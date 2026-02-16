Hugo Rama ficha por un equipo que pelea por no caer al barro de Grecia

Hugo Rama, durante un partido con el Dépor en Primera RFEF Archivo DXT Campeón

Hugo Rama ya tiene equipo. Después de acabar contrato con el Deportivo el pasado verano, el centrocampista de Oroso no encontró acomodo en ningún club ni antes del cierre del mercado estival ni en el reciente mercado de invierno. Sin embargo, acaba de hacer las maletas para firmar por el Athens Kallithea griego.

A sus 29 años, cumplidos el pasado mes de noviembre, y después de más de siete meses de inactividad, Hugo Rama llega a un equipo que compite en la Super League 2, la segunda división de Grecia. Después de finalizar en la quinta posición del Grupo A -la liga se divide en dos grupos y dos fases-, el Athens Kallithea compite en el Grupo B por la permanencia, en el que seis equipos que arrastran puntos de la primera fase luchan por evitar cuatro plazas de descenso a la tercera categoría.

Después de la primera jornada de esa segunda fase, en la que perdió frente al Egaleo (1-0), el Athens Kallithea ocupa la segunda posición. Por delante tiene nueve partidos para certificar su permanencia en la división de plata. Esa será la misión de Hugo Rama, ayudar a mantener la categoría a su nuevo club, que en la pasada temporada 2024-25 vivió una efímera quinta experiencia en la Primera División, puesto que ya había jugado en ella cuatro campañas, entre 2002 y 2006.

En el vestuario del conjunto ateniense, Hugo Rama tendrá un compañero español. Se trata de Javi Matilla, que a sus 37 años cumple su octava temporada en el fútbol griego, donde con anterioridad militó en el Aris de Salónica y en el Volos. Previamente disfrutó de una larga carrera en LaLiga con Villarreal, Betis, Murcia, Elche y Nàstic de Tarragona, con los que jugó entre 2007 y 2018.

Después de salir del barro con el Dépor y ayudar a mantener al equipo blanquiazul en la categoría de plata, Hugo Rama ahora afronta una mini-temporada de solo nueve partidos en los que tratará de ayudar a que su nuevo equipo no caiga a la tercera categoría griega, el barro heleno.