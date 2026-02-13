Un aficionado del Dépor junto a Patiño el día del aplazamiento del Dépor-Tenerife debido a la alerta por viento, el curso pasado Fernando Fernández

El Deportivo tiene previsto volar este sábado en chárter a Castellón para disputar su encuentro en Castalia pero se ha encontrado con un preocupante anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que ha publicado en sus redes sociales un aviso rojo (de riesgo extraordinario) este sábado en esa provincia. En el post indican que durante la jornada habrá rachas de viento superiores a 130-140 kilómetros por hora y advierte de la posible caída de ramas, árboles o cornisas. Por ese motivo, en la Comunidad Valenciana se han suspendido todas las competiciones regionales.

Ante este anuncio el Dépor, según confirmó a DXT Campeón, mandó un escrito a LaLiga indicando su preocupación por tener que desplazarse en estas circunstancias. Desde el club esperaban una respuesta de la patronal para saber si había probabilidades de que el partido se pudiese aplazar debido a la meteorología adversa o ante la posibilidad de que hubiese problemas para volar. LaLiga no le ha dado respuesta este viernes y el Deportivo mantiene su plan de viaje, que pasa por volar este sábado y hacer noche en Castellón, donde jugará el domingo a las 21 horas. No se espera que el encuentro se aplace, pues la alerta solo afectará a la jornada de este sábado y el cuadro blanquiazul juega el domingo a partir de las 21 horas.

El que no jugará será el filial del cuadro orellut. La RFEF informó este viernes del aplazamiento del duelo entre el Castellón B y el Barça Atlètic que debía disputarse este sábado a las 16 horas, en las instalaciones deportivas Gaetà Huguet de Castellón. En los próximos días, la RFEF, de acuerdo con los dos clubs, fijará una nueva fecha para el partido correspondiente a la jornada 23 del grupo 3 de Segunda Federación. Estos aplazamientos no implicaron solo a este encuentro, pues tal y como informó la Federación, a través de una nota en su página web, tampoco se disputarán varios duelos de competiciones no profesionales (entre otras, Primera y Segunda Federación) que tenían señalada su celebración entre hoy y mañana en la Comunidad valenciana y Melilla debido a las alertas activas.

No obstante, no sería la primera vez en este curso que el mal tiempo supusiese que un partido se aplazara. Pasó en Segunda División con el duelo entre el Córdoba y el Ceuta, ante los problemas en Andalucía derivados de las borrascas Leonardo y Marta. Tampoco se jugó el Sevilla-Girona por el mismo motivo. Asimismo, el Dépor recuerda que el año pasado vio como se suspendía su partido ante el Tenerife, con el equipo ya en las islas y cientos de aficionados desplazados, debido a la alerta de viento.

Un contratiempo no solo para el equipo, también para sus hinchas, que tuvieron que hacer malabares para regresar a la península y muchos de ellos ya no pudieron estar presentes cuando se fijó la nueva fecha, que fue entre semana.