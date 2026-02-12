Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Unos de Nuevo | Las claves del Castellón-Dépor, con Enrique Ballester

Lucía Dávila, Xurxo Gómez y Jorge Lema charlan con el periodista Enrique Ballester sobre la gran temporada del Castellón antes de la visita del Dépor a Castalia

Jorge Lema
Jorge Lema
12/02/2026 17:14

El Deportivo visita este domingo al Castellón (21.00 horas) en uno de los partidos de la jornada en Segunda. El cuadro orellut ha resurgido de la mano de Pablo Hernández y sueña con el ascenso. Repasamos la temporada del club blanquinegro con el periodista Enrique Ballester.

Te puede interesar

Lucas Regueiro celebra el tanto que dio el pase a semifinales de Copa del Rey Juvenil ante el Tenerife

La factoría Abegondo vuelve a llamar a la puerta de un título
Bea Arrizado
Imagen del Torre-Olímpico del pasado domingo

La épica remontada de un Olímpico lanzado en la segunda vuelta
Santi Mendoza
Aficionados del Fuenlabrada protestan por la gestión de Jonathan Praena el pasado 1 de febrero

Fuenlabrada, una caída al barro sin freno desde que el Dépor le privó del playoff a Primera
Israel Zautúa
Vera y Samara en el Deportivo-Granada

Samara: "Cada vez estamos mejor, con menos presión"
Dani Fernández