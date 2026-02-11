Miguel Figueira tras acadar as semifinais da Copa do Rei: "É un premio ao traballo de toda a canteira"
O técnico de Mazaricos dedicou a todo o persoal de Abegondo a victoria conseguida en Tenerife
A Copa do Rei volve a situar a canteira do Deportivo coma unha das mellores do panorama nacional. O Xuvenil A superou ao Tenerife no Heliodoro Rodríguez López grazas a un tanto de Lucas Regueiro na segunda metade.
Miguel Figueira, adestrador do Dépor, destacou a personalidade e identidade coa que xogou o seu equipo e sacou peito das xestas que está a acadar Abegondo nos últimos anos.
Valoración do partido. "Fomos crendo en nós mesmos e na nosa forma de xogar. Cada vez dominábamos máis con balón e chegábamos a zonas de remate. Tan só a falta de acerto nos impediu ter resolto un pouco antes o partido. Fomos capaces de minimizar os seus xogadores e impoñer o noso fútbol. Ao final, cun xogador menos, temes que che poidan meter un gol, pero estou moi feliz pola imaxe do equipo".
As claves. "Conseguir ser nós mesmos. Esa foi a clave. Crer na forma de xogar. Buscar superioridades por dentro, chegar por fóra... o que levamos a facer nestes anos e que nos está levando ata aquí. É para estar orgulloso dos rapaces".
Importancia de alcanzar a Final Four. "É un premio ao traballo de toda a canteira. Hai moita xente que traballa en Abegondo e se preocupa deles. De traelos, de levalos... Todos os corpos técnicos traballamos nunha mesma idea. Fai seis meses estábamos na Final Four da Copa de Campeones e agora repetimos Betis e nós. Todo é mérito da fábrica de Abegondo".