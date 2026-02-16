Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Hidalgo: "Si nos vamos a los datos, ha estado todo muy igualado"

El técnico catalán hace balance del encuentro tras derrota de su equipo ante el Castellón

Dani Fernández
Dani Fernández
16/02/2026 00:03
Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor
Antonio Hidalgo, durante la Cultural-Dépor
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en sala de prensa después de la derrota ante el Castellón (2-0).

Valoración. “Si vamos a los datos, ellos tiran dos veces a portería. Nosotros hemos tenido la ocasión del larguero, con David dentro del área para poder acabar… Ellos han defendido esas acciones increíblemente bien. Y nosotros, pues son goles que no podemos encajar. Nos ha hecho daño el segundo gol y a partir de ahí hemos estado algo precipitados”.

Sensaciones. “Queda mucho por delante y vamos a seguir. Veo al equipo con buenas sensaciones, compite contra cualquiera. El Castellón es un equipo muy físico y el volumen de ocasiones que tienen normalmente, así como el balón parado, lo hemos defendido muy bien. Nosotros tuvimos situaciones claras y bien jugadas en las que no hemos sido definitivos. También la que toca Zaka con la punta con Yeremay detrás para empujar… Pequeños detalles que no se han dado hacia nuestro lado”.

Mario Soriano en el Castellón-Deportivo

Crónica | El Deportivo vuelve a quedarse corto ante uno de su tamaño (2-0)

Más información

Mazazo tras el segundo gol. “Te empiezas a precipitar. Ellos meten mucha gente por dentro, te llevan el balón de lado a lado. Hemos tenido también el balón nosotros, pero sin amenaza. Nos han faltado piernas. Hemos tenido que cambiar a Riki cuando queríamos meter otro jugador de ataque”.

Cambios. “El equipo ha interpretado bien lo que requería el partido. En los últimos minutos hemos estado más desajustados, pero sin sufrir ocasiones claras del rival. Nos ha faltado en el último tercio. Esa opción de meterte en el partido que da vida. Hemos puesto prácticamente todo lo que teníamos en el banquillo, pero no ha podido ser”.

Mensaje a la afición. “El equipo lo ha intentado de todas las maneras. Esto es muy largo. Hay que levantarse, seguir y saber sufrir. Estamos compitiendo contra rivales de la parte alta y estamos cerca de ellos. Hay que tener ese punto de estar para poder definir mejor y no cometer errores que penalicen. Cosas que hay que mejorar, pero el equipo muestra que compite contra cualquiera”.

Defensa. “La eficacia defensiva se contabiliza con lo que te ataca el rival y el peligro que te genera. El Castellón está acostumbrado a tener muchísimo volumen y eso no ha pasado. Miraremos para ver qué más podemos hacer”.

El once del Dépor ante el Castellón

El uno x uno del Dépor ante el Castellón: Loureiro, el único que defendió el fuerte

Más información

Juego directo. “Yo sinceramente hay veces que… Tenemos que ir un poco a la esencia. Al principio del partido. Si te fijas, la posesión ha estado muy igualada. Eso quiere decir que ellos también han tenido que golpear sobre la última línea. Cuando te vienen a pares, hay que enviar balones a esa última línea y seguramente ellos hayan estado más acertados. Pero ha estado todo muy igualado. Así lo dicen los datos. Hemos tenido el balón en muchos momentos y el equipo en esa faceta ha estado bien”.

Riki. “Bien. Ha hecho un gran partido. Se le ha hecho un poco largo al final. Nos ha dado esa superioridad por dentro y la pausa. También tiene la conducción que elimina rivales y presiones altas. Él ha hecho un gran partido y estoy contento por él. Nos va a dar mucho”.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Calatrava

Calatrava da la clave del Castellón 2-0 Deportivo: “Me he encontrado el balón y el portero estaba un poco distraído”
Esther Durán
La afición del Dépor en Castalia

ASÍ LO VIVIÓ LA AFICIÓN | Castalia vuelve a ser tierra de malos recuerdos para el deportivismo
Lucía Dávila
Pablo Hernández, entrenador del Castellón, durante el anterior partido liguero ante Las Palmas

Pablo Hernández: "Anímicamente significa mucho ganar a este Deportivo"
Dani Fernández
Pichu, atacante del Órdenes, se prepara para golpear el balón ante la oposición de Iván Martínez, defensa del Sofán

La jornada | Dulce empate del Órdenes y suspensión en el Val do Dubra
Santi Mendoza