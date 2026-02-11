Los goles que unen a Arsenio, Valerón y Yeremay

Yeremay besa el escudo del Deportivo después de su gol al Almería en el partido de la presente temporada en Riazor (1-1) QUINTANA

Los goles unen a tres ídolos deportivistas con tres estilos diferentes y de tres épocas distintas y distantes. Con su gol frente al Albacete el pasado domingo, Yeremay Hernández ha elevado su cuenta personal a 33 tantos oficiales como jugador blanquiazul. Esa cifra sitúa al ‘10’ deportivista entre dos leyendas del club. El extremo palmense deja atrás las 32 dianas de su paisano Juan Carlos Valerón y se queda a solamente una de Arsenio Iglesias, autor de 34 goles con la camiseta del Deportivo.

Yeremay acecha el top 40 de la clasificación histórica de goleadores blanquiazules. Ese puesto en lo ostenta precisamente el ‘zorro de Arteixo’. Antes de convertirse en leyenda deportivista por su dilatada y exitosa labor como entrenador, Arsenio fue un delantero de calidad que firmó notables cifras goleadoras pese a no ser un ‘9’. La carrera futbolística del arteixán es mucho menos conocida que su faceta de técnico, aunque resultó fecunda. El preparador con más partidos en la historia del club (566), artífice de dos ascensos a Primera (1971 y 1991) y de la primera Copa del Rey conquistada por el Deportivo (1995), solía actuar como extremo o interior, casi siempre por el flanco derecho, con el ‘7’ o el ‘8’ a la espalda. En sus seis temporadas (1951-1957, todas en Primera División) como deportivista firmó 34 tantos en 146 partidos, para un promedio de uno cada cuatro encuentros, fantásticos guarismos para un jugador de la segunda línea del ataque o de banda. Arsenio compartió delantera con grandes arietes como Pahíño (49 goles en 78 partidos) o Bazán (31 en 56), y también tuvo la fortuna de formar al lado de Luis Suárez en sus escasos 17 partidos como blanquiazul antes de ser traspasado al FC Barcelona.

La mejor campaña anotadora de Arsenio fue la 1956-57, su última como deportivista, en la que firmó 8 tantos en 24 apariciones. El Deportivo lo traspasó al Sevilla a cambio de 50.000 pesetas –300 euros al cambio, 95.000 euros si aplicamos el valor tiempo del dinero– y las cesiones de dos futbolistas, Liz y Arenas. Su nivel le llevó a ser uno de los 28 futbolistas convocados por las selecciones españolas A y B en marzo de 1955 para los encuentros amistosos frente a Francia y Grecia, respectivamente. Arsenio, designado suplente del equipo B –el titular fue el valencianista Mañó–, no llegó a debutar en la goleada por 7-1 frente a los helenos.

Yeremay ha dejado atrás a Valerón. El ‘flaco’ tenía otra misión en el campo muy distinta a la de marcar goles, aunque hizo unos cuantos y algunos muy importantes y recordados. Un total de 32 tantos en 422 apariciones a lo largo y ancho de 13 campañas (2000-2013) llevaron el sello del mediapunta canario. El ‘mago de Arguineguín’ bailaba entre líneas para que otros aprovechasen su habilidad para encontrar pases por donde parecía materialmente imposible colar la pelota. Aun así, firmó más de una treintena de goles, entre ellos varios inolvidables. Como el que anotó en Highbury cuando el Deportivo asombró a Europa al aplastar al Arsenal de Dennis Bergkamp y Thierry Henry (0-2) o uno de los tantos de la memorable remontada ante el Milan en Riazor (4-0). El tope de Valerón en una misma temporada fueron los 6 goles que logró en el curso 2001-02.

Los 33 de Gil y Montalvo

Yeremay ha superado a un ‘flaco’ para igualar a otro. El ‘flaco’ Gil es uno de los dos futbolistas que comparten los 33 goles anotados por el joven grancanario. El desgarbado y atezado José Gil Gordillo defendió la elástica blanquiazul durante seis campañas (1985-1991). Fue uno de los capitanes de la plantilla que logró el ascenso ante el Murcia en Riazor, partido que a su vez supuso su despedida del Dépor antes de firmar por el eterno rival del sur de Galicia, al que también condujo a Primera doce meses después. Gil marcó 7 de aquellos 33 tantos desde el punto de penalti. El centrocampista gaditano, nacido en Sanlúcar de Barrameda, disputó 234 choques con el Dépor. El otro autor de 33 goles los alcanzó en poco más de la mitad de encuentros. Solamente fueron 123 los que disputó el peruano Óscar Montalvo, jugador blanquiazul durante cinco cursos (1962-1967). El internacional franjirrojo dejó un sobresaliente bagaje goleador en A Coruña –una diana cada 3,7 partidos– pese a situarse pegado a la cal como extremo izquierdo, la misma posición en la que evoluciona habitualmente Yeremay. Montalvo formó parte de una delantera histórica, la que protagonizó el ascenso de 1964 con Roque Olsen en el banquillo y que perforó la portería rival en 74 ocasiones en 30 jornadas. Cuatro futbolistas superaron la decena en aquella Liga, algo que jamás ha vuelto a repetirse: Veloso (17), Loureda (15), Montalvo (13) y Lamelo (12).

Los números de Yeremay son prácticamente calcados a los de Montalvo. El canario alcanzó los 33 goles en 124 encuentros, mientras que el peruano solo necesitó un choque menos para alcanzar tal cifra. Una pequeña diferencia entre ambos. Montalvo únicamente anotó en 2 ocasiones desde el punto de penalti, por los 10 que ya acumula Yeremay desde los once metros.

¿Dónde está el techo?

Yeremay se encamina hacia un lugar entre los 40 máximos artilleros de la historia del club cuando apenas han pasado cuatro años de su primer tanto oficial. Aquel golazo en La Condomina ante el UCAM Murcia en Copa del Rey, el 1 de diciembre de 2021, abrió una cuenta que apunta a seguir aumentando, al menos en los próximos meses. ¿A qué límites se enfrenta ahora el extremo canario?

Los 34 tantos de Arsenio marcan el top 40. Otros 39 futbolistas se encuentran por delante. Si Yeremay anota 7 goles más, alcanzará los 40, cifra de la que únicamente pueden presumir 34 deportivistas. Esos 7 goles le harían superar su plusmarca del curso pasado, en el que celebró en 15 oportunidades, para elevar su plusmarca anual a 17.

Palabras mayores ya es poner el punto de mira en el medio centenar. Para ello, el canterano blanquiazul necesita 17 dianas más. Solamente 22 futbolistas de los más de 1.100 que han defendido el escudo deportivista en encuentros oficiales han sido capaces de superar los 50 tantos. Entre medias, Yeremay todavía afronta el reto de superar a grandes artilleros de la historia deportivista. Albert Luque (35), Alberto Quiles (38), Julio Elícegui (40), Rafael Franco (43), Claudio Barragán (45), Beci (46), Walter Pandiani (47) o el ya mencionado Pahíño (49) aparecen en un horizonte más o menos cercano.

Los hombres récord, Tristán (110), Traba (108) y Chacho (107) están a años luz. No son, aparentemente, un objetivo real para un Yeremay codiciado por muchos clubes de primera fila, pero que todavía tiene guardados un puñado de goles más con la camiseta blanquiazul.