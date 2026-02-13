Hidalgo sobre la falta de acierto de los delanteros: "Es cuestión de ver cuánta gente les acompaña"

Antonio Hidalgo, entrenador del Dépor, en una rueda de prensa en Abegondo Pedro Puig

Antonio Hidalgo es consciente de que el Deportivo visita este domingo (a las 21.00 horas) a uno de los favoritos a hacerse con el ascenso a final de temporada. Un equipo sólido, que ataca con muchos jugadores y al que podrán hacer daño "a sus espaldas". El entrenador catalán analizó la importancia del duelo, la falta de acierto de los delanteros de cara a puerta y habló sobre la posibilidad de que Riki parta como titular.

Estado físico. “Stoichkov el otro día no entró en la convocatoria por precaución. No va a tener problema para estar el domingo. Ha completado los entrenamientos de la semana. El resto también está bien. Avanza la competición y hay que dosificar cargas, igual que hicimos con Charlie, que también ha mejorado”.

¿Una final? “Queda mucho para hablar de final. Sabemos que es importante. Un rival directo que lucha por lo mismo. Con Pablo tienen nuevos matices, una solidez muy grande y una capacidad muy grande de generar ocasiones. Están en un gran momento, pero como nosotros tras las dos victorias consecutivas. Veremos un partido vibrante y de alternancias. Esperemos que vengan los tres puntos".

Plan de partido. "Te van a estresar mucho. Ellos meten mucha gente por delante del balón y aplican mucha intensidad. Hay posibilidad de hacer daño a sus espaldas. Partido de estar concentrado los 90 minutos, competir al límite y no escatimar en esfuerzos".

Molestias de varios futbolistas. “Es normal. Tenemos que ir viendo los momentos para ir recuperando. Entre semana dosificamos cargas. Pero es algo normal, sobre todo a estas alturas de campeonato”.

Riki. “La pregunta de si va a ser titular me la hizo también un aficionado por la calle. Acaba de llegar y tiene talento. Nos complementa mucho y su actitud es buena. Es una opción más. Veremos si parte de inicio”.

Ascenso directo. “Si firmo el empate me lo preguntaré en el 95. Iremos con la voluntad de sumar de tres, sabiendo las posibilidades que tenemos. Hay que ajustar con y sin balón. A partir de ahí veremos cómo transcurre en el partido. Esperamos traer los tres puntos a A Coruña”.

Rival. “Están haciendo una gran campaña. Con Pablo la racha es muy buena. Encaja poco y eso es vital. A partir de ahí, ataca con muchos jugadores. A balón parado le anularon dos goles en Valladolid. Están en esa posición por méritos propios”

Físico. “Mucha parte de sus jugadores tienen la alta capacidad de repetir esfuerzos. Nosotros también somos capaces de soportarlo, no en número de repeticiones, pero somos capaces. Intentaremos ser protagonistas como siempre”.

Falta de gol en la delantera. “No es tan sencillo como decir que cuando entre una entrarán todas. Es cuestión de ver cuánta gente les acompaña. Les pido un desgaste físico bestial. Hay que analizar cómo cargar el área y acompañarles, y lo mismo sin balón. Mirar dónde rinden mejor el resto. Hay que encontrar el equilibrio en todo eso. Hay que poner más gente en el área en número”.

Ximo. “Lo he visto poco de central. Sé que ha jugado ahí en otros equipos, pero tenemos una gran competencia en el centro de la defensa y en el lateral derecho. Está esperando su oportunidad”.

Equipo sorpresa. “Es igual de candidato al ascenso que el resto. Los números y el juego lo dicen. No sé si al principio era el tapado, pero ahora seguro que no”.

Rápida adaptación de los fichajes. “Es importante que conozcan la categoría, sobre todo jugadores de campo, es lo que buscábamos. Que supieran cómo funciona esto. En otro tipo de mercado, el periodo de adaptación es más grande”.

Noubi. “Venía sin jugar un largo periodo. Yo no lo conocía. En las últimas semanas se está asentando. Tiene un potencial enorme, pero hay que insistirle en el nivel de concentración. Si es capaz de mantenerlo alto, al final lo que resalta es el talento. Y él lo tiene”.

Luismi Cruz. “Sabe leer el último pase y se asocia bien. Es más mediapunta que lo que puede ser Mario, que está evolucionando a un jugador más de base y asociativo. Tenemos que insistir más en el número de goles, pero nos está dando muchísimo y estoy contento con él”.

Mario Soriano. “Ha dejado de ser un mediapunta al uso. Tiene piernas y trabajo, que es fundamental. Su talento nos permite usarlo de mediapunta y de 8. Si juega más cerca del área también le tenemos que insistir más en tema cifras. Pero la verdad es que está rindiendo a un gran nivel”.