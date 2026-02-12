Mi cuenta

Noubi, Barcia y el aspecto mental

El belga le ha ganado la partida al del Temple en el eje de la zaga. Fue titular en cinco de los últimos seis duelos Hidalgo les pedía concentración a ambos

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
12/02/2026 04:10
Lucas Noubi, durante el duelo de octavos de final de la Copa del Rey entre el Dépor y el Atlético en Riazor
Lucas Noubi, durante el duelo de octavos de final de la Copa del Rey entre el Dépor y el Atlético en Riazor
Patricia G.Fraga
"Son jugadores que cuando están muy concentrados demuestran que tienen un gran nivel. La concentración de vivir el partido, quizá este tipo de partidos te llevan eso. Tanto a él como a Lucas les tenemos que hacer ver que esa es la situación, pero es algo en lo que incidimos mucho". Antonio Hidalgo ponía en valor ese nivel alto de concentración de Noubi y de Barcia, titulares en el encuentro de octavos de final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en Riazor (0-1).

Sería la última vez que ambos coincidirían en el once blanquiazul. Y el último partido como titular para Dani Barcia, que no juega de inicio en Liga desde el 20 de diciembre, en la derrota contra el Andorra (2-0). Sus últimos minutos en el torneo doméstico fueron apenas ocho, el pasado 4 de enero, en el empate en Riazor ante el Cádiz.

Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta

Lucas Noubi y el reto de mantener la exuberancia

Más información

Desde entonces, el elegido en el centro de la zaga ha sido Lucas Noubi, que solo se ausentó en uno de los últimos seis compromisos: la cita contra el Almería (2-1). En ese encuentro, en el que el Dépor perdió uno de sus pocos duelos a domicilio en lo que llevamos de curso, ejercieron como centrales Miguel Loureiro y Arnau Comas. Precisamente, debido a una falta previa del defensa catalán no subió al marcador el gol que había marcado en ese encuentro el de Cerceda, con 1-1 entonces en el marcador.

Un nuevo impulso

El ex del Standard de Lieja empezó 2026 con fuerza y ha jugado íntegros los partidos ante Cádiz (2-2), Las Palmas (1-1), Racing de Santander (0-1), Cultural Leonesa (0-1) y Albacete (2-1). Lleva en la actualidad 16 duelos jugados, 12 de ellos como titular y ya está en los 1.099 minutos de juego. El central del Temple, por su parte, ha competido 19, 16 saliendo de inicio y acumula 1.433 minutos en sus piernas. Noubi es quizá menos purista en las formas que Barcia en aspectos como la salida de balón o el golpeo. Esto lo suple con poderío físico, capacidad de anticipación en defensa y actitudes para el repliegue y en las ayudas en las coberturas.

Tiene como compañero a un Loureiro que ha aprendido a adaptarse a jugar en la posición de central zurdo. "É algo que veño facendo en moitas ocasións", reconocía el jugador en zona mixta después del partido ante el Albacete. Convertida esa dupla de centrales en la predilecta por el momento para Hidalgo Barcia sigue trabajando en la sombra buscando su oportunidad.

Antonio Hidalgo, dando indicaciones en el Deportivo-Mallorca

Los "porsiacasos" de Hidalgo: la lección del técnico a Barcia y al resto de la plantilla del Dépor

Más información

Otro competidor en el puesto para él, pero un escalón por debajo en lo relativo a la presencia en el campo, es Comas. No alcanza aún los mil minutos de juego (975) y de los 15 choques que lleva, solo en 11 ha sido de la partida. Asoman también en ese grupo de candidatos Ximo Navarro. Recuperado para la causa, tras reaparecer en el pasado encuentro en el Reino de León ante la Cultural Leonesa, se ha convertido en el recambio de Altimira de cara al tramo final de los partidos.

Ximo Navarro atándose las botas en el Cultural-Deportivo

Ximo Navarro es el fichaje

Más información

Está ejerciendo como lateral derecho, aunque el granadino también puede ubicarse en el centro de la zaga. Muchas alternativas para Hidalgo en una línea de atrás blanquiazul rejuvenecida con Noubi, que sonríe este curso tras un año casi en blanco. El belga le gana, por ahora, la batalla del aspecto mental a Dani Barcia.

