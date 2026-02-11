Mi cuenta

Dépor

Error del árbitro, acierto del VAR: el CTA corrige a Eder Mallo por el gol anulado al Albacete en Riazor

Esther Durán
11/02/2026 09:45
Eder Mallo y José Ángel durante el Deportivo-Albacete del pasado domingo en Riazor
JAVIER ALBORES
Cada jugada polémica que se produce en Riazor, especialmente si favorece a los intereses del Deportivo, tiene más repercusión que cualquiera que se produzca en los diferentes estadios de Segunda División. Así, después del gol anulado a Valverde en el Dépor-Albacete del pasado domingo, la indignación del equipo manchego, de sus aficionados, y de otros tantos seguidores de diferentes equipos de la categoría de plata se ha hecho notar en las redes sociales. Y ahora es el Comité Técnico de Árbitros (CTA) el que le da todavía más razones para ello.

Eder Mallo señala amarilla sobre Agus Medina en el tramo final del duelo ante el Dépor en el pasado encuentro disputado en Riazor

El Albacete carga contra el arbitraje sufrido en Riazor

La acción entre Valverde y Mella interpretada como falta por Eder Mallo ha sido una de las jugadas elegidas para el programa Tiempo de Revisión que la RFEF sube a su canal de Youtube valorando diferentes jugadas polémicas de la jornada en Primera y Segunda. En el caso de la de Riazor, señala un error del colegiado. "Un defensor del Dépor y un delantero del Albacete disputan un balón dentro del área. El atacante apoya ligeramente el brazo, gana la posición y termina marcando. El árbitro retrasa el silbato y, una vez marcado, lo anula por falta en ataque. Para el CTA, la acción constituye una disputa normal de fútbol, el gol debió concederse".

En todo caso, y contrario al malestar que mostró el técnico del Albacete por la no intervención del videoarbitraje, el CTA señala como acierto la forma de proceder. "Sin embargo, al ser acción interpretable en cuanto a intensidad y relación causa-efecto, tiene encaje reglamentario. El VAR acierta al no intervenir, ya que solo debe corregir errores evidentes y sin margen de interpretación". 

Esa fue la única polémica analizada en el vídeo de las que sucedieron en Riazor. El CTA decidió no pronunciarse sobre la jugada en el área del Albacete en la que el Dépor reclamó penalti de Javi Moreno por mano y que Eder Mallo solventó con mano... pero de Eddahchouri.

