David Mella: "Si le haces caso a lo que dice la gente en las redes, estás acabado"

David Mella (Teo, 2005) trata de asimilar su nuevo rol en el Deportivo. De niño prodigio aclamado por todos, a ser escrutado por la crítica que más duele, la de los aficionados de su propio equipo justo cuando llegaba para competirle el puesto uno de los futbolistas más destacados de la categoría el curso pasado.

El extremo analiza su segunda temporada en el fútbol profesional, el talento que siempre le ha permitido quemar etapas antes de tiempo en su carrera y el hecho de ir convirtiéndose en un adulto dentro de vestuarios en los que siempre era el más pequeño. Todo ello bajo la lupa de unas redes sociales que, como para todo veinteañero, representan una gran parte de su vida.

Después de una mala racha, imagino que estas dos victorias seguidas han supuesto alegría, pero también alivio

Sí. Lo dije la semana pasada en León. Al final, cuando ganas empiezas la semana de otra manera y también afrontas con otra cara el resto de días que cuando pierdes. Un alivio también conseguir la victoria en Riazor después de tanto tiempo. Ahora estamos deseando pelear por otra victoria este finde.

Importante también, viendo de dónde venían, con esta montaña rusa de temporada de ganar cinco, perder tres, un mes de enero complicado…

Sí, bueno, montaña rusa pero por lo menos es una montaña rusa por arriba y no por abajo. Yo creo que eso también es importante. Al estar todo tan cerrado, se convierten todos los meses en partidos con rivales directos en los que te juegas todo en cada partido.

Y ahora el Castellón, precisamente otro de los aspirantes…

Además los partidos contra ellos siempre son muy bonitos y creo que este fin de semana lo cogemos con muchas ganas. Y creo que también con ese puntito de rabia para poder darle la vuelta al golaveraje, que es importante. Esperemos que sea un buen partido.

¿Le gusta esto del calendario asimétrico y enfrentarse tan pronto de nuevo al mismo rival?

Recuerdo que el primer año que estoy, en Primera RFEF, ya se hizo así. Y a mí es algo que me gusta. Porque si no, al final es hacer siempre lo mismo. Viste al Castellón hace dos meses, vuelves a jugar contra ellos ahora y no tienes que estar tanto tiempo dándole vueltas, si han cambiado mucho el juego… creo que es algo bueno.

David Mella, durante una entrevista en Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Es su segunda temporada en el fútbol profesional, ¿nota que la exigencia sube?

Sí. Yo creo que este año además la Liga está siendo más exigente que el año pasado. Cada año que pasa vas sumando experiencia y también vas mejorando porque conoces la competición.

Sube también la exigencia del proyecto propio, el del Dépor.

Pero el proyecto desde un principio es ascender a Primera División. Ya cuando estábamos en Primera RFEF. Sí que se intenta hacer a corto plazo, los jugadores lo sabemos y creemos en el objetivo. También se nota en el entorno. La afición, los de fuera del club… creo que es algo que nos ilusiona a todos.

Tuvo a Idiakez siendo todavía jugador del Fabril, luego Gilsanz, al que ya conocía… ¿Cómo está siendo la experiencia con Antonio Hidalgo?

Yo siempre soy igual con todos los entrenadores. Tengo la suerte de que de momento me cogen con buenos ojos en el tema de cómo soy yo en los entrenamientos, con las bromas y todo. Y sí, se nota. Al principio no tienes la confianza que podía tener con Imanol o con Óscar. Piensas que es de una manera y al final es de otra. Al no conocerte, un entrenador a ti también te aprieta más. Al principio no sabes cómo gestionar las cosas, pero ahora es como si estuviera con los anteriores, como si llevara tres años con él.

¿Cómo está siendo la percepción de cómo le tratan los rivales ahora que ya le conocen más?

Sí, claro. Te analizan más y saben cómo juegas. Al final eso también hace que tú mismo vayas mejorando. Cuando te enfrentas a un rival, a otro… lo ves más difícil, en mi caso encarar, porque ya saben que soy más de correr al espacio que de ir al pie. Ese es uno de los motivos por los que pienso que la Liga ha mejorado.

Siempre ha ido un paso por delante, desde muy joven. ¿Por primera vez nota que se está encontrando con una especie de muro?

Lo voy notando, sí. Siempre he dicho que no soy un extremo regateador como puede ser Yeremay. Yo sé mis límites y cuando me encuentro una defensa de cinco o equipos que se cierran, es más difícil para mí porque no tengo esas características. Sí que intento hacerlo lo mejor posible con mis virtudes y explotarlas, pero sí que al final contar con ciertos límites en esas cosas te hace tener delante un muro que es complicado.

No debe ser fácil gestionar eso, tanto en lo técnico, en el césped, como también a nivel de cabeza.

Sí. Eso mentalmente también hay que gestionarlo bien. Pero tengo la suerte de que tengo a mi familia pendiente de mí siempre , tenemos aquí psicólogo y los trabajadores del club me ayudan mucho. Al final llevo quemando etapas muy rápido desde infantiles y llega un momento en el que no eres tan diferencial, por lo que toca gestionarlo y saber jugar tus cartas con acierto.

Noto que he mejorado mucho en el tema de los controles"

También es cierto que este año le están pidiendo más cosas, más recorrido y tareas defensivas…

Lo hablé al principio de temporada con el míster. Le dije lo mismo, que no soy un extremo regateador y que tengo que adaptarme a lo que me pidan. Todo el mundo siempre dice que voy a acabar de carrilero o lateral, y bueno, me tengo que adaptar y tener más recorrido por la banda no es algo que me disguste. Yo creo que es algo que me hace mejorar a mí en todos los aspectos. Si tengo que asumir un rol en el que no se me vea tanto en ataque y más atrás, lo cojo encantado.

Vayamos al verano, cuando regresa a la pretemporada después de la lesión y se encuentra en su posición con el fichaje de Luismi…

Llevaba sonando bastante tiempo. Pero todo lo que sea mejorar al equipo lo recibiré siempre con los brazos abiertos. Al final, cuando traen a una persona para competir el puesto contigo, también hace que subas el nivel. Creo que este año estoy entrenando muy bien. Y Luismi también está dando un nivel muy alto. Eso hace que el equipo mejore.

Pero tuvo que lidiar con eso… y con las críticas.

Soy muy joven y todos saben que estoy metido en las redes. Eso siempre hace que leas cosas, hay que leer que te llaman un poco de todo. Gente que desde su sofá critica a los jugadores todos los días. Igual que aunque Yeremay lleve 14.000 goles y asistencias, se le critica porque no se va de nadie. Lo dicen y te lo tienes que comer. A mí no me afecta que se metan con mi físico. No me afecta absolutamente en nada y no me importa. Y en el tema futbolístico, al final el que estoy jugando soy yo y yo sé cuándo lo hago bien y cuándo lo hago mal. Entonces, leer lo que ponen 20 personas en redes… a mucha gente puede afectarle, pero a mí no.

¿Cree que a veces se pasa muy fácil de un extremo a otro, especialmente con los canteranos?

Sí. Y el problema es que en todos los equipos es lo mismo. Yo en Twitter leo cosas del Barcelona y del Madrid que son graciosísimas… y aquí al final sale Bil en Copa del Rey y a la gente le encanta. Sale 20 minutos contra la Cultural, con el partido como está, y ya no vale, que lo bajen de vuelta al Fabril. Al final, la gente es como los jugadores, que cuando vamos al descanso perdiendo, uno dice de apretar más, otros dicen que hay que jugar… cada uno quiere lo suyo y mira lo que está pasando en su cabeza, pero no es capaz de ver lo que hay alrededor. Si le haces caso a las cosas que dice la gente en las redes, estás acabado.

¿Se marcó algún objetivo personal antes del inicio de temporada?

En verano quería olvidarme un poco del fútbol, ya que el anterior no había tenido tiempo de descanso por el Europeo y estuve entrenando todo el verano en Abegondo, con la mala suerte de tener que pincharme el tobillo. Entonces no pude hacer las actividades que quería hacer. Quería hacer un deporte diferente al fútbol para estar en movimiento y no pude. En cuanto a los objetivos de la temporada, pues mejorar la del año pasado. Este año sé que tengo un rol diferente, no es el mismo, pero de momento no va mal. Sé que no son los mejores números del mundo, pero estoy contento con lo que estoy haciendo.

No se puede hablar del verano sin hablar del mercado…

Tuve la buena suerte de que solo tuve la oferta de Arabia, no tuve nada más. Al final si te dan mucho dinero, en tu cabeza siempre hay una voz que te dice ‘vete, vete, vete’. Pero es complicado porque te tendrías que ir solo. No estoy casado, mi familia ya te aseguro que no viene y quizá algún amigo, pero es complicado dejar lo que sea toda tu vida, porque es dejar toda la vida atrás… te lo piensas y en mi caso tuve claro que no.

David Mella, durante una entrevista en Abegondo PATRICIA G. FRAGA

Entiendo entonces que con lo que tuvo en la mesa nunca valoró irse.

No, no. Ni mis padres se lo pensaron, ni nadie. Al final no es una cifra que te llame tanto la atención como para irte a otro país tan lejos y dejarlo todo atrás. No voy a decir una cifra surrealista porque no me la van a pagar, pero tendría que ser una cifra que te resuelva la vida.

No ha cumplido los 21 años, pero parece que lleve 10 jugando en el Dépor.

Hay mucha broma en el vestuario conmigo, que parece que tengo 35 años ya por cómo me comporto y cómo soy. El otro día lo hablaba con alguien, que al final yo ya pienso como un adulto. Llevo desde los 15 o 16 años compartiendo vestuario con gente más mayor y al final veo las cosas diferentes a los demás que tienen mi edad. Desde dentro se ve que soy una persona bastante diferente a lo que podría haber sido si no llego a quemar etapas tan rápido. Es mi sensación.

Siempre fue un elegido, pero también con el listón de las expectativas altísimo, ¿eso llega a abrumar?

Yo creo que cuando eres más joven no te paras a pensar en ello. Sí que mi padre me lo ha dicho muchas veces. Porque recuerdo el primer año que hago juveniles, me entero que en verano Albert Gil llama a mi padre para decirle que superé las expectativas y que querían que fuera directamente a Juvenil A. Si lo piensas un poco… ¿pero con 15 años qué voy a pensar? Tengo que ir ‘palante’ con todo. ¿Juvenil A?, pues vale. No tengo otra opción. No voy a decir que me quería quedar un año más. Al final, yo creo que lo que más abruma es entrar a un vestuario nuevo siempre. Con gente más mayor que tú. Tengo la suerte de que en cinco días tengo la confianza y me convierto en una persona diferente. Pero eso creo que es lo que más puede costar. Cambiar de gente, de ambiente… pero por lo demás no. Sí que ahora con 20 años piensas en todo lo que va, con la selección y todo, y dices ‘uff, ha ido todo muy rápido’. Pero bueno, estoy feliz con ir cumpliendo años y quemando etapas.

Es que es de los más jóvenes, pero también de los que tiene más antigüedad en ese vestuario, ¿Cómo es el trato con los mayores?

La suerte es que la gente que viene que me lleva 10 o 15 años, viene con la misma mentalidad que si tuviera 20. Entonces es como si todos tuviéramos 27 en el vestuario.

Ya, pero imagino que con algunos como Escudero habrá algo más de distancia generacional...

No, no, con Escudero también. Él está acostumbrado a que en su carrera suban chicos del filial. A ver, no sé si se habrá encontrado a algún personaje como yo. Pero sí tengo la fortuna de que en estos tres años en el vestuario del primer equipo hubo una media que era todos igual con todos. Este año somos bastante jóvenes, aunque no lo parezca, pero la mayoría de señoritos mayores son como nosotros.

¿No hay choques ni en la música?

Sí, la música sí. Con Loureiro y la música… discuto mucho con él. El otro día me dijo que Bad Bunny no sé qué, que no le gustaba nada. No tiene ni idea, ni idea.

Recuerdo que cuando comenzó su cambio de banda reconocía que le costaba, ¿cuando se mira al espejo ya ve un extremo derecho?

Intento no mirarme mucho al espejo (risas). Pero sí que ahora ya me veo más un extremo por la derecha que por la izquierda. Ya llevo tres años seguidos jugando ahí y creo que ya estoy mentalizado de que si me tengo que quedar ahí, me quedo. Me gusta, pero no tendría problema tampoco si necesitan que vuelva a la izquierda.

Desde los 15 años vivo en vestuarios con gente más mayor que yo, veo las cosas de forma diferente"

También habrá ido incorporando recursos y mejorando…

Sobre todo he mejorado mucho el tema de los controles. Creo que el estar en la derecha me abrió la posibilidad de poder ir hacia adentro o hacia fuera. De usar más la derecha, que ya la uso bastante, y eso me hace mejorar también en el día a día en todo. Pero donde más lo noto es en los controles. En los entrenamientos intento mejorar el regate, buscar opciones para regatear sin tener que tirar una lambretta. Que algunos pueden, pero yo no. Pero sí que estoy enfocado en que tengo que tirar más para adelante.

Muchas veces eso es cuestión de confianza también, que no será fácil mantenerla entrando y saliendo del equipo…

Yo llego aquí y me toca entrenar en el día a día. No sé si voy a ser titular, suplente o lo que me toque. Al final entrenas para ti. Porque si estás toda la semana entrenando mal, al final vas a perder tu propia confianza y no vas a ningún lado. Creo que la importancia está en el día a día, en no pensar en si vas a ser titular o suplente.

¿Cambia mucho entrar a un partido de inicio o desde el banquillo?

Entrar de suplente creo que es muy jodido para todo el mundo. No calientas igual, porque es imposible hacerlo tal y como están las bandas en el fútbol ahora. Y para ponerte al 100% entras y tienes que ir metiéndote poco a poco para coger el ritmo del partido. En las segunda partes además es un ida y vuelta todo el rato y te sofocas. El resto del día, la preparación, es lo mismo vayas a ser suplente o titular.

En un entorno tan deportivista como el que tiene, ¿es fácil desconectar del día a día?

Mis amigos son del Dépor, pero también saben aislarme del tema Dépor. Además, si quieren hablar de eso, puedo coger e irme, porque me da igual. Pero sí que es complicado porque cuando todo tu entorno es el Dépor, la persona que quiera evadirse y no pensar en ello… pero pienso que si tienes un buen entorno, se puede llevar bien.

Lo bueno está en el otro extremo, cuando toca celebrar… por ejemplo un ascenso.

Prefiero pensar en el partido a partido, pero al final es imposible no imaginarlo. Piensas un poco… yo el año del ascenso a Segunda me gustó vivirlo con mi familia. Yo los dos días de fiesta estaba allí mi familia conmigo. En el campo y en la que no fue en el campo. En lo que era la fiesta de verdad también estaban, porque creo que esos días son los más importantes para pasar con tu familia.