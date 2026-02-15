Mi cuenta

Dépor

Así fue: Castellón-Deportivo (2-0)

Diez minutos para el final, los blanquiazules pierden 2-0 y no hay atisbo de reacción

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
15/02/2026 20:00
Eddahchouri, durante el partido contra el Castellón
Eddahchouri, durante el partido contra el Castellón
Fernando Fernández
CD Castellón
2-0
RC Deportivo
Final

Final en Castalia

El Castellón, nuevo líder de Segunda, tras imponerse al Dépor. Ocho victorias seguidas de los orelluts en Riazor. Gracias por seguirnos en esta retransmisión y FORZA DÉPOR!

90+4

Cabeceó Mella, atrapó Matthys

Primer disparo entre palos del Dépor

90+3

Fuerza el córner Villares

90+2

Amarilla a Doué

Derribó a Stochkov. Cumple ciclo. 

90

Cuatro de añadido

88'

¡Lo intentó Doué!

Había marcado en Riazor, pero en esta ocasión su disparo se fue alto. 

87'

Se complicó en la cesión Ximo

Se llevó Alberto la pierna de Álvaro Ferllo, que pedía la cartulina

85'

Amarilla para Mella

Se quejaba de una falta previa y al final él cometió una posterior y fue amonestado.

82'

Triple cambio orellut

Se van Camara, entra Álvaro (otro delantero), se retira Sienra, que tenía amarilla y entra Brignani y Cipenga sale para la entrada de Pablo Santiago. 

81'

El Castellón superó un récord

Y tiene que ver con su capacidad defensiva. 

78'

Último cambio en el Dépor

Se marcha Riki y entra Diego Villares

77'

Amarilla para Loureiro

Expeditivo ante Generabarrena.

74'

Doble cambio en el Dépor

Se retiran Altimira y Quagliata y entran Ximo y Stoichkov.

72'

Trueques en el Castellón

Se marcha Diego Barri y entra Doué

70'

¡En dos tiempos Álvaro Ferllo!

Dudó en la salida, tras córner del Castellón y atrapó en dos tiempos, yéndose al suelo. 

69'

¡A punto de marcar Camara!

Disparó al lateral de la red. 

66'

Amarilla para Sienra

Segundo jugador amonestado del Castellón.

65'

Doble cambio en el Dépor

Salen Eddahchouri y José Ángel y entran Mulattieri y Luismi.

64'

El Dépor, desdibujado

Perdió José Ángel fuera del área y Cala armó rápido un disparo, de nuevo ajustado al palo, al que no llega Álvaro 

63'

Cala hace el segundo

60'

Se cumple la hora de juego

El Dépor sigue por debajo en el marcador

58

Cambios en el Castellón

Se va Suero, entra Raúl Sánchez, fichaje de invierno

54'

¡Al larguero Mario Soriano!

Gran pase atrás de Quagliata y Soriano la mandó al larguero. 

52'

Doble fallo de Eddahchouri

Se le queda atrás un pase de Mella y posteriormente en un centro de Altimira cabecea fuera. 

50'

Amonestado Quagliata

Una pérdida de Eddahchouri le hizo tener que cometer una falta táctica. Cumplirá ciclo.

49'

Amarilla a Hidalgo

Le amonesta por protestar una posible falta de Mella, que no señaló. 

48'

Expeditivo Loureiro

El central, muy serio en labores defensivas

46'

Calienta Villares

El de Vilalba podría ser uno de los cambios

45'

Comienza la segunda parte en Castalia

Mismos onces

Descanso
45

Uno de añadido

Nos iremos al 45+1

43'

Minutos de posesión del Castellón

Los orelluts la esconden ante el Dépor, que persigue sombras. 

40'

Cinco minutos para el descanso

37'

Riki se remanga en defensa

Cortó un centro peligroso al área chica. 

35'

Inoperancia blanquiazul

El Dépor, sin tiros entre los tres palos. Matthys está siendo un mero espectador. 

32'

¡No llegó Eddahchouri al balón!

Pase al espacio de Loureiro, pero Sienra se le cruzó y evitó que controlase el balón. 

30'

Media hora de partido

Sigue mandando el Castellón.

28'

Amarilla a Barri

Se llevó Noubi una patada del orellut. Cumplirá ciclo.

25'

¡A las nubes Mella!

Condujo Riki, que abrió para Mario Soriano y Mella la manda alta. 

23'

¡Falló Yeremay!

Mellot le quitó el esférico en el área chica. 

19'

Salió Ferllo

Gran pase al espacio y el portero, aunque dudó al principio, acabó saliendo y recogió su esférico.

17'

Muy poco del Dépor 

Apenas hilvana jugada el cuadro blanquiazul, noqueado por el tanto orellut.

14'

Falta de 'Zaka'

El neerlandés apenas ha tocado balón de momento.

12'

El Dépor, por detrás, busca ahora pausa

Los blanquiazules quieren poner ahora calma.

Muy pasivo en defensa

Se va de Yeremay y se cuela entre él y Yeremay para batir por abajo a Álvaro Ferllo. 

10'

Marca Camara

7'

¡Bien Loureiro ante Cipenga!

Se metía hasta la cocina el ataque, se cruzó el de Cerceda. 

5'

¡Falló Eddahchouri!

No consiguió rematar el neerlandés ante la oposición de Sienra, que se fue al suelo. Había robado Yeremay

4'

Disparo alto de Suero

Sacó poderoso de banda el Castellón y en segunda jugada mandó el balón por encima del arco de Ferllo.

2'

Inicio con ritmo por parte de los dos equipos

1'

Arranca el duelo en Castalia

Saca el Dépor

A punto de arrancar el duelo

Media hora para el inicio

Los blanquiazules, ya en Castalia

Debut en el once Riki con el Dépor

Ya tuvo minutos saliendo desde el banquillo ante el Albacete. 

El equipo de Pablo Hernández, también confirmado

Onces confirmado del Dépor

Estos son los elegidos de Hidalgo: Álvarop Ferllo; Altimira, Noubi, Loureiro, Quagliata; José Ángel, Riki; Mario Soriano, Mella, Yeremay y Eddahchouri. 

Así fue el viaje del Dépor a Castellón

Condicionado por la alerta roja del sábado en la Comunidad valenciana. 

Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca:
Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca:
Patricia G. Fraga

¿Qué tienen en común Castalia y Riazor?

Los dos comparten este elemento arquitectónico en su estadio

Aspecto aéreo del estadio de Riazor
Aspecto aéreo del estadio de Riazor
Patricia G.Fraga

¿Cómo es el Castellón?

Os dejamos el uno x uno del cuadro orellut. 

Mulattieri y Eddahchouri, con el Castellón celebrando de fondo
Mulattieri y Eddahchouri, con el Castellón celebrando de fondo
QUINTANA

Caprichos del calendario

No hace mucho que ambos contendientes se habían visto las caras. 

Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta
Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta
Germán Barreiros

Ojo a este registro del Castellón

El Dépor tratará de evitarlo esta noche. 

El portero del Castellón Romain Matthys, durante el partido contra el Dépor en Riazor de la primera vuelta
El portero del Castellón Romain Matthys, durante el partido contra el Dépor en Riazor de la primera vuelta
Germán Barreiros

Habla el míster orellut

Así ve el encuentro el preparador del Castellón. 

Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un entrenamiento
Pablo Hernández, técnico del Castellón, durante un entrenamiento
CD Castellón

Así lo ven los técnicos

El entrenador del Dépor, Antonio Hidalgo, analiza así el partido de Castalia. 

Hidalgo, en el banquillo de Riazor
Hidalgo, en el banquillo de Riazor
Quintana

Las claves del Castellón-Dépor

Así ve el duelo de esta noche el periodista Enrique Ballester. 

Castalia, una caldera

El estadio orellut ante posiblemente la mejor entrada del curso. 

Afluencia en Castalia en el partido entre el Castellón y el Huesca, la más alta en lo que llevamos de curso
Afluencia en Castalia en el partido entre el Castellón y el Huesca, la más alta en lo que llevamos de curso
@CDCastellon

Choque de rachas

El Castellón, temible en Castalia y el Dépor, a domicilio

Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León
Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León
Fernando Fernández

El Dépor, a espantar sus fantasmas

Castalia, un examen para medir la recuperación blanquiazul. 

Yeremay y Germán Parreño lamentan uno de los goles del Castellón en Riazor
Yeremay y Germán Parreño lamentan uno de los goles del Castellón en Riazor
GERMÁN BARREIROS

¿Cómo llegan ambos equipos al duelo?

Os dejamos nuestra previa 

Eddahchouri se prepara para rematar, durante el partido contra el Castellón de la primera vuelta, en Riazor (1-3)
Eddahchouri se prepara para rematar, durante el partido contra el Castellón de la primera vuelta, en Riazor (1-3)
Germán Barreiros

¿Dónde ver el partido?

Además de en nuestro directo os dejamos otras opciones. 

El Dépor cayó por primera vez en casa esta temporada ante el Castellón
El Dépor cayó por primera vez en casa esta temporada ante el Castellón
GERMÁN BARREIROS
Previa

¡Hoy juega el Dépor!

Esta es nuestra portada en Dxtcampeón.

Lois Novo