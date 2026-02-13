Yeremay celebra el gol ante la Cultural en el Reino de León Fernando Fernández

El Deportivo, el mejor visitante de Segunda División, amenaza este domingo el fortín de Castalia. Los blanquiazules son el equipo que más puntos suma a domicilio de la categoría, con 24 de los 43 con los que cuenta en su casillero. Números que se resumen en siete victorias, tres empates y el mismo número de derrotas. El equipo de Antonio Hidalgo no pierde como visitante desde hace casi dos meses: lo hizo 20 de diciembre, en la derrota ante el Andorra (2-0).

Enfrente estará el Castellón, el cuarto mejor local de la categoría de plata, que ha sumado 26 de los 45 puntos en su campo. Está empatado en esa faceta con el Racing, el líder de Segunda. No claudica desde el 19 de octubre, cuando perdió por la mínima ante el Albacete. Desde entonces el conjunto de Pablo Hernández solo sabe contar sus compromisos en casa por victorias. Se ha impuesto a Málaga (2-1), Real Sociedad B (5-4), Las Palmas (1-0), Mirandés (3-1), Huesca (4-1), Leganés y su última víctima, el Andorra, ambos por (2-0).

Mucho han cambiado las tornas desde la llegada al banquillo del exjugador orellut, que ha dado un cambio radical a su exequipo. Con Johan Plat la escuadra castellonense no conocía la victoria, ni como local (dos derrotas y un empate) ni como visitante.

La amenaza en el Deportivo es solo cosa de dos Más información

En la actualidad Castalia se ha convertido en un feudo imposible de profanar, sin duda una prueba de nivel para un Dépor que sigue mostrando mejor cara lejos de un Riazor . Un estadio que volvió a celebrar más de dos meses después una victoria. Fue ante el Albacete, el segundo triunfo seguido para un cuadro blanquiazul que ha tirado abajo la resistencia de estadios como Los Juegos Mediterráneos, el Ibercaja Estadio, el Nuevo Los Cármenes o el Carlos Belmonte, entre otros.

Además de los 40 goles que llevan marcados los coruñeses 21 los han celebrado lejos de Riazor. En frente, un Castellón que ha encajado nueve tantos en el mismo número de partidos como local, ya con Pablo Hernández a los mandos de la nave orellut.

Goleador en casa

El Castellón, además, es un equipo que afina su puntería, con 22 dianas celebradas ante su afición de las 42 que lleva en total, después de la disputa de 25 jornadas ligueras. Con todas estas credenciales es fácil intuir el choque de trenes que se producirá este domingo entre Deportivo y Castellón.

La cuestión es quién saldrá vencedor en la lucha entre esas dos dinámicas y cómo afrontará el cuadro herculino un partido en el que posiblemente afronte muchas fases en las que no tenga el balón. Lo intuye Hidalgo, a raíz de lo que deslizó en la rueda de prensa prepartido, ante la posibilidad de que su rival les "estrese" y tenga que estar el Dépor por momentos sin el control del esférico.

Un plan de partido que a los coruñeses no tendría que venirles especialmente mal, pues están cómodos cuando son capaces de robar y correr, aprovechando los espacios y la velocidad de jugadores como Mella o Yeremay, receptores de los pases al espacio de Mario Soriano. La posibilidad de hacer "daño a la espalda" es otra de las opciones que contempla Hidalgo en Castalia, sabedor de que ese es uno de los puntos fuertes de su equipo.

Pablo Hernández: "Nos tocará sufrir en algunas acciones porque son muy buenos" Más información

Su rival es un especialista en el balón parado, uno de los ‘debes’ del Deportivo, otro de los aspectos a los que los blanquiazules tendrán que prestar atención. Pero con todas estas cartas encima de la mesa e independientemente de los números del Castellón en su casa el Dépor, según confirmó Hidalgo en sala de prensa, no especulará con el resultado.

Irá a por los tres puntos, no solo para poder adelantar a su adversario en la tabla (está ahora mismo a dos de los herculinos), sino también con el ánimo de revancha derivado de la derrota sufrida en Riazor. Fue el pasado 7 de diciembre, hace apenas dos meses, por los caprichos del calendario asimétrico. Y entonces el Dépor, que acabó con diez por la expulsión, VAR mediante, de Lucas Noubi, perdió 1-3.

El Castellón contrarrestó el tanto a la media hora de juego de Yeremay con las dianas de Cipenga, Doué y Brignani. Estos dos últimos marcaron prácticamente en el primer balón que tocaron, dejando en evidencia la falta de concentración que sufrió el equipo en ciertos momentos de la contienda.

Con nuevas piezas en el tablero (tanto en la portería, como en la defensa y en la medular) los coruñeses tratarán de mantener su buen papel como visitante, espoleados por un triunfo en Riazor que se resistía desde hace muchas semanas. Del otro lado del cuadrilátero un adversario que pondrá a prueba en su feudo casi inexpugnable la voracidad blanquiazul a domicilio.