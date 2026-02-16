Castalia muestra las carencias de la manta del Dépor: corta en la cabeza y corta en los pies

Zakaria Eddahchouri, intentando dirigir el balón ante el acoso de Mellot Fernando Fernández

Sin ocasiones claras de verdad, al Castellón le valieron dos ‘zarpazos’ desde fuera del área para noquear primero y mandar a la lona después al Deportivo. No le hizo falta encontrar su habitual brillo ofensivo. No tuvo que generar el volumen de ataque de todos los días. Ni siquiera fue mejor en los 70 metros que van de área a área. Porque fue superior donde se deciden los partidos. Y más entre ‘iguales’.

Fueron ocho los remates totales del Castellón, solo cinco hasta el segundo tanto. Ese 2-0, que llegó cuando mejor estaba el equipo de Antonio Hidalgo, apenas se distinguió del primero por el protagonista de la pasividad que imperó en la salvaguarda visitante. Al comienzo del choque fue Yeremay el que dimitió del acoso para regalarle tiempo y espacio a Camara. Luego, los focos enfocaron a un Álvaro Ferllo ya relajado, lejos de intuir que Calatrava le iba a ametrallar si cazaba ese balón suelto en el pico del área.

Ocho disparos. Únicamente tres a portería. Según la estadística avanzada y el modelo predictivo de Opta, un remate como el de Camara apenas tiene un 2% de probabilidad (0,02 goles esperados o xG) de acabar dentro. Menos todavía el de Calatrava, que no superó el 0,01. Los dos fueron dentro y, en el global de los ocho disparos albinegros, sumaron un total de 0,23 goles esperados (xG). El dato recalca la enorme pegada del conjunto local y realza el hecho de que no todo fue tan malo en la actuación deportivista.

Bajísima probabilidad

Es cierto que la del rival en el encuentro del pasado domingo fue la probabilidad de gol más baja en contra del Dépor en todo el curso. Ni en ese prometedor inicio de campaña el Sporting (0,32 xG) o el Huesca (0,31) lograron generarle al equipo de Hidalgo un sumatorio de situaciones de gol con menos opciones de acabar subiendo al marcador. Para encontrar algo parecido hay que ir al duelo contra el Cádiz en Riazor que abrió el telón del año 2026. Aquel día, el Deportivo encajó también dos dianas, pero concediendo una docena de remates que se tradujeron en 0,69 goles esperados totales.

Crónica | El Deportivo vuelve a quedarse corto ante uno de su tamaño (2-0) Más información

Es difícil pegar más con menos, cierto. Apenas logró el combinado dirigido por Pablo Hernández encontrar acciones de disparo dentro del área. Pero sí tuvo la yugular deportivista entre ceja y ceja en cuanto vio la rendija para lanzarse. Por eso mismo, mal haría el Dépor en regodearse en una falsa falta de fortuna. Porque esa contundencia del rival fue el evidente reflejo del resultado y quizá de las posibilidades reales del combinado deportivista en esta competición a largo plazo. No la tiene el Dépor, al que le faltó veneno en área propia para negar esos goles... y sobre todo en área rival.

Fue un quiero y no puedo el conjunto herculino. Aunque el primer golpe le sirvió para entender que no debía esperar atrás y tenía que agarrar el balón. Coser con paciencia y no embarcarse en un choque de ida y vuelta ante este Castellón que vuela y ya no es el frágil equipo de Schreuder o Platt.

Le costó imponerse en ese guion. Pero en cuanto lo logró, solo hubo un equipo cerca del gol y se llamó Deportivo. Aunque el concepto de proximidad es relativo. Porque con su nulo veneno ofensivo, el conjunto de A Coruña estuvo, a la vez, muy lejos de probar la calidad de los guantes del belga Matthys.

Al contrario que en el encuentro de la ida, el Dépor sí supo qué hacer con el balón. Sobre todo, cada vez que la pelota pasó por los pies de Riki Rodríguez y Mario Soriano. El ‘14’ y el ‘21’ aclaraban el juego de los suyos todo lo que no lo lograba hacer un José Ángel al que, de nuevo, el ritmo del partido le pasó por encima.

Pero era insuficiente. Porque el binomio era una máquina de fabricar buenas ideas que no encontraban conclusión unos metros más arriba. Ahí, Yeremay seguía con su particular lucha contra sí mismo, Mella era atrevimiento sin final y Zaka... directamente la nada más absoluta. Al menos, el ariete neerlandés se erigió en el símbolo que mejor ilustra por qué al Deportivo le tiembla la muñeca cada vez que quiere echar un pulso con otro ‘gallito’. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Y Eddahchouri, al que la ausencia de buenas sensaciones le ha nublado la vista hacia portería, es ahora mismo una evidente carencia ante los 'grandes'.

Fueron cinco los remates del colectivo en la primera mitad, todos ellos bloqueados y preludio de las ocasiones —y llegadas— enviadas al limbo antes del hundimiento, maquillado ya en el minuto 90 con el primer remate a portería de los 12 que intentó. Fue de Mella y de cabeza. La metáfora de un equipo que en Castalia evidenció que la manta es corta por la cabeza, pero también por los pies.