Duelo de otro nivel en Castalia

“No sé si al principio era el tapado, pero ahora seguro que no”, apunta Antonio Hidalgo ante la visita de esta noche a Castalia (21.00 horas, LaLiga Hypermotion TV/Dazn) frente a un Castellón que, de la mano de Pablo Hernández, se ha convertido en una máquina de hacer fútbol, sumar puntos y aspirante a todo. Albinegros y blanquiazules regresaron juntos al fútbol profesional, en el verano de 2024, y ahora se miran directamente a los ojos como serios candidatos a dar el salto a la Primera División.

“Queda mucho para hablar de final”, dijo el preparador deportivista en la previa de un duelo que exigirá “estar concentrado los 90 minutos, competir al límite y no escatimar en esfuerzos”, como avisó Hidalgo.

El Dépor ya sufrió al Castellón hace apenas 70 días, el pasado 7 de diciembre, en Riazor, cuando mejor se hallaban los blanquiazules. Se celebraba la decimoséptima jornada y el cuadro herculino la afrontaba como líder y en una racha de cinco victorias seguidas en la Liga, pero los orelluts cortaron la dinámica en seco y, encima, arrollaron a los coruñeses (1-3).

Dos meses después, el conjunto castellonense sigue mostrándose como un rodillo. Desde que Pablo Hernández relevó a Johan Plat en el banquillo, tras la quinta jornada del curso, los orelluts han sumado 43 puntos de 60 posibles, el 71,7 %. Solo el técnico del Málaga, Juanfran Funes, exhibe mejores números, con el 78,8 % de los puntos al haber conquistado 26 de los 33 que ha disputado.

El Castellón llega lanzado al duelo de esta noche, con seis jornadas consecutivas sin perder, en las que ha registrado cuatro triunfos y dos empates, y diez victorias en las catorce últimas jornadas, con una sola derrota.

Por si fuera poco, los albinegros no encajan un gol desde el pasado 3 de enero, cuando ganaron 4-1 al Huesca. Desde entonces, su portero Romain Matthys encadena 480 minutos sin encajar un tanto y se encuentra a 72 de superar los 551 minutos que el equipo de Castalia enlazó sin recibir una diana en la temporada 1984-85, también en Segunda, récord histórico de la entidad.

Son los retos a los que se enfrentará el Deportivo de Antonio Hidalgo, que, también se juega asaltar esa segunda plaza que ocupa actualmente el cuadro blanquinegro, empatado a puntos con el Almería —tercero tras su triunfo sobre el Andorra en el partido que el viernes abrió la jornada—, y tratar de darle la vuelta al golaveraje particular, después de la derrota por dos goles de diferencia en la primera vuelta.

El cuadro coruñés ha vuelto a enchufarse este último mes, tras superar su momento más complicado de la temporada. Muy atrás quedan ya esos dos puntos en cinco jornadas que sumaron los blanquiazules entre las tres últimas jornadas de 2025 y las dos primeras de 2026. El 1-2 en Almería encendió la chispa que ha convertido al Deportivo en un aspirante a todo, de nuevo. Tras ese triunfo, venció el Racing en Riazor (0-1), pero los herculinos han superado sus dos últimos tests, frente a la Cultural (1-0) y el Albacete (2-1), con mejores resultados que fútbol, eso sí.

El arranque contra el cuadro manchego fue sensacional, con ese golazo de Yeremay, pero el equipo terminó sufriendo en una pobre segunda parte.

Riki, que se estrenó como blanquiazul ante sus excompañeros, podría disfrutar de su primera titularidad esta noche.

Hidalgo dispondrá de todos sus efectivos, ya que recupera a Stoichkov, baja frente al Albacete por unas molestias en los aductores. Ha estado toda la semana entre algodones, pero el técnico aseguró que “no va a tener problema”. Tampoco Charlie Patiño, que se ejercitó a menor ritmo estos días.