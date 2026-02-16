Hidalgo: "Si nos vamos a los datos, ha estado todo muy igualado"

Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor Fernando Fernández

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en sala de prensa después de la derrota ante el Castellón (2-0).

Valoración. “Si vamos a los datos, ellos tiran dos veces a portería. Nosotros hemos tenido la ocasión del larguero, con David dentro del área para poder acabar… Ellos han defendido esas acciones increíblemente bien. Y nosotros, pues son goles que no podemos encajar. Nos ha hecho daño el segundo gol y a partir de ahí hemos estado algo precipitados”.

Sensaciones. “Queda mucho por delante y vamos a seguir. Veo al equipo con buenas sensaciones, compite contra cualquiera. El Castellón es un equipo muy físico y el volumen de ocasiones que tienen normalmente, así como el balón parado, lo hemos defendido muy bien. Nosotros tuvimos situaciones claras y bien jugadas en las que no hemos sido definitivos. También la que toca Zaka con la punta con Yeremay detrás para empujar… Pequeños detalles que no se han dado hacia nuestro lado”.

Mazazo tras el segundo gol. “Te empiezas a precipitar. Ellos meten mucha gente por dentro, te llevan el balón de lado a lado. Hemos tenido también el balón nosotros, pero sin amenaza. Nos han faltado piernas. Hemos tenido que cambiar a Riki cuando queríamos meter otro jugador de ataque”.

Cambios. “El equipo ha interpretado bien lo que requería el partido. En los últimos minutos hemos estado más desajustados, pero sin sufrir ocasiones claras del rival. Nos ha faltado en el último tercio. Esa opción de meterte en el partido que da vida. Hemos puesto prácticamente todo lo que teníamos en el banquillo, pero no ha podido ser”.

Mensaje a la afición. “El equipo lo ha intentado de todas las maneras. Esto es muy largo. Hay que levantarse, seguir y saber sufrir. Estamos compitiendo contra rivales de la parte alta y estamos cerca de ellos. Hay que tener ese punto de estar para poder definir mejor y no cometer errores que penalicen. Cosas que hay que mejorar, pero el equipo muestra que compite contra cualquiera”.

Defensa. “La eficacia defensiva se contabiliza con lo que te ataca el rival y el peligro que te genera. El Castellón está acostumbrado a tener muchísimo volumen y eso no ha pasado. Miraremos para ver qué más podemos hacer”.

Juego directo. “Yo sinceramente hay veces que… Tenemos que ir un poco a la esencia. Al principio del partido. Si te fijas, la posesión ha estado muy igualada. Eso quiere decir que ellos también han tenido que golpear sobre la última línea. Cuando te vienen a pares, hay que enviar balones a esa última línea y seguramente ellos hayan estado más acertados. Pero ha estado todo muy igualado. Así lo dicen los datos. Hemos tenido el balón en muchos momentos y el equipo en esa faceta ha estado bien”.

Riki. “Bien. Ha hecho un gran partido. Se le ha hecho un poco largo al final. Nos ha dado esa superioridad por dentro y la pausa. También tiene la conducción que elimina rivales y presiones altas. Él ha hecho un gran partido y estoy contento por él. Nos va a dar mucho”.