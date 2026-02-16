El Deportivo se pierde en el área... y entre los equipos más goleadores

David Mella golpea el balón en la derrota ante el Castellón FERNANDO FERNÁNDEZ

Los datos, tanto en la vida como en el deporte, son un instrumento de apoyo que sirve para obtener información útil que ayuda a entender determinadas situaciones. Un refuerzo que da argumentos mucho más sólidos sobre lo que sucede. Describe lo que está pasando, compara para ver diferencias y detecta patrones o problemas.

Si lo aplicamos al caso concreto del Deportivo, se obtiene una respuesta clara de qué es lo que está faltando a los blanquiazules. Por qué los coruñeses no pisan puestos de ascenso directo desde hace más de dos meses. Cuáles son las facetas en las que ha bajado el rendimiento colectivo. Qué ha dejado de hacer bien el Deportivo en las últimas semanas de competición.

Castalia fue la gran prueba de que al conjunto herculino le cuesta un mundo transformar en gol sus llegadas al área. El Dépor solo tiró una vez a portería contra el Castellón— David Mella remató centrado en el tiempo de añadido un saque de esquina que atrapó el guardameta rival sin complicaciones—, pero tuvo ocasiones manifiestas que, pese a que en las estadísticas no figuran como remate entre palos, fueron situaciones muy evidentes de peligro.

La falta de eficacia en área contraria es el tapón de una bañera que ya desborda el agua. El Dépor no fue capaz de convertir en gol sus internadas y terminó pagando la falta de contundencia en su propia meta. Porque el Castellón, acostumbrado a generar un gran volumen de llegadas, tampoco tuvo unos números muy elevados (tres remates a portería), pero castigó con acierto.

Tras un tramo de campeonato en el que los de Antonio Hidalgo destacaban por su gran porcentaje de éxito de cara a puerta, situación que les llevó a encadenar una racha de cinco victorias seguidas sin desarrollar un fútbol brillante, ahora viven la otra cara de la moneda.

El Deportivo es el tercer equipo que menos goles ha anotado en las últimas diez jornadas de Liga. Nueve dianas que solo han servido para sumar once puntos de 30 posibles. Los puestos de ascenso directo se han alejado a cuatro, y el prácticamente nulo acierto de cara a portería rival, evidencia el principal problema a corregir.

Tan solo Cultural Leonesa y Burgos han celebrado menos goles. Ocho. Uno por debajo. Mientras que Mirandés, Real Sociedad B y Real Zaragoza han metido los mismos que los blanquiazules. Todos, salvo el conjunto burgalés, equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria, con tres de ellos ocupando puestos de descenso.

Ni comparten el objetivo que persigue el Deportivo para final de temporada, ni cuentan con el arsenal ofensivo de los de Riazor. Pero las cifras obtenidas en los dos últimos meses y medio son las mismas.

ASÍ LO VIVIÓ LA AFICIÓN | Castalia vuelve a ser tierra de malos recuerdos para el deportivismo Más información

Una falta de acierto de los delanteros que tampoco están pudiendo subsanar los hombres de segunda línea: “No es tan sencillo como decir que cuando entre una entrarán todas. Es cuestión de ver cuánta gente les acompaña. Hay que analizar cómo cargar el área y acompañarles. Hay que encontrar el equilibrio en todo eso. Hay que poner más gente en el área en número”, señalaba Hidalgo en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Castellón.

El técnico catalán habla de un problema coral. No solo los puntas de ataque, que entre los tres suman doce goles, no están siendo efectivos. El Deportivo necesita que los mediapuntas y jugadores de banda agranden sus dígitos y pisen con más frecuencia el área rival. La faceta a mejorar está localizada, falta que los hombres clave se entonen.