Cara a cara dos meses después, cosas del calendario asimétrico

Quagliata, durante el Dépor-Castellón de la primera vuelta Germán Barreiros

Dos meses y una semana después de que el Castellón pusiera fin, en Riazor (1-3), a la mejor racha del Deportivo de la temporada, con cinco victorias consecutivas, y bajara al equipo de Antonio Hidalgo del liderato de Segunda División, la escuadra blanquiazul se cruza con los orelluts de nuevo en el campeonato liguero. Es lo que tiene el calendario asimétrico, que se estableció en la temporada 2018-19, que provoca que blanquiazules y albinegros se vean las caras apenas nueve jornadas después del duelo de la primera vuelta.

El antiguo sistema de competición, con un calendario simétrico, ocasionaba que un equipo no se enfrentaba al mismo adversario hasta que se había completado una vuelta entera. Es decir, 21 jornadas en el caso de la categoría de plata y 19 en la Primera División. Sin embargo, con el formato actual, el Deportivo se ha topado con una situación similar en sus tres últimos enfrentamientos, ante la Cultural Leonesa, el Albacete y el Castellón, cuando mañana se celebra la quinta jornada de la segunda vuelta, y la circunstancia se repetirá dentro de dos jornadas, en la visita a Anoeta para el choque con la Real Sociedad B.

El Dépor, ante el reto de evitar un récord histórico del Castellón Más información

El pasado domingo, Deportivo y Albacete se enfrentaron en Riazor 71 días después de medirse en el Carlos Belmonte en la primera vuelta. Al igual que sucede ahora con el Castellón, también transcurrieron nueve jornadas entre ambos duelos, ya que el choque de la primera vuelta entre coruñeses y manchegos se produjo en la semana 16 de la competición y el de la segunda, en la 25.

Cambios

Eso sí, la existencia del mercado de invierno entre medias originó situaciones curiosas como el hecho de que el centrocampista Riki Rodríguez, que fue titular en el duelo del Carlos Belmonte con el conjunto albaceteño y completó todo el encuentro, disputara sus primeros minutos con su nuevo equipo el pasado domingo, precisamente frente a los que fueron sus compañeros.

Una semana antes de la visita del Albacete a Riazor, la escuadra de Antonio Hidalgo se midió en el Reino de León a una Cultural contra la que se había enfrentado 84 días y once jornadas de competición antes. El cuadro herculino jugó contra el equipo del Cuco Ziganda en el estadio coruñés el pasado 8 de noviembre, en la cita decimotercera del curso, y se cruzó en el camino de los leoneses de nuevo el 31 de enero en un duelo correspondiente a la jornada 24.

Una situación similar se repetirá dentro de dos partidos, en la jornada 28, cuando el bloque de Antonio Hidalgo juegue en Anoeta contra la Real Sociedad B. El choque tendrá lugar el domingo 1 de marzo, cuando habrán transcurrido 77 días y diez encuentros de Liga desde la derrota del Deportivo a manos del filial txuri-urdin el pasado 13 de diciembre, en un duelo correspondiente a la decimoctava jornada.

Sin llegar a completarse una vuelta entera, pero con mayor distancia, sí que se celebraron los dos primeros compromisos de la escuadra herculina en esta segunda mitad del campeonato. El Almería fue el rival frente al que el conjunto deportivista abrió la segunda vuelta de la temporada. Coruñeses y andaluces se vieron las caras catorce jornadas después de haberlo hecho en Riazor tres meses y medio antes. La siguiente cita fue contra el Racing de Santander en tierras coruñesas. Habían pasado tres meses y una semana y trece encuentros desde el primer duelo entre cántabros y blanquiazules.

En el caso del enfrentamiento con el Castellón, la visita de los herculinos a Castalia se produce 70 días después de aquel primer pulso en el que Yeremay adelantó al Deportivo en el marcador, a la media hora de juego, pero que terminó con un triunfo blanquinegro, debido a los tantos de Doué, Brignani y Cipenga en los últimos 26 minutos.

Eso sí, ambos equipos exhiben algunas modificaciones en sus plantillas, derivadas del mercado de invierno. El conjunto que preside Bob Voulgaris ha fichado al extremo izquierdo Raúl Sánchez, procedente del Necaxa mexicano, y al delantero Álvaro García, del Mérida. Además, han abandonado la plantilla castellonense Kenneth Mamah, Óscar Gil, Serpeta y Nick Markanich, quien disputó 13 minutos en el partido de Riazor, saliendo desde el banquillo.

El conjunto blanquiazul, por su parte, incorporó este invierno al portero Álvaro Ferllo, así como al lateral derecho Altimira y al mediocentro Riki, y dio salida al arquero Daniel Bachmann y al mediocampista Rubén López.

La pasada temporada, en la que el Dépor regresó al fútbol profesional, no se encontró ante una situación similar en la apertura de la segunda vuelta del campeonato. De hecho, aunque transcurrieron once jornadas entre ambos duelos contra el Castellón, pasaron tres meses desde que los orelluts y los herculinos se vieron las caras en Riazor (5-1) y en Castalia (2-2).