El Deportivo se enfrenta a todos sus miedos en Castalia

Yeremay y Germán Parreño lamentan uno de los goles del Castellón en Riazor GERMÁN BARREIROS

Aunque con sufrimiento, las dos victorias del Deportivo frente a Cultural y Albacete parecen haber sacado al equipo de un peligroso túnel. Un lugar oscuro que se prolongaba ya durante muchas semanas y que amenazaba con diluir un proyecto construido para aspirar a todo. Pero en este viaje de vuelta de los infiernos, al equipo blanquiazul le queda todavía una última prueba, la que tiene este domingo en Castalia y en la que, como si de un jefe final de videojuego se tratase, se enfrentará a todos sus fantasmas reencarnados en un único rival. Uno de los gordos como es el Castellón.

La primera puñalada. La historia reciente entre deportivistas y orelluts está cargada de momentos icónicos y encuentros espectaculares. El que se llevó la última sonrisa, al menos hasta que vuelva a rodar el balón, fue el conjunto blanquinegro, que en diciembre tuvo el honor de convertirse en el primer equipo de Segunda que conquistaba Riazor esta temporada.

El conjunto coruñés consiguió adelantarse en el marcador, pero acabó sucumbiendo ante el juego y la frescura de un rival que siempre fue un paso por delante en el juego y acabó haciéndolo también en el luminoso ante la impotencia del grupo dirigido por Hidalgo.

Balón parado. Esta suerte seguro que es ahora mismo un miedo tan grande a nivel colectivo como grande es la espina que debe tener clavada precisamente el técnico deportivista. Hidalgo llegó al banquillo de Riazor con la etiqueta de ser uno de los mejores entrenadores en la estrategia después de su brillante trabajo en Huesca. Hasta el momento, el Dépor no está sacando demasiado provecho al laboratorio del técnico catalán y todavía no ha marcado en ningún remate directo a la salida de un córner o una falta lateral.

El efecto Pablo Hernández está en las antípodas. El Castellón hizo una apuesta importante por sacar réditos cuando el balón se detiene en lo que respecta a lanzadores para colocarla y centímetros para rematarla. Y el cambio de técnico puso la maquinaria a funcionar. La goleada de la última jornada ante el Valladolid (0-4) no se entiende sin la estrategia después de que los tres primeros tantos tuvieran su origen en saques de esquina o faltas colgadas al área. Desde la llegada de Hernández, seis tantos del Castellón han llegado de esta forma (solo el Racing de Santander mejora esa cifra), y bien lo sabe el Dépor, que encajó así el 1-2 en el duelo de la primera vuelta. Un córner para el remate de Brignani, que no llevaba en el campo ni 30 segundos.

El Castellón enseñó la grieta. Hasta ese enfrentamiento de diciembre, el cuadro herculino presumía de ser uno de los más sólidos de la categoría. Pero el Castellón no solo tomó Riazor, sino que le enseñó a buena parte de los rivales de la ‘Hypertensiones’ la grieta para dañar al Dépor. Precisamente a balón parado han llegado otros dos tantos en estos dos meses, tramo de calendario en el que el conjunto blanquiazul solo ha logrado dejar su portería a cero en una ocasión (hace dos jornadas en León), situándose en la mitad baja de la clasificación en lo que se refiere a registros defensivos.

El juego combinativo de la escuadra orellut, segundo que más goles produce en ataque posicional, de nuevo solo por detrás del Racing de Santander, es una nueva prueba de fuego para un equipo deportivista que no siempre ha demostrado saber qué quiere hacer cuando el rival lo somete con la pelota. Entre presionar alto y hundirse atrás, la consecuencia suele ser quedarse entre dos aguas y sufrir.

Duelos directos. 5 de 21. Ese es el resumen del botín del Dépor frente a los cinco equipos que ahora mismo lo acompañan en la zona noble de Segunda. Antonio Hidalgo y los suyos han perdido los dos enfrentamientos ante el Racing (2-1 y 0-1), cayeron contra el Málaga (3-0) y también ante el propio Castellón (1-3), sumando únicamente los cuatro puntos ante Almería (1-1 y 1-2) y el empate en Las Palmas (1-1). Vencer a un rival directo es una deuda pendiente, ya no solo por el impacto inmediato, golaveraje incluido, sino por empezar a generar la sensación de que, si hay que verse las caras de nuevo en junio, el equipo está capacitado para competir con garantías.