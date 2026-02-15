Así fue: Castellón-Deportivo (2-0)
Diez minutos para el final, los blanquiazules pierden 2-0 y no hay atisbo de reacción
Final en Castalia
El Castellón, nuevo líder de Segunda, tras imponerse al Dépor. Ocho victorias seguidas de los orelluts en Riazor. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!
Cabeceó Mella, atrapó Matthys
Primer disparo entre palos del Dépor
Fuerza el córner Villares
Amarilla a Doué
Derribó a Stochkov. Cumple ciclo.
Cuatro de añadido
¡Lo intentó Doué!
Había marcado en Riazor, pero en esta ocasión su disparo se fue alto.
Se complicó en la cesión Ximo
Se llevó Alberto la pierna de Álvaro Ferllo, que pedía la cartulina
Amarilla para Mella
Se quejaba de una falta previa y al final él cometió una posterior y fue amonestado.
Triple cambio orellut
Se van Camara, entra Álvaro (otro delantero), se retira Sienra, que tenía amarilla y entra Brignani y Cipenga sale para la entrada de Pablo Santiago.
El Castellón superó un récord
Y tiene que ver con su capacidad defensiva.
Último cambio en el Dépor
Se marcha Riki y entra Diego Villares
Amarilla para Loureiro
Expeditivo ante Generabarrena.
Doble cambio en el Dépor
Se retiran Altimira y Quagliata y entran Ximo y Stoichkov.
Trueques en el Castellón
Se marcha Diego Barri y entra Doué
¡En dos tiempos Álvaro Ferllo!
Dudó en la salida, tras córner del Castellón y atrapó en dos tiempos, yéndose al suelo.
¡A punto de marcar Camara!
Disparó al lateral de la red.
Amarilla para Sienra
Segundo jugador amonestado del Castellón.
Doble cambio en el Dépor
Salen Eddahchouri y José Ángel y entran Mulattieri y Luismi.
El Dépor, desdibujado
Perdió José Ángel fuera del área y Cala armó rápido un disparo, de nuevo ajustado al palo, al que no llega Álvaro
Cala hace el segundo
Se cumple la hora de juego
El Dépor sigue por debajo en el marcador
Cambios en el Castellón
Se va Suero, entra Raúl Sánchez, fichaje de invierno.
¡Al larguero Mario Soriano!
Gran pase atrás de Quagliata y Soriano la mandó al larguero.
Doble fallo de Eddahchouri
Se le queda atrás un pase de Mella y posteriormente en un centro de Altimira cabecea fuera.
Amonestado Quagliata
Una pérdida de Eddahchouri le hizo tener que cometer una falta táctica. Cumplirá ciclo.
Amarilla a Hidalgo
Le amonesta por protestar una posible falta de Mella, que no señaló.
Expeditivo Loureiro
El central, muy serio en labores defensivas
Calienta Villares
El de Vilalba podría ser uno de los cambios
Comienza la segunda parte en Castalia
Mismos onces
Uno de añadido
Nos iremos al 45+1
Minutos de posesión del Castellón
Los orelluts la esconden ante el Dépor, que persigue sombras.
Cinco minutos para el descanso
Riki se remanga en defensa
Cortó un centro peligroso al área chica.
Inoperancia blanquiazul
El Dépor, sin tiros entre los tres palos. Matthys está siendo un mero espectador.
¡No llegó Eddahchouri al balón!
Pase al espacio de Loureiro, pero Sienra se le cruzó y evitó que controlase el balón.
Media hora de partido
Sigue mandando el Castellón.
Amarilla a Barri
Se llevó Noubi una patada del orellut. Cumplirá ciclo.
¡A las nubes Mella!
Condujo Riki, que abrió para Mario Soriano y Mella la manda alta.
¡Falló Yeremay!
Mellot le quitó el esférico en el área chica.
Salió Ferllo
Gran pase al espacio y el portero, aunque dudó al principio, acabó saliendo y recogió su esférico.
Muy poco del Dépor
Apenas hilvana jugada el cuadro blanquiazul, noqueado por el tanto orellut.
Falta de 'Zaka'
El neerlandés apenas ha tocado balón de momento.
El Dépor, por detrás, busca ahora pausa
Los blanquiazules quieren poner ahora calma.
Muy pasivo en defensa
Se va de Yeremay y se cuela entre él y Yeremay para batir por abajo a Álvaro Ferllo.
Marca Camara
¡Bien Loureiro ante Cipenga!
Se metía hasta la cocina el ataque, se cruzó el de Cerceda.
¡Falló Eddahchouri!
No consiguió rematar el neerlandés ante la oposición de Sienra, que se fue al suelo. Había robado Yeremay
Disparo alto de Suero
Sacó poderoso de banda el Castellón y en segunda jugada mandó el balón por encima del arco de Ferllo.
Inicio con ritmo por parte de los dos equipos
Arranca el duelo en Castalia
Saca el Dépor
A punto de arrancar el duelo
Media hora para el inicio
Los blanquiazules, ya en Castalia
Debut en el once Riki con el Dépor
Ya tuvo minutos saliendo desde el banquillo ante el Albacete.
El equipo de Pablo Hernández, también confirmado
Onces confirmado del Dépor
Estos son los elegidos de Hidalgo: Álvarop Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; José Ángel, Riki; Mario Soriano, Mella, Yeremay y Eddahchouri.
