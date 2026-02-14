Mi vida en Blanquiazul | Alberto Vélez: “Me emociona entrar en Riazor, es el mejor momento de mi vida”

Alberto Vélez, seguidor deportivista de Valladolid CEDIDAS

No me acuerdo exactamente con cuántos años empecé a seguir al Deportivo porque era muy pequeño, tal vez con cuatro o cinco años, desde muy niño.

Mi familia es toda de Valladolid, sin conexiones con Galicia, y creo que mi pasión por el Deportivo nació en el colegio porque todos mis compañeros eran aficionados del Barcelona y del Madrid.

Mi espíritu era el de llevar la contraria y, en este sentido, me decanté inmediatamente por la alternativa a ambos, que no era otra que el Deportivo. Lo más fácil hubiera sido dejarme llevar por un equipo grande con sus fichajes, títulos y demás, pero esto es más bonito, ser hincha del Dépor es diferente y tiene mucho encanto, es más especial.

Para mí el Deportivo es mi vida, es ser un poco diferente, buscar algo nuevo en mi existencia.

Significa variar un poco y ser parte de un club espectacular. De todos los recuerdos positivos que tengo ligados al Deportivo para mí ganarle al Madrid la final de Copa del Rey del Centenariazo fue indescriptible, fue un alegrón de los gordos, aunque recientemente el ascenso a Segunda también me llenó por completo. En cuanto a los más tristes, el penalti de Djukic se lleva la palma; coincidió con el día en que hice la Primera Comunión. Como cualquier chaval de entonces me llevé un disgusto morrocotudo porque era un crío.

Alberto Vélez, con familia y amigos CEDIDAS

Posteriormente me dolió mucho también el 3-0 del playoff con el Mallorca y la imposibilidad de ver jugar juntos la misma temporada a Rivaldo y Djalminha cuando el Barça lo fichó al límite del cierre del mercado.

Actualmente trabajo en un bar de música rock, que no está decorado con ambiente futbolero, pero en donde nos reunimos la familia y varios amigos más que compartimos el amor por el Deportivo.

Hace años fui a Buenos Aires a la boda de dos amigos míos y nos invitaron a leer en la ceremonia; jugaba el Deportivo contra el Oviedo y les pedí a los novios poder intervenir con la camiseta del Deportivo. Curiosamente me preguntaron por el Deportivo varios aficionados argentinos y cambié esta prenda por otra camiseta de Newell’s que conservo de recuerdo.

En Valladolid cuando hablamos de fútbol se sorprenden de que a mí me guste tanto el Deportivo pero no soy el único; como anécdota, el otro día estaba en el dentista con una sudadera del Deportivo y un señor me preguntó si salíamos con Mella titular o no. Me quedé de piedra. Hay más seguidores blanquiazules de los que parece, de eso estoy seguro. Sigue despertando mucha simpatía por donde vayas porque a mí me encanta que me identifiquen con el Deportivo por toda España.

Voy a Riazor cuando puedo, menos de lo que me gustaría; la última ocasión fue en Primera RFEF ante el Valladolid B cuando estaba todavía jugando Noel en el Dépor. Estamos intentando ir este año también, cuando cuadre bien y se pueda allí estaremos.

Siempre me emociona entrar en Riazor, la primera vez me llevó mi padre cuando era muy joven pero el sentimiento de ilusión y magia sigue siendo el mismo. Me encanta disfrutar de las previas con los aficionados blanquiazules. Cuando juega el Dépor es el mejor momento de mi vida.

Alberto Vélez, ejerciendo de testigo en una boda con la camiseta del Dépòr CEDIDAS

El futbolista que más me ha hecho disfrutar ha sido Djalminha pero, sinceramente, prefiero quedarme con Valerón porque concuerdo más con los valores que transmite el canario. Siendo los dos unos auténticos genios, me quedo con Valerón.

Esta temporada veo bien a la plantilla que tiene Antonio Hidalgo, hemos ganado al Albacete sin un gran juego pero vamos mejorando. Riki estoy convencido de que nos va a dar mucho, seguro. Como mínimo tenemos que clasificarnos para el playoff pero ni mucho menos descarto el ascenso directo.

Cada vez que sube el Dépor me baño en la fuente de Valladolid yo solo, tanto en Zorrilla como Plaza de España. La Policía me paró una vez después de ganar el Centenariazo y al explicarles que era del Dépor me dejaron celebrarlo.