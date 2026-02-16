ASÍ LO VIVIÓ LA AFICIÓN | Castalia vuelve a ser tierra de malos recuerdos para el deportivismo

La afición del Dépor en Castalia Fernando Fernández

Era algo más que tres puntos lo que estaba en juego en Castalia. Era mantener cerrada una herida que se había abierto una tarde de 2023, y que habían conseguido sanar apenas un año después. Un escenario cargado de memoria, de recuerdos y de cicatrices que ya no dolían, pero que se mantenían en la piel de todos los deportivistas. Un lugar donde cada visita despierta sentimientos encontrados a una afición que no volvió a ver perder a su equipo sobre ese césped desde aquel fatídico playoff. Hasta esta noche.

“La última vez que estuve en Castellón, en Castalia, fue el día del playoff a Segunda. Fue el partido más épico y a la vez triste de mi vida. Vine con la Federación de Peñas en el bus y fueron como 14 horas. A la ida muy bien porque íbamos todos cantando y superilusionados, pero después del partido la vuelta fue muy violenta. Todo el mundo callado”, explica Martín Zas todavía afónico, un aficionado que se desplazó este domingo para disfrutar del partido.

El contexto no podía ser más motivador. Un duelo directo en la lucha por el ascenso, con un Racing que acababa de perder en Ipurua y le otorgaba al conjunto orellut la oportunidad de ser líderes de la clasificación. El Dépor, con la opción de adelantarles en la tabla y cobrarse su pequeña venganza por quitarles la imbatibilidad en Riazor apenas dos meses atrás. Como no podía ser de otra manera, hubo presencia blanquiazul en las gradas de Castalia. Siempre la hay, independientemente de que el equipo juegue a más de 1.000 kilómetros de distancia de A Coruña, o de que una alerta por fuertes vientos azotara Castellón este fin de semana. Allí estaban, desafiando al frío, al clima y a los recuerdos. Haciéndose notar y acompañando al conjunto dirigido por Antonio Hidalgo en una de las citas más importantes del curso, después de que el conjunto albinegro decidiera que iba a ser la revelación de la temporada en la liga de las ‘hypertensiones’. Pero el fútbol volvió a ser cruel con ellos.

“Yo estaba con unos amigos en Zaragoza, y ellos tenían contacto con gente de la Comunidad Valenciana que nos contaban que la alerta en sí era el propio sábado, pero que el domingo se tranquilizaba y se suponía que había partido. Hubo un momento en el que sí que estábamos bastante decepcionados porque yo ya viví lo de Tenerife y pensaba que se iba a suspender otra vez, cuando yo vine adrede para el partido. Estábamos con un poco de incertidumbre, pero a la vez tranquilos por las noticias que nos llegaban. Estuve muy pendiente de Twitter por las noticias que decían que el Dépor no quería viajar y que iba a tener problemas, pero al final todo salió bien”, explica Martín.

El primer golpe llegó demasiado pronto. Apenas se habían podido acomodar en sus asientos de la grada visitante y entonar el primer cántico, cuando en el minuto 10 Camara adelantó a los locales y congeló a la hinchada deportivista. El gol fue un jarro de agua fría que silenció a los blanquiazules, y la gran mayoría de ellos optaron por sentarse y tratar de no helarse ni física ni anímicamente. Durante la primera parte se desesperaron con muchas acciones de los suyos y con algún posible remate que nunca llegaba a suceder. La grada reflejaba desconcierto y el miedo a que Castalia volviera a pasar factura se apoderó rápidamente de ellos.

Volvieron a intentarlo en la segunda parte. Borrón y cuenta nueva. Se levantaron, cantaron, animaron y empujaron al Dépor con la ilusión de repetir la hazaña de Almería y lograr darle la vuelta al marcador. El equipo parecía que respondía y, por unos minutos, la esperanza se hizo un hueco en una grada en la que los desplazados apenas llegaban a la centena. Pero entonces, el fútbol volvió a golpear y Calatrava fue el encargado de marcar la sentencia. El 2-0 del marcador terminó de silenciarles, hasta que, ya después del pitido final, se pusieron en pie para levantar sus bufandas y aplaudir al equipo cuando se acercaron a saludar.

“Yo creo que hablo en nombre de todo el deportivismo cuando digo que nos vamos decepcionados. En mi opinión, les faltó un poquito de actitud para no dejar pensar al rival, no dejarle dominar y por eso yo creo que llegan los dos goles de ellos, por dejarles pensar de más. Al final, no sé si tiramos a puerta, creo que tiramos una vez y la ocasión más buena del Dépor fue el minuto 90 en un remate de cabeza… Es inevitable irte decepcionado. Yo vengo desde A Coruña, ahora tengo 14 horas de vuelta y estábamos ilusionados porque podías dar un golpe a la mesa y al final lo han dado ellos. Pero bueno, queda mucha Liga, tenemos un calendario más o menos mejor que los demás, pero con esta actitud y este planteamiento de a ver qué pasa y a ver qué plantea el rival, no creo que llegue a buen puerto”, termina Martín.

El Dépor no pudo remontar. No hubo goles que celebrar, ni épica que contar. Pero si algo ha demostrado otra vez la afición coruñesa, es que no se rinde ante los fantasmas. Aunque, al menos por una noche, Castalia vuelva a ser tierra de malos recuerdos para el deportivismo.