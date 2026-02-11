Ximo Navarro y su recuperación física y mental: "El tendón estaba bien, pero tenía miedo a hacer carreras"

Ximo Navarro Patricia G. Fraga

Ximo Navarro fue protagonista en la mañana de este miércoles en la sala de prensa de Abegondo. El lateral deportivista, que ya acumula minutos en los dos últimos partidos después de su compleja lesión muscular, reconoció que "el miedo" a recaer le hizo alargar algo más de lo esperado su recuperación.

Tiempo de baja. “Han sido más o menos cuatro meses, era el tiempo que esperaba, la idea era estar disponible en algún partido de enero, para el partido de Las Palmas. Pero no me encontraba bien esas semanas. Cuando me encontré mentalmente bien, decidí dar el paso”.

Confianza. “Las lesiones musculares... la mía en el tendón era complicada. Me encontraba muy bien entrenando en el campo con Nando (Rodríguez, el readaptador). Al volver de Navidad, tuve buenas sensaciones. Pero después no me sentía bien de todo. Era más una cosa mental, el miedo a la hora de hacer carreras largas. Tenía dudas y sentía que me molestaba la zona, pero en las resonancias el tendón se veía muy bien. Cuando completé dos semanas limpio de mente fue cuando decidí volver".

Su reaparición contra la Cultural. “Esos minutos me encontré bien. Conforme estaba el partido, tuve que hacer tres o cuatro sprints en los que cogí velocidades que no había alcanzado en la recuperación. Eso me ayuda a salir adelante, sobre todo mentalmente, que es la parte más importante".

La competencia con Alti y los fichajes de invierno. “Al equipo lo veo bien, desde que empezó la liga hemos estado arriba en la clasificación, hemos mantenido una regularidad. Hubo un bache, pero muchos equipos los tienen, está todo muy apretado. Esto es un camino largo, quedan muchos partidos y el más fuerte será el que consiga el objetivo. En cuanto a la competencia, siempre la he tenido, no ha cambiado nada. Estoy acostumbrado, esperaré la oportunidad cuando me la den”.

Nivel de competencia alta. “Entiendo que para el equipo es positivo. Cuando crees que tienes el nivel suficiente para jugar en cada jornada, si hay otro jugador capacitado como tú para hacerlo igual de bien, no es sencillo. Con los cinco cambios tienes más oportunidades de entrar. Ahora con tanto cambio hay que estar preparado: en los últimos 20 o 30 minutos suelen decidirse muchos partidos”.

Aspecto mental. “Uno siempre quiere jugar. Hay que ser consciente del tiempo que has estado lesionado, pero yo en cuanto me recupero siempre quiero jugar. Nunca he sentido que necesite mucho tiempo para coger el ritmo. Confío mucho en mí. Sé el nivel que tengo y hasta ahí puedo decir. Siempre he demostrado estar a un buen nivel aquí”.

Jugar de central. “No me tiene por qué conocer todo el mundo, pero en el Almería he jugado mucho de central, en Las Palmas, en Holanda, en Vitoria alterné… Aquí es donde menos lo he hecho, pero no es un problema. Si tengo que jugar ahí, lo haré encantado”.

Castellón. “Es un partido bonito, es el mejor equipo que pasó por Riazor en esta temporada. Tenemos la oportunidad de hacer un buen partido, estamos capacitados para ganar, sería un buen golpe. Vamos a tener que sufrir porque están en muy buena dinámica. Hay que ir sin miedo, sabiendo el nivel de jugadores que tenemos, que es de los más grandes de la categoría”.

Apoyo con Escudero durante la lesión. “Hemos pasado un buen tiempo, porque más o menos llevamos los mismos plazos. La mía era más grave, pero hemos pasado mucho tiempo juntos en el gimnasio. Es un compañero con el que me llevo muy bien, paso tiempo fuera de Abegondo con él y su familia y nos ha ayudado tenernos. Se hace un poco más fácil para volver, te cambia un poco el ánimo”.

Charla con Hidalgo en León. “En León fue todo muy rápido, estaba prácticamente sentado, calenté cinco minutos y nos llamó a Escu y a mí. Me pidió que atacara los espacios, había sitio para ello y fue lo que hice en cuanto salí. Siempre que salgo me pide que ataque, que mire los espacios porque es algo que me gusta. En defensa, que ayude lo máximo. Es uno de mis fuertes el nivel defensivo”.

Varias lesiones en el Dépor. “La de la espalda me llegó en un buen momento, estaba haciendo una buena segunda parte de liga, tenía una confianza muy alta. Tuve mala suerte, pero una fractura se recupera muy bien. Esta me ha preocupado más por ser el tendón, me generaba más tensión. Me propusieron pasar por quirófano, pero no quise por mi edad. Quería ir por el lado conservador y recuperarme para este tramo de liga. Mentalmente, ahora estoy bien. Espero poder acabar la temporada sin problemas”.

Estado del equipo. “Desde el principio hemos estado arriba. Es normal que cuando estás arriba todo el mundo se quiere mantener ahí, pero en Segunda es muy difícil porque los equipos pasan por rachas. Para los partidos que quedan estamos en buena posición, tenemos la oportunidad de pasar al Castellón y vamos a aprovecharla. Hay partidos en los que vas a sufrir, pero la temporada está siendo buena. Veo muchos partidos de la liga y nadie gana sobrado, es todo muy igualado. Hay equipos grandes que pierden en su casa contra equipos de abajo. De aquí a final de liga va a variar la cosa, pero confío en que vamos a estar arriba”.

Revancha en Castellón. “Es una cuestión de ganar partidos. Si en este caso fuésemos a otro campo, diría lo mismo. Vamos a por los tres puntos, son igual de importantes. Aquí el Castellón hizo un buen partido, pero vamos a corregir lo que hicimos mal ese día y vamos a hacer una buena semana de trabajo. Estoy convencido de que vamos a sacar los tres puntos allí”.