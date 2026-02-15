Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

El 2026 le devuelve el instinto a un Barbero que sigue en racha con el Arouca

El delantero ha empezado el año en gran momento, aunque su último gol no evitó la derrota ante el Casa Pia

Esther Durán
15/02/2026 10:20
Imagen de Barbero celebrando un gol con el Arouca
Imagen de Barbero celebrando un gol con el Arouca
AROUCA
El pasado verano y después de una temporada decepcionante en el regreso al fútbol profesional, Barbero decidió cambiar de aires. El delantero puso fin a su etapa en el Deportivo para probar suerte en la máxima categoría portuguesa. Desde un primer momento le compensó a nivel de participación, ya que pronto se hizo un hueco en el Arouca. Ahora también le empieza a sonreír todo en la faceta goleadora.

Le costó estrenarse a Barbero como artillero en el campeonato luso. Tuvo que esperar, de hecho, a que el calendario cambiara de año. Pero desde el inicio de 2026, no para de marcar. Este fin de semana, en el partido de los 'lobos' ante el Casa Pia, el exdelantero blanquiazul fue el encargado de abrir el marcador al culminar una brillante jugada de estrategia. El tanto, eso sí, no sirvió para que su equipo se llevara la victoria y terminó cediendo por 3-2.

Barbero, en el FC Arouca

Barbero se dejó los goles en Riazor: del ascenso con el Dépor a un inicio gris en Portugal

Más información

Aunque en lo colectivo no siempre pueda celebrar, la derrota no le quita una muesca más para sus registros colectivos, que ya recogen cuatro tantos en las últimas cinco jornadas. Se estrenó el 17 de enero ante el AFS y a la semana siguiente le marcó al Sporting de Portugal. Ante el Rio Ave rondó la diana, pero un defensor se le adelantó para marcar en propia puerta. Su racha ha seguido en febrero, con dos goles en los últimos dos partidos, el citado ante el Casa Pia y la semana pasada en la remontada ante el Vitoria de Guimaraes.

