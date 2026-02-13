Ya hay horario para el Dépor-Granada: vuelven los domingos a última hora

Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada Fernando Fernández

Poco más de 48 horas antes de que el Deportivo se enfrente al Castellón en Castalia, en un duelo que puede colocar a los blanquiazules en puestos de ascenso directo dos meses después, LaLiga ha publicado los horarios de la vigésimo novena jornada de Liga.

Riazor volverá a abrir sus puertas un domingo a última hora. Así lo ha decidido la patronal. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo recibirá en su feudo al Granada el domingo 8 de marzo a las 21.00 horas.

Un horario que dificulta la presencia a aficionados que habitualmente se desplazan desde distintos puntos de Galicia y que, de ir al estadio, será haciendo un esfuerzo. Lo mismo ocurre con los niños, con clase al día siguiente a primera hora de la mañana.

La última vez que el Dépor cerró la jornada de domingo fue ante el Racing de Santander. Esto decía Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al encuentro al ser preguntado por el horario: “Es una guerra perdida. Podemos discutir lo que queramos, pero hay temas económicos y esto ha evolucionado por esa cantidad de ingresos. El fútbol siempre se ha jugado a las 17.00 o 18.00 horas”.

Los nazaríes fueron el primer rival del curso para los coruñeses. Los tantos de Zakaria Eddahchouri, Mario Soriano y Sergio Escudero marcaron los goles de un encuentro que terminó con 1-3 en el resultado y permitió sumar los tres primeros puntos del campeonato.

Los de Pacheta viven una campaña complicada, con varios baches en lo deportivo y líos institucionales que aumentan el ruido que envuelve al club granadino. Los del Nuevo Los Cármenes marchan décimo quintos en Liga, dos puntos por encima de los puestos de descenso a Primera Federación. Antes de visitar A Coruña se enfrentarán al Valladolid, Ceuta y Málaga.