Crónica | El Deportivo vuelve a quedarse corto ante uno de su tamaño (2-0)

Mario Soriano en el Castellón-Deportivo

Al Deportivo no le da para más. No es poco saber que tienes la capacidad suficiente para pelear por estar en la zona alta y jugar el playoff. Pero una y otra vez, cada partido ante un igual pone al conjunto blanquiazul en su sitio, como en su sitio lo puso el Castellón (2-0). Antonio Hidalgo y los suyos compitieron, tuvieron ocasiones... pero la fortuna sonrió de nuevo al rival. Quizá no sea fortuna.

En un fútbol tan encorsetado como el de hoy en día, los duelos entre deportivistas y orelluts han aparecido en el último lustro como un oasis en el desierto. Un reducto donde durante 90 minutos todavía es posible creer que el balompié es un espectáculo en el que los asistentes pueden divertirse más allá de la pura emoción del resultado. Este último tenía también eso como aliciente, más después del pinchazo del Racing de Santander que dejaba el liderato a tiro para unos y disponible para los otros.

Por supuesto, eso se notó. Antes de que se cumplieran los primeros cinco minutos se produjo en apenas 10 segundos la jugada paradigmática de los Dépor-Castellón. Yeremay le robó la cartera a Sienra y cedió atrás para que Mella rematara, pero Alberto Jiménez salvó en el último momento. Sin apenas tiempo para pestañear, el balón estaba en el otro área tras una contra vertiginosa que, en este caso, fue también desbaratada sobre la bocina por Altimira. Un partido jugado a toda pastilla.

El caso es que al conjunto blanquiazul le cuesta mucho mantener la concentración en este tipo de encuentros de ritmo alto. Y los errores acaban llegando antes o después. Bien por imprecisiones, bien por creerse que puedes tener el lujo de tomarte ciertas licencias. Como lo que hizo Yeremay. El canario se empeñó en salir airoso en mediocampo de un dos contra uno que presentaba muy poca recompensa para el riesgo que suponía. El doble o nada fue quedarse mirando, él y todos, para ver en primera fila cómo Camara batía a Ferllo desde fuera del área con un potente disparo.

El gol serenó los ánimos por ambos bandos, con el añadido de un ajuste de Hidalgo retrasando a Mella para proteger a un Altimira que estaba siendo constantemente apuñalado a su espalda cada vez que tenía que saltar a Alcazar. En el otro costado, Cipenga se bastaba para mantener en jaque a la zaga herculina. Los problemas no estaban por dentro en esta ocasión.

Aparecieron las ocasiones para el Dépor, porque el Castellón, el equipo más en forma de la categoría, está lejos de ser perfecto. Como cualquiera en la ‘Hipertensiones’. Casi siempre a través de errores del rival y recuperaciones tras pérdida, el conjunto coruñés se plantó varias veces en el área de Matthys, pero volvió a evidenciar una nula falta de veneno. Demasiados balones a ninguna parte, demasiada necesidad de tiempo para buscar el remate, un retraso que convertía buenas ocasiones en remates incómodos y con el defensor demasiado cerca.

Con tirachinas

Mejoró el cuadro de Antonio Hidalgo después del descanso y salió al campo decidido a meter atrás al Castellón. Y lo consiguió. La agresividad en la presión y una mejor movilidad en la circulación desarbolaron por momentos al conjunto local, que por primera vez en todo el partido sufrió corriendo detrás de la pelota. Pero ahí apareció la incapacidad del Dépor, esa que surge como un elefante en la habitación y de la que nadie parece querer hablar. Ni siquiera Fernando Soriano. “Lo que nos faltó es acierto”, respondía cuando le preguntaron por qué no había firmado un delantero más en invierno. Cuando falta acierto semana tras semana, quizá lo que falte sea un nueve de garantías. A falta de ello, el elegido por el técnico está siendo un Eddahchouri que después de su fulgor goleador del inicio de curso, no hace más que empeorar cada jugada de ataque deportivista. La secuencia que dejó las mejores ocasiones del Dépor tras el intermedio fue desoladora. Un gran pase de Riki a Mella se había convertido en un penalti en movimiento para la llegada de Yeremay… hasta que se cruzó Zaka para meter la pata. Literalmente. Segundos después, un centro medido de Altimira que llevaba escrito gol o, al menos, la opción de provocar un penalti, terminó en un inocente cabezazo desviado.

Otra buena salida desde atrás terminó en la última aparición aceptable de Deportivo en el área del imbatible Matthys. El remate de Mario Soriano se fue al larguero tras tocar en un defensor minutos antes de que Calatrava le enseñara al grupo deportivista lo que es tener veneno de verdad. La diferencia que supone tener, además del talento, la maldad para saber en todo momento qué es lo diferencial de verdad. Recogió un balón en la frontal que José Ángel no acertó a domar y empalmó un zurdazo que sorprendió a todos, incluido un Álvaro Ferllo que se le quedó la misma cara de tonto que a todo el deportivismo con un nuevo naufragio ante un rival de su tamaño.