Calatrava da la clave del Castellón 2-0 Deportivo: “Me he encontrado el balón y el portero estaba un poco distraído”

El catalán fue el encargado de hacer el segundo con un zurdazo desde la frontal que se coló por la escuadra de la portería de Álvaro Ferllo

Esther Durán
16/02/2026 00:53
Calatrava
Calatrava, celebrando el gol ante el Deportivo
CD Castellón
Álex Calatrava fue el encargado de quitarle todas las esperanzas al Deportivo este domingo en Castalia. El equipo dirigido por Antonio Hidalgo saltó al terreno de juego en la segunda parte con la intención de darle la vuelta al tempranero gol de Camara y sacar algo de su visita a Castellón, y casi lo consigue cuando Mario Soriano metió el miedo en el cuerpo a los locales con un disparo desde la frontal que se estrelló en el larguero. 

Pero apenas unos minutos después, el mediocentro albinegro cogió el balón en la frontal y de un zurdazo abrió la boca de todos los allí presentes, coruñeses y castellonenses. El balón se coló por la escuadra de la portería defendida por Álvaro Ferllo, y en un primer instante parecía que Calatrava quería postularse al gol de la jornada, pero tras el pitido final, el propio jugador admitió ante los medios de comunicación, explicó su gol y admitió que pilló al portero blanquiazul distraído.

Me he encontrado ahí el balón, he acabado la jugada, el portero estaba un poco distraído y ese gol nos ha dado un poco esa calma y esa tranquilidad porque ellos habían salido con mucha fuerza, pero estamos muy bien y tenemos que seguir así”, explicó el catalán.

