¿Cómo nos ven? | Enrique Ballester, periodista: "El Castellón ha dejado de jugar para pasar a competir"

Enrique Ballester (Castellón, 1983), disfruta viendo a su Castellón en lo más alto de la clasificación de Segunda después de seguirlo, como aficionado y periodista, durante décadas por las catacumbas del fútbol español. Celebra la relación entre el club orellut y el Dépor y espera un doble ascenso a final de temporada.

Partido importante este fin de semana en Castalia.

La semana en particular, y los últimos meses en general, hay mucha ilusión aquí en Castellón. Precisamente, creo que uno de los momentos clave fue la victoria en Riazor. El Dépor no había perdido todavía en casa y todos empezamos a creer de verdad que el Castellón podía estar arriba, como así ha sido. Quedan unas 300-400 entradas a la venta, quizá haya el primer lleno de la temporada, aunque ahora, como sabéis, con esto de liberar el asiento… hasta última hora no se sabe. Hay muchas ganas y mucha expectación porque, además, después del Dépor al Castellón le toca Las Palmas y Racing de Santander.

Imagino que en Castellón les pasará lo mismo, que en este último lustro de años en el barro, se han empezado a generar rivalidades que a lo mejor hace tiempo no sabías que podían existir con equipos de la península. Entre Dépor y Castellón ha pasado eso, aunque de buen rollo.

Sí, yo creo que ascender de la mano ayudó. Ese playoff, un poco de campeones, un poco folclórico... Te jugabas algo, pero no te jugabas nada. El Castellón salió a meter 800 goles y al final se los metieron a él. Es un clásico moderno, contemporáneo. Aunque me hace gracia que digas estos años en el barro, porque para nosotros son años en la moqueta. Venimos del infrabarro, de Tercera, entonces para nosotros jugar contra el Dépor es una fiesta. Es algo que nos recuerda que estamos en el camino de volver a la Primera División, donde el Castellón no está desde el año 91. Es curioso porque justo cuando baja el Castellón, sube el SuperDépor, por eso no nos habíamos enfrentado mucho hasta estos años. Bueno, mucho o nada.

Habla de volver a Primera, no sé si ya lo ven como algo posible, o si todavía uno va con pies de plomo hablando de eso.

Mira que yo soy demasiado prudente a veces con el fútbol, quizás porque acumulo muchos traumas de esa época en Tercera División. Pero es que no solo es la clasificación, es que ya no podemos negar una obviedad, que es que el equipo juega muy bien. Está arriba no por casualidad, es una consecuencia del juego que tiene. Aquí el gran paso adelante ha sido que el equipo que conocíais, de enfrentarnos, que era muy alegre, tenía mucha capacidad ofensiva, generaba un montón, pero que también concedía muchísimo, ahora, desde que llegó Pablo Hernández al banquillo, ha conseguido lo que parecía imposible, que era mantener esa producción ofensiva, pero ser un equipo mucho más sólido atrás.

El Castellón no empezó bien la Liga, pero desde la destitución de Johan Plat, sube Pablo Hernández como interino y el equipo da un giro radical.

Empezó la temporada con Johan Plath, que a su vez había sido el segundo de Dick Schreuder, el entrenador cuando nos enfrentamos en Primera Federación...

Y en diciembre del año pasado, en el encuentro en Riazor.

Correcto, si este año Riazor fue el principio de algo bonito, ahí fue casi el principio del fin.

Parece que se rompió algo, ¿no? De hecho, Schreuder sale a rueda de prensa y dice que solo había tenido cuatro jugadores en el banquillo, y que si pudiera, hubiera tenido menos aún. Los acusó de falta de disciplina en el viaje, que no estaban atentos en la reunión...

Sí, es verdad, había llevado a unos chavales del filial. Eran semanas en las que se había roto algo ahí dentro. El equipo empezó muy bien la temporada, el primer año en Segunda, pero encadenó seis jornadas sin ganar. Destituyen a Dick Schreuder, que estaba fuera del descenso, pero la dinámica era bastante mala, y coge al equipo el segundo entrenador, que era Johan Plat. Él intenta lo que ahora ha conseguido Pablo. Ya no jugaba siempre con tres defensas, a veces metía un cuarto. Por ejemplo, cuando en la segunda vuelta en Castalia empatan con el Dépor, que marca Yeremay muy pronto, ese día ya jugaba con cuatro defensas, porque recuerdo que Chirino y Jozhua hacen muy buen partido jugando de laterales, con mucho recorrido, pero aun así era un equipo que se desconectaba mucho.

Cometía errores individuales muy groseros y para Pablo fue una prioridad limitar eso. Valorar la contundencia, las disputas, es un equipo muy bueno en presiones tras pérdida, y con todo eso ha evitado lo que más daño le hacía, que eran las transiciones. Además, el Dépor era buenísimo en eso, con Mella, Yeremay, en el playoff con Lucas.. Nos castigaba siempre. Ha mantenido el espíritu ofensivo, porque lo sigue teniendo y la plantilla lo lleva dentro, pero ahora mismo lleva cinco partidos sin encajar.

Define muy bien el cambio que da el Castellón su pareja de mediocentros. Barri y Gerenabarrena, el pequeño Gattuso, le escuché el otro día llamarle.

El pequeño Gattuso es un mote que le puso Ronaldo Pompeu, uno de esos fichajes que os gustan del Castellón, un poco exóticos. Pompeu es un brasileño que llevaba casi toda la vida en Italia. En Serie B, Serie C... tiene 35 años. En cuanto vio a Gerenabarrena entrenar le dijo: “Eres un piccolo Gattuso”.

El balón parado es otra cosa que mejoraron, porque ves los goles que marca contra el Valladolid y define el partido con tres goles a balón parado. Es como todo lo bonito que era el Castellón, pero añadiéndole los extras que hacen falta para ser competitivo.

Sí, ha dejado de jugar para pasar a competir. Esa es un poco la definición. En las métricas, una de ellas es la pelota parada. Creo que era el primer equipo más productivo a pelota parada, tanto ofensiva como defensiva. El fichaje de Ronaldo Pompeu, por ejemplo, es por la pelota parada, porque es un gran ejecutor. No está jugando mucho, pero contra el Huesca, que detectaron que tenía cierta debilidad a pelota parada, jugó titular y dio un pase de gol en un balón cruzado que marcó Brignani, que es el central que...

Que marcó en Riazor también, nada más salir al campo.

Es verdad, pues también lo firman por la pelota parada, porque es un tío de 1'90. Para subir de Serie C a Serie B, creo que había metido diez goles en la pelota parada. El Castellón busca ese tipo de jugadores, le da igual que esté en Italia, en León como Barri o en Burgos.

Pablo Hernández recupera a Brignani y Mellot para el partido contra el Dépor Más información

Ha pronunciado la palabra "métricas", le han comprado todo lo que vende a Voulgaris.

Yo compro lo que funciona. Si lo hubiese logrado plantando ajos detrás de la portería, como hacían antes, yo estaría todas las mañanas plantando ajos. Y el Big Data... yo era un poco escéptico, porque veníamos de donde veníamos. Pero te das cuenta de que, en poco tiempo, el nivel del club y de la plantilla va creciendo. En poco tiempo ya ha hecho las ventas y las compras más caras de la historia del club, que es verdad que no eran muy altas hasta entonces, pero sobre todo va cumpliendo objetivos.

Tuvo un primer año de transición, que fue el del playoff contra el Dépor, que luego perdemos la final contra el Alcorcón. Pero el primer año, digamos, de proyecto al 100% de Voulgaris, el Castellón sube como campeón en un grupo muy difícil, que estaban Córdoba, Málaga, Ibiza… Ese año lo disfrutamos mucho, pero era muy competitiva esa Primera Federación. El año pasado logran la permanencia y este año están peleando por subir. ¿Qué vamos a decir del Big Data? Le pongo un 10.

Pablo Hernández no es un fichaje de entrenador de Big Data, pero sí que ha sido la pieza que hacía falta para terminar de engarzarlo todo. Primero futbolista y ahora entrenador que conoce muy bien la casa.

En el playoff contra el Dépor estaba jugando, que falla el penalti. El año pasado, digamos que fue su primera experiencia como entrenador con el filial, al que sube a Segunda Federación. Este año coge un equipo que en las cinco primeras jornadas con Johan Plat no había ganado ningún partido, llevaba dos puntos de quince. Llega en la sexta, con un ambiente que ahora nos parece muy lejano, pero había bastante nerviosismo alrededor del equipo. Recuerdo ese último Castellón-Ceuta, que es una locura. Se empata a tres, con mucha ansiedad en la grada, con errores... Era septiembre y parecía que estábamos en mayo ya jugándonos el descenso.

Pablo tiene una virtud que es la tranquilidad, la calma. Es una persona que ha vivido de todo en el fútbol. Ha sido futbolista internacional, ha jugado en un gran Valencia, en el extranjero... Yo, si fuera él, tendría un ego como un camión de grande, y él es todo lo contrario. Es un carácter que internamente en el club le da mucho. Cambió la atmósfera del Castellón-Ceuta enseguida, porque la gente lo quiere. Ahora, ya que lleva siete partidos seguidos ganando, es lógico, pero en ese primer momento, la gente fue más comprensiva con el equipo y ese estado de nerviosismo que comento desapareció.

En un equipo en el que no hay nadie de aquí, él sí lo es. Hay un orellut en el banquillo y eso, aunque él no quiera, lo convierte en un símbolo de todo lo que está pasando Enrique Ballester, sobre Pablo Hernández

¿Les ha sorprendido que haya sido capaz de sacar este nivel? Llegó como interino, desde el filial.

Debo reconocer que un poco me ha sorprendido, porque la idea que yo tenía del Pablo jugador, o la construcción mental, quizá no te la imaginabas de entrenador. Era un extremo muy talentoso, habilidoso, que jugaba por dentro… Tuve la suerte, como vosotros habéis entrevistado a David Mella, de entrevistar a Pablo Hernández esta semana. Me dijo que en los últimos años de su carrera ya empezaba a preguntarse por qué se hacían determinados ejercicios, por qué no... Había tenido a Emery muchos años en el Valencia, pero sobre todo lo que le hace clic en la cabeza es cuando coincide con Bielsa en el Leeds. Todos tienen su experiencia con Bielsa y les deja muy marcados. Es algo que luego ves en el equipo que encaja muy bien con lo que era el Castellón de Schreuder, de presión alta, con lo que es el Castellón ahora.

El otro día con el Andorra, por ejemplo, estaban teniendo problemas para ajustar la presión y llega un momento que emparejan uno a uno todo el campo y empiezan a ser más agresivos, a robar, es muy Bielsa esa manera. Con toda esa mezcla y luego con el conocimiento de la casa, que también es importante, en un equipo en que no hay nadie de aquí ahora mismo, él sí lo es. Hay un orellut en el banquillo y eso, aunque él no quiera, lo convierte en un símbolo de todo lo que está pasando.

El Castellón lleva siete victorias seguidas en Castalia. Ganar en casa está siendo la asignatura pendiente del Dépor esta temporada. ¿Cuál cree que fue la clave para conseguir eso? Quizá también influye que Pablo conoce el entorno, como comenta.

Es curioso, porque hasta que empezó esta racha se hablaba un poco de lo contrario, ya sabéis cómo es el fútbol. Pero el equipo hizo clic contra el Málaga. Iban perdiendo 0-1, y en el descuento marcan dos goles, uno en el 92 y otro en el 98, en la última jugada. Ese día gana el Castellón 2-1 y a partir de ahí ha ganado todo en casa. Creo que el equipo está cómodo en casa y la gente entiende muy bien los momentos del partido. Cuándo apretar, cuándo ser comprensivo... Por ejemplo, antes el Castellón jugaba solo en una dirección, en una marcha, siempre hacia adelante, y ahora hay momentos que no le importa ceder un poco la pelota al rival, o defender más en bloque bajo, para tomar aire o para castigar a la contra. Es un equipo más versátil y más difícil para los rivales. Si tú manejas el juego posicional, robar alto, defender abajo, la pelota parada… pues al final, a medio y largo plazo, vas a ganar muchos partidos, aunque un día te puedas salir. Este domingo, el Dépor su momento lo va a tener, porque el Castellón arriesga mucho, si esa segunda jugada la ganan y aprovechan el espacio, con el talento que tiene el Dépor en la zona de tres cuartos.

¿Cómo se ve desde fuera al Dépor?

Esto es lo típico, a veces el fútbol se idealiza de lejos y se desmorona de cerca, pasa como con los novios. Yo veo un equipo con mucho talento, aunque cuando lo he visto, es verdad que a veces he pensado: “Ostras, con los jugadores que tiene quizá podría jugar mejor”. Pero bueno, también esta categoría es muy complicada. Uno a uno, no sé si cambiáis a muchos jugadores del Dépor con los del Castellón, que de alguna manera a mí me hace ver el mérito que tiene el equipo que tenemos, que muchos son fichajes de Primera Federación o de ligas bajas de otros países. Prácticamente ningún jugador ha jugado en Primera más que de manera anecdótica en algún momento de su carrera. No hay nadie que tenga esa experiencia, algo que quizá, no sé si podrá pesar cuando llegue el tramo definitivo de la competición. Me siento un poco intruso opinando del equipo que no es el mío, porque desde lejos no se ven los defectos, pero con el Racing, es uno de los equipos que, si me lo encuentro, veo el partido porque tiene jugadores que me gusta ver.

Veo un equipo con mucho talento, aunque cuando lo he visto, a veces he pensado: “Con los jugadores que tiene quizá podría jugar mejor”. Enrique Ballester, sobre el Dépor

Hablando de la experiencia de pocos futbolistas con pasado en Primera, desde fuera sorprende que el club en invierno recupere a Raúl Sánchez, una apuesta importante. También fichó a Álvaro García, un fichaje más a medio plazo, que puede no llamar tanto la atención, pero pichichi de Primera RFEF, en un mercado en el que hay pocos nueves y es muy difícil encontrar certezas arriba. ¿Han notado que el club ya se lo cree y quiere dar ese paso adelante definitivo porque esta vez puede ser?

Sí, obviamente. Después del mercado hice una pequeña entrevista con Bob Voulgaris, el presidente, y él destacaba mucho haber retenido a todos. Que no se hubiese ido nadie, porque no dejas de ser el equipo revelación de la temporada, que has puesto en el escaparate a muchos jugadores que vienen de Primera Federación. Le daba mucho valor a haber retenido a todos los que quería retener, a los que consideraba clave. Y después, esta es la ventana de mercado desde que está Voulgaris, que menos movimientos ha hecho de entrada, pero también es síntoma de que el equipo estaba tan bien que quizá consideraban que solo necesitaban algunos retoques. También andaban un poco justos de límite salarial, entonces, para traer de vuelta a Raúl Sánchez, que ya fue titular el otro día en Valladolid, y que yo creo que poco a poco va a tener más minutos, debían liberar algo de masa salarial. Dieron salida a jugadores que no estaban jugando prácticamente nada o muy poco, o una buena venta de Kenneth Mamah al fútbol turco, Óscar Gil salió a Primera Federación, al Real Murcia, y dos cesiones de gente con un poco más de potencial.

Consideraban que necesitaban quizá un delantero de un perfil distinto al que tenían, que es Álvaro García, que era el pichichi de Primera RFEF. Yo no lo veo titular ahora mismo, por cómo juega el equipo, pero en partidos que necesites, al final, algo distinto te lo puede dar. Están muy satisfechos por el mercado que han tenido y, como digo, sobre todo porque no se ha ido ninguna pieza clave y porque han traído cosas que ellos consideraban que necesitaban. Raúl es un extremo distinto a los que tenían, puede jugar por dentro, por fuera, de carrilero incluso, y ya conoce el lugar. Y claro, lo habían vendido por un millón de euros en verano y ahora lo recuperas por 200.000, entonces está muy contento.

¿Cómo se explica eso?

Aquí nosotros no tenemos ni clubes, ni hay afiliados como otros, ni satélites ni nada de eso. Quizá, pues bueno, es verdad que en México se mueve bastante dinero. De hecho, ahora ha vuelto Álvaro Fidalgo de México, que lo ha fichado el Betis, y también se fue de aquí, pero él sí que jugó más. No sé cómo están los cupos de extranjeros que tienen allí ni cómo funciona, pero bueno, que quizá pensaban que Raúl les iba a dar más protagonismo. Creo que también el jugador ha forzado porque quería venir, incluso perdonando dinero por su parte. No sé, si supiera cómo vender algo por un millón y luego recuperarlo por 200.000...

Probablemente no estaría aquí.

Exacto (risas).

Usted ya vio el año pasado la Segunda División. Esta temporada sigue habiendo muy buenos equipos, pero da la sensación de que el nivel medio de la categoría ha bajado.

Es verdad que el año pasado, al subir cuatro equipos que eran proyectos muy potentes o bastante aceptables, y que no bajáramos ninguno, eso quizá fue un poco anomalía. Pero sobre todo viene de que los equipos que bajan ya no son tan dominantes como años atrás, que siempre subía alguno de los que había bajado, e incluso con bastante diferencia. Yo veo una categoría muy igualada. ¿Me preguntas por lo alto o por lo bajo? No lo sé. No me conviene ahora que mi equipo va a segundo decir que los demás son muy malos (risas). Vamos a darnos valor. Se juega bastante bien al fútbol en la categoría. El otro día vino el Andorra, que está por ahí abajo, y nos quitó la pelota. Fue un partido de una riqueza táctica muy interesante, ver cómo los dos cuerpos técnicos iban moviendo piezas en el tablero.

Es algo que también vi en Primera Federación el año que estuvimos, a diferencia de la anterior época del Castellón, en Segunda B, que venía todo el mundo a encerrarse y a que no pasara nada. De hecho, la prueba es un poco el Castellón actual, que hay muchos jugadores que estaban fuera del radar, en Primera o Segunda Federación, y ves que ahora están en Segunda y dan el nivel. Yo prefiero pensar que somos muy buenos, no que los demás son muy malos, aunque a veces en la vida el secreto del éxito es encontrar gente peor que tú. No es tan importante ser muy listo, sino encontrar a alguien más tonto. Entonces, bueno, me vale (risas). Cualquiera de las dos fórmulas, si acabamos subiendo los dos, me sirve. Seguro que veremos un buen partido el domingo, a mí me gusta mucho esta relación que están teniendo Castellón y el Dépor, ojalá subamos otro escalón juntos, pero que no nos crucemos en el playoff, pero ojalá hablemos otra vez para celebrar el ascenso conjunto.