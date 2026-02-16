El Dépor vuelve a estamparse contra su techo de cristal: 5 de 24 ante los rivales directos

Los jugadores del Dépor tras la derrota ante el Castellón FERNANDO FERNÁNDEZ

Se empeña el Deportivo en buscar algo más que para lo que está preparado y se empeña la realidad en devolverle la osadía con un bofetón tras otro. A nadie le están gritando a la cara tan fuerte como la ‘Hypertensiones’ le está gritando al equipo blanquiazul que su sitio no está en la cima de la Liga. Que puede que esté por encima de la media, quizá incluso que pertenezca al grupo de cabeza, pero que cuando se trata de asaltar las primeras posiciones, su propia incapacidad le hace estamparse una y otra vez contra un techo de cristal blindado.

Porque Antonio Hidalgo y los suyos volvieron a fallar cuando el reloj marcó la hora señalada. Como ya sucedió en enero en el carrusel de duelos directos, el conjunto coruñés mostró una cara aceptable, compitió… pero de nuevo se quedó corto ante uno de los máximos aspirantes al ascenso. El último mes y medio ha puesto al Dépor ante el espejo, especialmente en los duelos con el Racing de Santander y el más reciente ante el Castellón. Segundo y primer clasificados derrotaron al equipo herculino para completar el pleno… el desastre desde la perspectiva deportivista. 0 de 12 ante los equipos que hoy comandan la clasificación. Esa es la realidad.

Castalia muestra las carencias de la manta del Dépor: corta en la cabeza y corta en los pies Más información

Y es que la competición está poniendo en su sitio al conjunto blanquiazul. Ese equipo que por momentos creyó poder liderar. 26 jornadas son suficientes para contar todo lo que se necesita saber de uno de los integrantes del torneo y los resultados definen perfectamente lo que es este Dépor en esta Segunda División: fuerte contra los débiles, débil contra los fuertes. Ahora mismo, además de cántabros y orelluts, completan la zona de playoff Almería, Málaga y Las Palmas. El balance contra estos rivales es de una victoria, dos empates y una derrota. El global ante toda la zona noble, un paupérrimo 5 de 24 puntos posibles. El único triunfo fue ante el Almería hace unas semanas, con remontada incluida, en un duelo que ahora mismo representa más la excepción que la regla. Unos duelos directos que esconden, además, otro problema que puede llegar a ser importante cuando llegue la primavera: el golaveraje. Perdido ya con Castellón y Racing de Santander, será complicado levantarlo con el Málaga (3-0 en La Rosaleda) y solo está garantizado con el equipo indálico después de imponerse en el duelo directo (1-1 en Riazor, 1-2 en el Almería Stadium).

Sin margen

No quiere decir esta situación que el Deportivo tenga que arrojar la toalla en la pelea por el ascenso. Ni mucho menos. De hecho, si bien no está dando la talla ante los de su tamaño, sí está mostrando una fiabilidad contra los equipos de media tabla hacia abajo bastante superior a la de sus rivales directos. Hasta el momento y mirando a la foto grande de la competición, el equipo coruñés le está ganando a los equipos que tiene que ganar. Solo así se explica que la distancia con los dos primeros clasificados después de los seis puntos sumados ante el Dépor -y de los seis que evitaron que el Dépor sumara-, sea de 5 y 4 puntos respectivamente.

Es lo que tienen las competiciones de la regularidad, que ofrecen dos formas de llegar al objetivo. Hay dos maneras de aprobar: brillar en el día D a la hora H, clavar el examen que pondera mucho más que todo lo anterior, o sobresalir en el día a día. Ser un estudiante aplicado y sumar los suficientes méritos como para que uno no necesite jugárselo todo a una carta. Hasta ahora el Dépor está demostrando saberse la lección y estar preparado, tanto como que le están pudiendo los nervios a la hora de enfrentarse a un papel en blanco cuando el reloj empieza a descontar segundos. Son dos caminos igual de válidos que pueden llevar al mismo puerto, aunque el que recorre ahora mismo el grupo dirigido por Hidalgo es más estrecho y, desde luego, no permite ningún margen de error.

Semilla de la duda

Mientras, el mensaje que se lanza desde el vestuario, tanto por parte de los jugadores como del entrenador, es de pedir calma. “Queda mucho”. Por supuesto que queda mucho y el Dépor parte en una posición de privilegio para encarar esa recta final de la temporada regular en busca de la mejor posición para dar el último golpe a un posible ascenso directo… o rearmarse de cara al playoff. Ahora mismo, luchar por terminar entre los seis primeros, algo que el técnico catalán reconoció como el objetivo del equipo desde un primer momento, parece la opción más realista. Sin embargo, el equipaje que el Dépor está metiendo en su mochila a lo largo de estos meses quizá pese demasiado cuando llegue el momento de volar.

El uno x uno del Dépor ante el Castellón: Loureiro, el único que defendió el fuerte Más información

Porque nadie en el entorno deportivista debería tener la soberbia de despreciar un playoff. Aprender de los errores pasados es el primer paso para no repetirlos. Pero sí conviene tener en cuenta que a esas eliminatorias de junio llegan los mejores equipos de la categoría. En ocasiones, alguno que se queda a nada de los puestos de ascenso directo. Son cruces en los que puede pasar de todo y en los que importa el aquí y ahora. Pero si a ese momento se llega con la confianza por los suelos y una sensación de inferioridad por no haber respondido antes, superar la prueba se complica. Al Dépor le quedan todavía varios enfrentamientos ante rivales de su tamaño hasta final de Liga. Por Riazor tienen que pasar Málaga, Las Palmas y Córdoba, entre otros, tres de los equipos que comparten pelotón de cabeza y posibles candidatos a jugarse un billete a la gloria en el ‘mata-mata’. Y además de para asegurarse un puesto en la postemporada, bien haría el conjunto blanquiazul en sacar algo de esos duelos para empezar a convencerse de que, además de vencer a los rivales que tiene que vencer, también puede ganar a los demás aspirantes al ascenso.