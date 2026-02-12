Quagliata: "Si no ganamos el domingo no va a morir nadie, queda mucho"

Qualiata durante una rueda de prensa de esta temporada Archivo DXT

Giacomo Quagliata fue protagonista en la mañana de este jueves en la sala de prensa de Abegondo. El lateral italiano, un fijo en los planes de Antonio Hidalgo cada fin de semana, analizó la racha de dos victorias consecutivas que lleva el equipo y reconoció la importancia de ganar este domingo en Castalia, aunque considera que no será un partido decisivo.

Racha muy positiva. “Estamos trabajando bien. Venimos de dos victorias seguidas y eso da confianza al grupo. Con esta mentalidad estaremos bien el domingo”.

Duelo ante el Castellón. “Pienso que en este momento de la temporada todos los partidos son importantes. Son un equipo muy bueno, como nosotros. Será un partido bonito. Pensamos en nosotros y en trabajar como cada semana”

Un equipo muy goleador. “Tienen jugadores que son muy rápidos en ataque. Estamos trabajando en ello, con y sin balón, para ir preparados. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes después del partido que jugamos aquí”.

El Dépor se rearma a tiempo para buscar el asalto al ascenso directo en Castalia Más información

Un partido de altura. “Cuando se juega segundo contra tercero es buen partido. Todos los partidos son importantes y estamos muy cerca en puntos los unos de los otros”.

Sin olvidarse del golaveraje. “Los detalles hacen la diferencia. Tenemos que ir con la mentalidad ganadora. Da igual que sean últimos o segundos”.

Unión del vestuario. “Nosotros ahora tenemos un mejor grupo, muy unido. El ejemplo es el gol de Yeremay en el León en el último minuto. Cómo vamos a celebrar todos juntos. Es una señal muy fuerte”.

Resultados muy igualados. “Cuando parece que hay un partido fácil tienes que ganar 3-0. Si pasase todos seríamos más felices, pero si ganamos 1-0 y al final ascendemos... a mí me vale”.

Posibilidad de asaltar puestos de ascenso directo. “Si perdemos no va a morir nadie. Hay tiempo. Tenemos la mentalidad de ir a ganar y sabemos que es importante. Tenemos 17 encuentros por delante, así que 17 finales. No solo este fin de semana. Si ganas el domingo y pierdes la siguiente no vale de nada”

Escudero. “Le tengo mucho respeto. Tiene una muy buena carrera en el fútbol y me da consejos. Tengo una muy buena relación con él”.

Nuevos fichajes. “Tenemos dos jugadores más con nosotros. Son muy importantes. Están ayudando mucho y tenemos que seguir así”.