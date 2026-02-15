El once del Dépor ante el Castellón Fernando Fernández

Estas son nuestras notas del Dépor tras su derrota ante el Castellón (2-0).

ÁLVARO FERLLO. Irregular (4). Abusó a veces del pase en largo, ante un Eddahchouri al que le cuesta bajar el balón. El gol de Camara fue por su palo, aunque fue un disparo muy rápido y fuerte. Y en el segundo de Cala estaba demasiado centrado bajo palos. Intercaló buenas con malas salidas por alto. No tuvo su mejor día.

ALTIMIRA. Con trabajo (5). Tuvo algún encontronazo con Cipenga a la hora de salvaguardar su zona de incidencia. Dio varios pases en largo buscando a los jugadores de ataque. Fue uno de los sustituidos.

NOUBI. Poderío (6). Al inicio se confió ante Camara, que le ganó la espalda y a punto estuvo de costarle un disgusto al Dépor. Se llevó un plantillazo de Barri, que fue amonestado. Demostró su poderío en los duelos cuerpo a cuerpo. Buscó a Mella en sus incursiones por la banda.

QUAGLIATA. Amonestado (5). Se sumó al ataque sobre todo con centros. Tuvo que cometer falta tras una pérdida de Eddahchouri. Vio la quinta amarilla y cumplirá ciclo. Le dio un pase atrás a Soriano, que estuvo a punto de marcar.

RIKI. De más a menos (6). Debutó en el once. Sirvió de ancla entre la medular y el último tercio de campo y también ayudó en defensa. Se entendió bien con Soriano. Mostró una buena visión de juego, con pases al espacio y dando opciones a sus compañeros. Se fue diluyendo con el paso de los minutos.

JOSÉ ÁNGEL. Mal día (4). Le robaron la cartera en varias ocasiones y se le vio falto de ritmo. Encadenó varios fallos, sobre todo en forma de pérdidas. En el gol de Cala no llegó a despejar el balón. No acabó de encontrarse cómodo. Fue sustituido.

MARIO SORIANO. Sin puntería (5). Sin apenas oposición a Camara, que se le fue por velocidad. Mandó pases al espacio. El larguero evitó su gol.

MELLA. Trabajador (6). Mandó a las nubes un balón recibido de Mario Soriano. En el tramo final de la primera parte se pudo ir por velocidad de su par, pero apenas tuvo oportunidades en los primeros 45 minutos. Esforzado en labores de repliegue. Lo intentó pisando área pero no encontró socios. El primer disparo entre los tres palos del Dépor fue un cabezazo suyo.

YEREMAY. Gris (4). De un robo suyo llegó una acción de peligro que no culminó Eddahchouri. Dejó pasar a Camara en el primer gol orellut. Se llevó una dura entrada de Alberto, que no vio tarjeta. Más desaparecido en la segunda parte. A veces abusó de la conducción y de no buscar a sus compañeros. Estuvo muchos minutos por el suelo. Desafortunado en los pases.

EDDAHCHOURI. Errático (4). Sienra evitó su disparo en el área en el inicio del choque. Perdió varios balones. Cometió varias faltas sobre los centrales locales. Erró una ocasión clara de gol, un cabezazo que mandó fuera tras pase de Altimira. Muy fallón. Fue uno de los cambios.

EL MEJOR. LOUREIRO. Serio (7). Dentro de un partido muy gris a nivel colectivo se erigió por encima de la media de sus compañeros. Se creció ante Camara, al que fue capaz de contener en numerosas ocasiones. Se atrevió con pases al espacio buscando a los hombres de ataque del Dépor. Siguió realizando un trabajo muy serio en el segundo acto, atando en corto a los atacantes del Castellón en el área, lo que hizo que buscasen el recurso del disparo lejano. Vio la amarilla.

Los cambios

MULATTIERI (4): Sin presencia.

LUISMI (4): No tuvo impacto en el partido.

STOICHKOV (4): Lo intentó con un disparo muy desviado.

XIMO NAVARRO (4): Le hizo una cesión comprometida a Álvaro Ferllo.

DIEGO VILLARES (-): Entró en el tramo final y apenas tocó balón.