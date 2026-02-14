Castellón–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 26 de LaLiga Hypermotion

El Dépor cayó ante el Castellón 1-3 GERMÁN BARREIROS

Después de dos victorias consecutivas que le permiten seguir asentado en la zona alta de la clasificación, el Deportivo busca el más difícil todavía este domingo frente al Castellón. El equipo blanquiazul afronta un duelo directo por el ascenso ante una de las grandes revelaciones de la categoría de plata. La llegada de Pablo Hernández al banquillo orellut ha dotado a la escuadra blanquinegra de la sobriedad necesaria para sostener lo que sigue siendo una de las ideas más divertidas de LaLiga Hypermotion. El duelo, correspondiente a la jornada 26, se disputará en el estadio de Castalia. A continuación, te contamos el horario del Castellón – Deportivo y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Castellón – Deportivo

El encuentro entre el Castellón y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

Día : domingo 15 de febrero

: domingo 15 de febrero Hora : 21.00 horas

: 21.00 horas Estadio : Castalia

: Castalia Competición: jornada 26 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Castellón – Deportivo en TV y online

El Castellón – Deportivo se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Orange Fútbol 2.

Espectáculo garantizado

Castellón y Deportivo han entablado en el último lustro una rivalidad que a menudo ha dejado grandes espectáculos para las dos aficiones involucradas... y también para el público general. Desde los duelos de playoff en el barro a los enfrentamientos de la temporada pasada con 10 goles en dos partidos.

El duelo también pone en juego precisamente el golaveraje entre dos rivales directos por el ascenso que tienen posibilidades de volver a encontrarse en junio cuando subir se juegue en el cara a cara. En el partido de ida, el Castellón se impuso por 1-3 en Riazor, por lo que parte con ventaja.