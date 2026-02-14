Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Castellón–Deportivo: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 26 de LaLiga Hypermotion

El estadio de Castalia acoge este domingo (21.00 horas) un duelo entre dos equipos que buscan el ascenso a Primera División

Esther Durán
14/02/2026 16:37
El Dépor cayó ante el Castellón 1-3
El Dépor cayó ante el Castellón 1-3
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Después de dos victorias consecutivas que le permiten seguir asentado en la zona alta de la clasificación, el Deportivo busca el más difícil todavía este domingo frente al Castellón. El equipo blanquiazul afronta un duelo directo por el ascenso ante una de las grandes revelaciones de la categoría de plata. La llegada de Pablo Hernández al banquillo orellut ha dotado a la escuadra blanquinegra de la sobriedad necesaria para sostener lo que sigue siendo una de las ideas más divertidas de LaLiga Hypermotion. El duelo, correspondiente a la jornada 26, se disputará en el estadio de Castalia. A continuación, te contamos el horario del Castellón – Deportivo y dónde ver el partido en directo por televisión y online.

📅 Horario del Castellón – Deportivo

El encuentro entre el Castellón y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

  • Día: domingo 15 de febrero
  • Hora: 21.00 horas
  • Estadio: Castalia
  • Competición: jornada 26 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Castellón – Deportivo en TV y online

El Castellón – Deportivo se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

  • LaLiga TV Hypermotion: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.
  • DAZN: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.
  • Orange Fútbol 2.

Espectáculo garantizado

Castellón y Deportivo han entablado en el último lustro una rivalidad que a menudo ha dejado grandes espectáculos para las dos aficiones involucradas... y también para el público general. Desde los duelos de playoff en el barro a los enfrentamientos de la temporada pasada con 10 goles en dos partidos.

El duelo también pone en juego precisamente el golaveraje entre dos rivales directos por el ascenso que tienen posibilidades de volver a encontrarse en junio cuando subir se juegue en el cara a cara. En el partido de ida, el Castellón se impuso por 1-3 en Riazor, por lo que parte con ventaja.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Antonio Hidalgo e Ignasi Salafranca:

El Deportivo mantiene su plan de viaje a Castellón pese a la alerta roja por el viento
Jorge Lema
Yeremay y Germán Parreño lamentan uno de los goles del Castellón en Riazor

El Deportivo se enfrenta a todos sus miedos en Castalia
Jorge Lema
Caio Pacheco, en un partido contra Estados Unidos

Brasil convoca a Caio Pacheco para las ventanas FIBA de febrero
Chaly Novo
Guillem Cabestany, entrenador del Calafell

Guillem Cabestany: “Cualquiera de los nueve jugadores del Liceo puede decidir un partido”
María Varela