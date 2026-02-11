Mi cuenta

LaLiga 'se olvida' de Ferllo en su recopilación de mejores paradas de la jornada

No incluye la intervención del meta del Deportivo como una de las cinco más decisivas de la fecha 25 de competición

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
11/02/2026 10:03
Álvaro Ferllo despeja un balón, durante el Deportivo-Albacete en Riazor (2-1)
Álvaro Ferllo despeja un balón, durante el Deportivo-Albacete en Riazor (2-1)
Patricia G. Fraga
LaLiga no considera la parada de Álvaro Ferllo a Álex Rubio como una de las cinco mejores de la jornada 25 de competición. La patronal publicó el pasado martes en sus redes sociales la recopilación de las intervenciones más decisivas de cancerberos del último fin de semana y entre ellas no estaba la acción determinante del meta del Deportivo, que evitó el empate del Albacete llegando a blocar en dos tiempos un disparo raso a bocajarro que parecía ya haberle superado.

LaLiga Hypermotion entendió que hubo otros cuatro porteros que realizaron mejores intervenciones. En el top-5 repite Ander Cantero, portero del Burgos, que para la competición realizó la tercera y la mejor parada de la jornada 25 en el encuentro de su equipo en Las Palmas (0-0).

El top-5 lo abre por abajo Juan Palomares (Mirandés), con una estirada ante un remate de media distancia de Giorgi Guliashvili (Racing). Le sigue una gran mano de Edgar Badía, portero de la Cultural, para evitar el empate del Málaga en un remate de cabeza. Luego se coloca la primera de las intervenciones de Cantero, con el pie, una acción muy similar a la que le vale a Victor Aznar el top-2 con su parada a Morcillo en el Cádiz-Almería. Culmina el ranking una estirada abajo de Cantero para evitar el gol de Barcia de testa, a la salida de un córner.

