Charlie Patiño y Stoichkov siguen entre algodones, pero trabajan sobre el césped

Charlie Patiño supera la presión de Israel Suero en el partido entre Deportivo y Castellón Quintana

La realidad es que tiene donde elegir Antonio Hidalgo en este tramo de temporada, tanto para hacer cambios en el once como para tomar la siempre difícil decisión de componer las convocatorias. El técnico blanquiazul cuenta con toda la plantilla disponible a falta de un par de entrenamientos antes de viajar a Castellón. Eso sí, no todos están en las mismas condiciones, con dos futbolistas que arrastran molestias desde la semana pasada: Charlie Patiño y Stoichkov.

El primero estuvo en el banquillo ante el Albacete después de perderse varias sesiones la semana pasada. Y aunque incluso llegó a calentar, no tuvo minutos frente a los manchegos. Eso sí, tanto en Riazor el domingo, como durante toda esta semana, ha lucido un aparatoso vendaje para proteger la rodilla derecha. Sí fue baja el atacante andaluz por unos problemas físicos que reveló Hidalgo después del encuentro. En principio parece haberlos superado y el club coruñés no lo incluye fuera del grupo en los partes de entrenamiento diario, por lo que en principio también debería estar listo para el importante duelo del domingo.

Sin Bil, con Noé

Otra de las pistas que llevan a pensar que Stoichkov estará en plenas condiciones para formar parte de la expedición es la ausencia de Nsongo Bil en el entrenamiento del jueves. El delantero camerunés ha sido habitual en la dinámica del primer equipo durante los últimos meses, aunque su presencia en las convocatorias no está siendo tan consistente como en el día a día. La semana pasada fue titular el sábado con el Fabril y se vistió para el enfrentamiento con el Albacete, pero finalmente no tuvo minutos.

El que sí continúa con los mayores, al menos de momento, es Noé Carrillo. La llegada de Riki no ha ‘degradado’ al centrocampista durante la semana y su presencia en los entrenamientos continúa siendo habitual. Eso sí, frente al Albacete ni siquiera llegó a entrar en la convocatoria y, como Bil, también estuvo presente en la victoria del filial frente a la Sarriana.

Y es que el cierre del mercado de invierno ha supuesto un aumento de la plantilla para Antonio Hidalgo, que ahora tiene a su disposición a 24 futbolistas del primer equipo, a lo que hay que sumar a los citados Bil y Noé después de que Samu se cayera como uno de los representantes de la cantera en el día a día. Las convocatorias no permiten superar los 23 efectivos, por lo que el técnico tendrá que hacer un descarte antes del viaje a Castellón.