Unos de Nuevo | Las claves del Castellón-Dépor, con Enrique Ballester
Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema charlan con el periodista Enrique Ballester sobre la gran temporada del Castellón antes de la visita del Dépor a Castalia
El Deportivo visita este domingo al Castellón (21.00 horas) en uno de los partidos de la jornada en Segunda. El cuadro orellut ha resurgido de la mano de Pablo Hernández y sueña con el ascenso. Repasamos la temporada del club blanquinegro con el periodista Enrique Ballester.