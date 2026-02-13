El gol en el Dépor se reparte menos

Dani Barcia, rematando a gol en el Deportivo-Sporting

Si el Deportivo aglutina su peligro ofensivo en pocos jugadores, no sucede algo demasiado diferente cuando se trata de traducir la amenaza en gol. Porque el conjunto blanquiazul es uno de los que menos reparte sus dianas dentro de la Liga Hypermotion.

Cuando Antonio Hidalgo mira las caras a sus jugadores, únicamente puede reconocer a 11 anotadores diferentes dentro de la competición de la regularidad, una cifra que tan solo es inferior a la de Albacete Balompié (8, después de perder a Morcillo), Sporting de Gijón (9), Málaga (9) y Mirandés (10).

De los 40 tantos que ha anotado en la competición de la regularidad el equipo deportivista, un cuarto llevan la firma de Yeremay Hernández. Con 10 dianas, el canario es el responsable del 25% de los tantos del Dépor.

Le sigue de cerca Zakaria Eddahchouri. El neerlandés llegó a ser máximo goleador de la categoría­ al comienzo de la temporada 2025-26, pero acumula ya once jornadas sin ver portería y se ha quedado anclado en 8 goles.

Mella, en el podio

Después de su pareja con más veneno en cuanto al remate y también al gol, en tercera posición anotadora se coloca David Mella. A pesar de que no termina de hacerse con un puesto fijo, el extremo santiagués ya ha logrado celebrar 5 dianas este curso. Son solo 1 menos que las que logró la pasada campaña, en su debut en la categoría. En ese estreno, sin embargo, acompañó sus registros goleadores con 6 pases de gol, una cifra de la que está lejos en la actualidad, ya que solo ha dado 1 asistencia.

La nómina goleadora en cuanto a atacantes se extiende a Stoichkov, Mulattieri y Luismi Cruz. Sin embargo, ninguno de ellos supera los 2 tantos. Mientras, Cristian Herrera es el único atacante puro —con ficha del primer equipo— que no ha marcado en Liga Hypermotion.

David Mella: "Si le haces caso a lo que dice la gente en las redes, estás acabado" Más información

Más goles que todos ellos lleva Mario Soriano, el cuarto máximo artillero del Deportivo. 3 dianas son suficientes para ostentar esa condición y superar a otro futbolista del centro del campo como Diego Villares (2).

Ahí finaliza la lista de centrocampistas con gol y comienza la menos escueta de defensas, ceñida a Quagliata, Barcia y Escudero (todos con 1). En el caso opuesto al Dépor se encuentra su próximo rival. Porque el Castellón ha repartido sus goles ya entre 16 jugadores, 3 más de los que han anotado en Almería y Real Sociedad B.