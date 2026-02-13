La amenaza en el Deportivo es solo cosa de dos

Zakaria Eddahchouri, rematando a portería en el Málaga-Dépor, con Yeremay detrás Fernando Fernández

Nadie en la Liga Hypermotion reparte menos su amenaza ofensiva que el Deportivo. El conjunto herculino dispone de algunas de las piezas de ataque de más talento de la categoría. Pero cuando se trata de enfocarse en la portería rival y golpear con veneno de verdad, muchas de ellas carecen de instinto. De gatillo fácil. Y, por ende, de gol.

Así, el conjunto blanquiazul depende más que ningún otro de su binomio con más colmillo, compuesto por Yeremay Hernández y Zakaria Eddahchouri. Ambos conforman la pareja de futbolistas que más remates aglutina con respecto al total de disparos de su equipo. Ningún dúo de plata es más relevante en este sentido que el conformado por el atacante canario y el delantero centro neerlandés.

Y es que entre Zaka y Yere han sido protagonistas del 37,65% de los chuts del Dépor, un volumen al que no se acerca ninguna otra pareja de rematadores de los otros equipos hasta esta jornada 25 de liga.

Por un lado, el ‘10’ del Deportivo es el segundo futbolista de la liga que más mira a portería. Siempre según datos de Opta, el grancanario ha rematado 75 veces en lo que va de curso, lo que le permite promediar 3,10 disparos por cada 90 minutos que participa. Solo Jacobo González, mediapunta del Córdoba, ha intentado probar más a los porteros que Hernández, con 78 chuts.

La diferencia entre ambos radica en que mientras los remates del deportista nacido en Madrid suponen el 21,67% del total del colectivo al que pertenece, las finalizaciones de Yeremay se elevan hasta el 23,73% gracias a que el Dépor ha rematado menos (316) que el Córdoba (360). De hecho, la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo es la novena que más chuta de la categoría.

Si el diamante forjado en Abegondo es el segundo futbolista que más dispara en total de la categoría, Zakaria se coloca en el puesto número 18, a pesar de que es uno de los que menos participación acumula dentro del top-20 de máximos rematadores. Eddahchouri ha chutado 44 veces en estas 25 jornadas —ha participado en 23—, pero al no ser un futbolista con presencias regulares y dilatadas en el césped, su media de disparos por cada 90 minutos se eleva a 3,73: ninguno de los 20 futbolistas que más rematan tiene una media mayor en este sentido.

De este modo, los remates de Zaka suponen el 13,92% del total de los del Deportivo, por lo que sumado al volumen producido por Yeremay, ambos aglutinan el citado 37,65%.

De cerca le sigue la pareja más amenazante del Córdoba, compuesta por el propio Jacobo González y por Adri Fuentes (34,45%). En tercer lugar, se ubica el binomio Juan Otero-Jonathan Dubasin del Sporting (33,91%) y también el dúo del Almería conformado por Adrián Embarba y Sergio Arribas (33,59%).

De hecho, el cuadro almeriense es el único equipo que coloca a más de dos futbolistas entre los 20 que más rematan. Son tres, uniendo a un Leo Baptistao que cierra el ranking con 42 remates. Y serían tres si se incluyese como futbolista del equipo indálico a Jon Morcillo, que ha cambiado Albacete por Almería este mes de enero. Con dos se colocan únicamente Deportivo y Córdoba, síntoma de esa amenaza demasiado restringida a pocas piezas. Los datos de la escuadra deportivista confirma las sensaciones.

Poco reparto

Y es que más allá de Yeremay y Zaka, el cuadro deportivista no cuenta con recursos demasiado abundantes cada vez que debe mirar al arco rival. Más bien al contrario. Porque al margen de la pareja de atacantes, el tercer futbolista blanquiazul que más dispara es Mario Soriano.

Da igual que el madrileño sea un futbolista cada vez más influyente en la construcción cerca de su área que en las zonas de finalización. El ‘21’ es uno de los futbolistas blanquiazules con más minutos y con más ascendencia en el juego del equipo, algo que también se refleja en ese impacto en cuanto a remates. Con 35, es el tercero que más intenta marcar gol, aunque su media de chuts por cada 90 minutos es de 1,48, inferior a la de Samuele Mulattieri y Stoichkov.

Los dos futbolistas que han ocupado el puesto de ariete cuando este no ha sido propiedad de Eddahchouri han rematado entre ambos 44 veces, exactamente las mismas que el exdelantero del Telstar. Sin embargo, la media de chuts se eleva sobremanera en el caso del punta italiano. El hecho de no alcanzar siquiera los 800 minutos en liga —774, sin contar tiempos añadidos— le coloca con un promedio de 2,90 remates por cada partido completo disputado. O, lo que es lo mismo, por cada 90 minutos.

Así, entre Mulattieri, David Mella, Stoichkov y Luismi Cruz acumulan menos remates en conjunto (69) que los ha ejecutado Yeremay por sí solo. Un síntoma de que el canario absorbe mucho protagonismo en las finalizaciones, pero también de que el resto de atacantes no ha terminado de dar un paso adelante.

Esta última realidad se cristaliza con las cifras de un Soriano muy centrocampista como tercer máximo rematador, pero también observando cómo Miguel Loureiro es el sexto máximo rematador del equipo, con 19 chuts, empatado con Stoichkov y por delante de un futbolista netamente ofensivo como Luismi Cruz (solo 15). Obviamente el cercedense es blanco habitual en el balón parado, pero esta circunstancia no puede ocultar la poca incidencia del resto de atacantes cuando hay que mirar a portería. La amenaza es una cualidad demasiado restringida en este Deportivo.