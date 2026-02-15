Cae el decimotercer técnico esta temporada en Segunda: el Valladolid destituye a Tevenet

Luis García Tevenet, entrenador del Valladolid, dirige un entrenamiento de la escuadra pucelana Real Valladolid

El Real Valladolid ha anunciado en la tarde de este lunes la destitución de Luis García Tevenet. De esta manera, el técnico sevillano abandona la entidad blanquivioleta tras cuatro derrotas consecutivas y deja al equipo en puestos de descenso a Primera RFEF después de la victoria del Huesca ante el Ceuta en El Alcoraz.

Tevenet llegó al Pucela unos días antes de la Navidad de 2025 y firmó hasta final de temporada, pero su aventura en el José Zorrilla duró menos de dos meses. Con él en el banquillo, el Valladolid solamente ganó un partido y consiguió cuatro puntos de los 21 posibles. El último duelo que dirigió tuvo lugar este sábado, cuando fueron goleados por el Granada (5-1) y cayeron a la zona caliente de la clasificación.

El andaluz fue el elegido tras la salida de Guillermo Almada al Real Oviedo. El técnico uruguayo dejó al equipo décimo, a cuatro puntos del playoff y a cuatro del descenso, después de dirigirlo en 18 partidos oficiales desde su llegada en el mes de julio. Tevenet aterrizó en Valladolid con la experiencia de ser el segundo de Davide Ancelotti en Botafogo y de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, pero solamente ha logrado sumar una victoria y deja al cuadro blanquivioleta en una situación muy complicada. Se trata del decimotercer entrenador de Segunda División que cae esta temporada.