La denuncia del Albacete tiene efecto: la RFEF abre expediente extraordinario al Dépor

El Comité de Disciplina analizará la reproducción de imágenes en el videomarcador de Riazor

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
11/02/2026 14:11
Zaka y José Ángel, hablando con Eder Mallo sobre el posible penalti de Javi Moreno en el Deportivo-Albacete
Zaka y José Ángel, hablando con Eder Mallo sobre el posible penalti de Javi Moreno en el Deportivo-Albacete
Javier Alborés
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha admitido la denuncia del Albacete por el "uso indebido de las imágenes proyectadas" en el videomarcador del estadio de Riazor y abre un expediente extraordinario al Deportivo para "esclarecer los hechos denunciados y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse".

Según anunció el pasado martes el Albacete en un comunicado, la entidad había hecho llegar a los "órganos competentes" una reclamación por la "reproducción de imágenes proyectadas en los videomarcadores de sus estadios, con la clara intención de aumentar la presión ambiental sobre los equipos arbitrales que deben analizar esas jugadas, pudiendo condicionar de este modo la toma de decisiones". 

Sin especificarlo de manera literal en su escrito, dicha denuncia se produjo a raíz del posible penalti por mano de Javi Moreno, en una disputa en el área con Zakaria Eddahchouri. El colegiado del encuentro, Eder Mallo, señaló falta previa del delantero neerlandés, pero pausó la reanudación del encuentro durante unos segundos a la espera de una posible rectificación por parte de su compañero presente en la Sala VOR. Entre tanto, el Deportivo reprodujo en sus videomarcadores las imágenes de la realización televisiva, en la que se mostraba la polémica jugada.

Finalmente, el colegiado de VAR no solicitó a Mallo que acudiese a la pantalla y la jugada se mantuvo conforme a la determinación del colegiado principal. Pero el club albaceteño protestó y su denuncia ha tenido efecto, con la incoación de un expediente extraordinario al Dépor, tal y como señala el Comité de Disciplina de la RFEF.

Más polémica

Más allá de esta cuestión, el Albacete también emitió un nuevo comunicado para recalcar que el CTA considera "un error" la señalización de la falta de Víctor Valverde a Mella, que acabó con gol anulado al tardar el árbitro en decretar la infracción.

Eder Mallo y José Ángel durante el Deportivo-Albacete del pasado domingo en Riazor

Error del árbitro, acierto del VAR: el CTA corrige a Eder Mallo por el gol anulado al Albacete en Riazor

Más información

A mayores, el Comité de Disciplina ha dejado sin efecto la tarjeta amarilla a Agus Medina tras las alegaciones del Albacete al considerar que se trataba de un error manifiesto del árbitro. 

"Del visionado de las imágenes se desprende que el jugador adversario contacta limpiamente con el balón, el cual se encuentra bajo el pie del jugador amonestado, siendo precisamente dicha acción la que provoca la pérdida de equilibrio y la posterior caída de este último. En consecuencia, no puede apreciarse una conducta tendente a la simulación de haber sido objeto de falta, sino una acción de juego en la que la intervención del contrario sobre el balón resulta determinante en el desenlace de la jugada", apunta el Comité de Disciplina.

