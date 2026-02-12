Riki y Ximo, las 'excusas' de Hidalgo para seguir moviendo el once del Dépor

Riki Rodríguez entrando al campo en el Deportivo-Albacete JAVIER ALBORES

Continúa Antonio Hidalgo buscando una personalidad estable para su Deportivo entre continuos cambios en sus onces. Para algunos, señal positiva, de equipo camaleónico que sabe adaptarse a las diferentes trampas que tiende la siempre traicionera ‘Hypertensiones’. Para otros, evidencia palmaria de que el técnico blanquiazul todavía tiene algunas costuras en su plan que no consigue ocultar a la vista. La agitación en las alineaciones viene de lejos, cuesta encontrar la misma ya no en jornadas consecutivas, sino buscando en absoluto, y la tendencia se mantiene en 2026, donde hasta el momento ha preparado seis combinaciones de futbolistas diferentes para los seis encuentros que el cuadro herculino ha disputado después de las campanadas.

A veces por restricciones físicas, a veces por obligación disciplinaria; en ocasiones simplemente por buscar una vuelta de tuerca. Hidalgo ha ido introduciendo matices semana a semana desde la vuelta del parón incluso en un tramo de resultados notable como el actual, con tres victorias en los últimos cuatro partidos y una derrota tan dolorosa como digna ante el Racing de Santander. Este domingo el equipo visita al Castellón para buscar el regreso al ascenso directo y quizá acercarse algo más al liderato y todo hace pensar que el preparador blanquiazul volverá a retocar su grupo de elegidos para disputar el encuentro en el momento que el árbitro señale su pitido inicial.

Expediente Gragera Más información

Las ‘excusas’ para seguir cambiando las fichas del tablero tienen nombre y apellidos: Riki Rodríguez y Ximo Navarro. Los dos futbolistas son actualmente los principales candidatos a entrar en el once en una combinación entre el potencial propio para elevar el techo de rendimiento y las dudas sembradas sobre el terreno de juego por algunos de los protagonistas que gozaron de su oportunidad ante el Albacete.

Sin anestesia

En el caso del centrocampista asturiano, basta con echar un vistazo a los últimos precedentes para que no suponga una apuesta arriesgada pensar que el nuevo ‘14’ deportivista será de la partida en Castalia. Hidalgo no tuvo ningún tipo de reparo en meter en el once a las primeras de cambio a Ferllo y Altimira nada más aterrizar, por lo que la cuenta atrás para que Riki sume su primera titularidad con el Dépor está llegando a su fin después de que se estrenara con sus primeros minutos frente a su exequipo. “Llega tras unas semanas convulsas, de estrés excesivo”, apuntó el catalán en la previa del duelo de la última jornada con una clara intención de protegerlo.

Riki Rodríguez, una 'estrella' por debajo del radar Más información

El caso es que el último fichaje de invierno encaja a la perfección con uno de los problemas que el equipo coruñés ha tenido durante todo el curso. Porque si los cambios en las alineaciones han sido habituales en general, el baile en el centro del campo en particular ha sido constante. Gragera empezó como fijo y ha desaparecido, Patiño era una de las soluciones y está quedando para recurso de urgencia; y tanto José Ángel como Diego Villares están teniendo dificultades para encontrar consistencia. El último intento de Hidalgo retrasando a Mario Soriano es una solución que con frecuencia traslada el problema unos escalones más arriba en el terreno de juego, pero desde luego no lo soluciona. Es ahí donde debe aparecer Riki para aunar en una sola figura la claridad con la pelota del andaluz y el trabajo para equilibrar del de Vilalba con el objetivo de facilitarle el trabajo al ‘21’. La principal duda en caso de que el canterano del Oviedo reciba la llamada es el sacrificado. José Ángel ha bajado su nivel en los últimos encuentros, lo que unido al ritmo que imprime el Castellón en sus partidos provoca un escenario poco favorable para él. De hecho, quizá no sea el único cambio en la sala de máquinas, con la opción de que entrase Villares, aunque eso obligaría a prescindir de otra pieza, probablemente una a elegir entre Luismi Cruz y David Mella.

Mano levantada

El extremo de Teo es precisamente uno de los que más papeletas tiene para salir de la alineación en caso de que Hidalgo busque agitar el árbol. Los datos ponen sobre la mesa las reticencias que el técnico tiene en juntar demasiado tiempo a los ‘4 fantásticos’ sobre el verde. En su caso la amenaza viene tanto con la posible entrada de Riki, como si el que vuelve a la titularidad es un Ximo Navarro que después de dejar atrás su importante lesión en el tendón, ha levantado la mano en el césped… y en los micrófonos. Aunque sea para formar en eje de la defensa. “No me tiene por qué conocer todo el mundo, pero en Almería he jugado mucho de central. En Las Palmas jugué casi toda una temporada, en Holanda, en Vitoria alterné… Aquí es donde menos lo he hecho, pero no es un problema. Si tengo que jugar ahí, lo haré encantado”.

Ximo Navarro y su recuperación física y mental: "El tendón estaba bien, pero tenía miedo a hacer carreras" Más información

Y viendo el nivel de Altimira desde su llegada, más el reciente de Noubi y Loureiro, lo más probable es que no le quede más remedio que acabar asumiendo esa posición. El ajuste le permitiría a Alti ganar altura y ser un carrilero más clásico en lo que sin duda sería una versión más conservadora. Hidalgo no tardó mucho en darle la alternativa cuando regresó de la enfermería en las primeras jornadas, por lo que ante el Castellón también tendrá opciones de estar en el once en caso de que el técnico considere que su experiencia y sus piernas pueden ser decisivas en un duelo de máxima exigencia.