además, estaba fijado por Suero y no podía anticiparse al pase sobre el lateral rival y ‘saltar’ de línea para negarle tiempo y espacio.

El Deportivo intenta presionar, pero es un equipo largo. Los puntas no incomodan, Alcázar recibe con tiempo y espacio y Suero detecta el salto de Alti para picarle a la espalda y recibir libre

Así, Alti acababa yendo a por Alcázar. Pero lo hacía tarde y abriendo la puerta a su espalda para el corte de Suero o de Camara. Esperar para acabar siendo agresivo. Demasiado tarde. Demasiado mal. Priorizar protegerse para acabar siendo un bloque largo y con agujeros. Era a través del pasillo exterior, pero daba igual: el Castellón progresaba.

Demasiado pasivo

De este modo, el Deportivo no terminaba de ir arriba ni de sujetarse atrás. Y cuando el rival progresaba, acababa corriendo hacia atrás. Después de cada reinicio local o después de cada pérdida.

Porque si el equipo coruñés no lograba ensuciar el juego de los de Pablo Hernández, tampoco encontraba la fluidez una vez tenía la pelota. No ayudaba su tendencia al juego directo. Ahí Zaka no ganaba ni un envío aunque el Dépor sí conquistaba las segundas jugadas.

Eso le daba la oportunidad de correr. Entonces, el Deportivo aceleraba. Pero las jugadas no solían acabar en buen puerto. Y, así, permitía que fuese el Castellón el que pudiese responder con un contragolpe para el que el combinado herculino, demasiado separado y con un José Ángel incapaz de abarcar campo, no estaba preparado si se trataba de cortar.

Más allá de sus dificultades para presionar, cada mala gestión del balón era una contra para el Dépor, que no podía interrumpir ni por posicionamiento, ni por piernas. La transición del 1-0

Le corrieron mucho al Dépor durante todo el partido, aunque el equipo herculino apenas concedió ocasiones al contragolpe por sus esfuerzos en el repliegue. Pero fue precisamente así fue como germinó el 1-0, iniciado tras una imprudencia de Yeremay, que recibió entre líneas e intentó un eslalon hacia ninguna parte.

El Castellón recuperó y montó la transición. El Deportivo activó el chip y corrió a proteger a Ferllo. La intención no era recuperar, interrumpir o incomodar. Solo rearmar el caparazón en torno al área propia. Claro, el esfuerzo de las piezas acabó cristalizando en un equipo que hundido -tendencia habitual- y que concedió tiempo y espacio en la frontal. Camara sacó a pasear la zurda ante la pasividad colectiva y la dimisión del ‘10’, que dejó de acosarle justo cuando más debía hacerlo.

El Dépor llega con esfuerzo a replegar, pero para proteger su área. Apenas hay amenaza en la zona de peligro y, sin embargo, el equipo se hunde. Camara tiene espacio y más allá de Yere, nadie le sale

A pares

Con el marcador ya en contra y la incomodidad imperando, al Dépor no le quedó más remedio que cambiar el plan. Y comenzó haciéndolo a partir de modificar su forma de defender. No solo en cuanto a la creciente agresividad, sino al reparto espacial.

Antonio Hidalgo ajustó el evidente desequilibrio generado por el Castellón estableciendo una presión alta uno contra uno. Para ello, colocó a Mella como carrilero para emparejarlo con Alcázar y elevó la altura de Soriano, encargado de medirse a Sienra.

Tras el 1-0, Hidalgo modificó la presión y el Deportivo adquirió la iniciativa. Mella se ubicó como pareja de Alcázar y el 1vs1 con persecuciones constantes hizo que el Castellón ya viviese incómodo

Con este ajuste, Riki y Jurado quedaban mucho más expuestos en el carril central ante el doble mediocentro rival y las apariciones a sus espaldas del mediapunta Calatrava y del falso extremo Suero. Pero ambos estaban vigilados por los zagueros deportivistas. Y, sobre todo, el poseedor del balón ya no disponía de tiempo y espacio para pensar y encontrar a un compañero.

Así, a través de este evidente paso adelante en el aspecto defensivo, el Deportivo empezó a incomodar al combinado de casa. El Castellón ya no podía construir y acababa jugando en largo, dividiendo el balón y permitiendo que el Deportivo recuperase para empezar a tener la iniciativa.

Y por momentos, la pausa

A partir de la mejoría defensiva creció también en ataque el Deportivo. La tendencia para salir desde atrás dejó de ser unidireccional hacia el juego directo y el equipo comenzó a tener la mínima pausa para atraer a un Castellón que no sabe esperar. Y a partir de ahí, superarle construyendo superioridades numéricas y posicionales.

El Dépor encontró cómo progresar en cuanto tuvo calma. Jurado se incrusta entre centrales y al abrir a Loureiro, provoca el salto de Cipenga. El '15' conduce, lo elimina y pasa a Quagliata, libre

En un primer momento, resultó fundamental la inclusión de un mediocentro en la línea de centrales (principalmente Jurado) para provocar que junto a Camara y Calatrava saltase el extremo Cipenga. Cuando eso sucedía, el Deportivo lograba conectar con Quagliata. Bien como receptor principal, bien encontrando el apoyo de Riki, Soriano o Yeremay para acabar lanzando al italiano, liberado ante el ‘salto’ hacia delante del extremo congoleño.

Acabó ajustando el Castellón con Cipenga marcando de manera exclusiva a Quagliata, pero el Deportivo siguió desarrollando caminos para progresar desde atrás. Bien juntando a centrales con mediocentros, bien a través de conducciones, el cuadro deportivista batía líneas de presión y acaba pudiendo fabricar acciones amenazantes en el último tercio a través de encontrar a Mario entre líneas o la profundidad con David Mella.

La paciencia, clave. Noubi, Riki y Jurado atraen a tres rivales y giran hacia Loureiro. Mario se abre y arrastra a Barri para encontrar a Yere, que filtra a Quagliata al espacio. Al larguero Mario

Equivocarse y caer

Le faltó finura al Deportivo en esos buenos momentos en los que fue más y mejor que el nuevo líder de la categoría. No tuvo talento ofensivo en área rival porque, básicamente, no dispone de demasiado. Pero tampoco le ayudaron las prisas.

Faltó esa clarividencia en las inmediaciones del área. Pero también algo más de pausa para no precipitar los ataques, como sucedió en el preludio del 2-0, con Yeremay metiendo el balón a un área súper poblada por el rival y con poca presencia de deportivistas para culminar la transición que acabó en una recontra.

El Dépor se precipita, pierde la oportunidad y provoca que le acaben corriendo previo al 2-0. Yere centra, el Castellón recupera y combina para lanzar a Cipenga, al que Jurado no puede parar

Con el bloque visitante llegando pero muy partido, el Castellón pudo salir a la carrera. José Ángel no frenó el contraataque y aunque el Deportivo gestionó muy bien el tres para tres, el equipo de casa pudo instalarse en campo rival. Ahí fabricó una ventaja numérica en el sector derecho deportivista y encontró con mucho acierto un 2-0 del que el Dépor ya no se repuso. Demasiada mochila, demasiado responder y poco proponer.