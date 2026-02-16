Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hugo Rama ficha por un equipo que pelea por no caer al barro de Grecia

El Athens Kallithea juega la liguilla por la permanencia en la segunda categoría del país heleno

Lois Novo
Lois Novo
16/02/2026 22:48
Hugo Rama, durante un partido con el Dépor en Primera RFEF
Archivo DXT Campeón
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Hugo Rama ya tiene equipo. Después de acabar contrato con el Deportivo el pasado verano, el centrocampista de Oroso no encontró acomodo en ningún club ni antes del cierre del mercado estival ni en el reciente mercado de invierno. Sin embargo, acaba de hacer las maletas para firmar por el Athens Kallithea griego.

A sus 29 años, cumplidos el pasado mes de noviembre, y después de más de siete meses de inactividad, Hugo Rama llega a un equipo que compite en la Super League 2, la segunda división de Grecia. Después de finalizar en la quinta posición del Grupo A -la liga se divide en dos grupos y dos fases-, el Athens Kallithea compite en el Grupo B por la permanencia, en el que seis equipos que arrastran puntos de la primera fase luchan por evitar cuatro plazas de descenso a la tercera categoría.

Lucas Pérez, durante un entrenamiento con el Leganés durante las dos semanas que estuvo a prueba en el conjunto pepinero

Un nuevo tren pasa de largo para Lucas Pérez, Hugo Rama y Mfulu

Más información

Después de la primera jornada de esa segunda fase, en la que perdió frente al Egaleo (1-0), el Athens Kallithea ocupa la segunda posición. Por delante tiene nueve partidos para certificar su permanencia en la división de plata. Esa será la misión de Hugo Rama, ayudar a mantener la categoría a su nuevo club, que en la pasada temporada 2024-25 vivió una efímera quinta experiencia en la Primera División, puesto que ya había jugado en ella cuatro campañas, entre 2002 y 2006.

En el vestuario del conjunto ateniense, Hugo Rama tendrá un compañero español. Se trata de Javi Matilla, que a sus 37 años cumple su octava temporada en el fútbol griego, donde con anterioridad militó en el Aris de Salónica y en el Volos. Previamente disfrutó de una larga carrera en LaLiga con Villarreal, Betis, Murcia, Elche y Nàstic de Tarragona, con los que jugó entre 2007 y 2018.

Hugo Rama con la camiseta del Deportivo en el videoclip de The Rapants

Hugo Rama vuelve a vestirse de corto para The Rapants

Más información

Después de salir del barro con el Dépor y ayudar a mantener al equipo blanquiazul en la categoría de plata, Hugo Rama ahora afronta una mini-temporada de solo nueve partidos en los que tratará de ayudar a que su nuevo equipo no caiga a la tercera categoría griega, el barro heleno.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Momento del gol de Gorka Carrera con el Málaga

El Dépor evita el 'sorpasso' del Málaga
Zeltia Regueiro
Riki, conduciendo el balón en el Castellón-Deportivo

LA LUPA | Castellón 2-0 Deportivo: Persiguiendo con mochila a cuestas
Xurxo Gómez
El técnico Fran Escribá, en su etapa en el Granada

Fran Escribá es el elegido como míster del Valladolid, el tercero en este curso
Zeltia Regueiro
Noé Carrillo durante el partido en El Requexón

Al Fabril se le atraganta el Principado de Asturias
Dani Fernández