Guerrero contra todos y gana Guerrero: golazo del canterano para abrir el triunfo del Ourense CF

Adrián Guerrero, durante el partido ante el Cacereño Ourense CF

Está siendo un año de altibajos para los jugadores que el Deportivo tiene cedidos en los diferentes equipos. Pero si hay alguien que está aprovechando bien su préstamo, ese es Adrián Guerrero. El extremo, que está jugando su primer curso en Primera RFEF después de estrenarse en Segunda RFEF con el Fabril el año pasado, está siendo un fijo en un Ourense CF que lucha para conseguir la permanencia. Lo tendrá más fácil con actuaciones como la que el canterano deportivista completó ante el Mérida para la victoria gallega por 3-1.

Jugando por la banda derecha a pierna natural, Guerrero está siendo una de las principales armas ofensivas del conjunto ourensano y ante el Mérida sumó su segundo tanto de la temporada en una jugada llena de habilidad y descaro. La perla de Abegondo se plantó en la frontal del área sin compañeros que le ofreciesen soluciones y con tres rivales que le cerraban el paso. Tuvo la pausa necesaria para tirar un par de amagos, un recorte y acomodarse el balón a la derecha para batir al portero con un ajustado disparo.

El 2026 le devuelve el instinto a un Barbero que sigue en racha con el Arouca Más información

Fue el gol que abría el marcador para encarrilar un importante triunfo que le permitirá al Ourense CF seguir fuera de los puestos de descenso una jornada más, en un fin de semana en el que sus rivales directos también han hecho los deberes. Entre ellos, un Cacereño que venció al Pontevedra de Diego Gómez y Rubén López (1-0).