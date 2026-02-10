La constante encrucijada de los ‘4 Fantásticos’ del Deportivo

Mario Soriano, pasando a Luismi Cruz en el Deportivo-Albacete Javier Alborés

El Deportivo y Antonio Hidalgo viven en una constante encrucijada, en un sempiterno debate en torno a Mario Soriano, Luismi Cruz, David Mella y Yeremay Hernández. No como elementos individuales o figuras complementarias, sino en cuanto a la sostenible convivencia de todos ellos a la vez en el verde.

Los ‘4 Fantásticos’ blanquiazules volvieron a coincidir de inicio ante el Albacete, en el que fue su sexto partido de la temporada compartiendo foto del once titular. Después de arrancar el año 2026 enseñando el póker desde el comienzo del encuentro contra el Cádiz y darle continuidad en Las Palmas, Hidalgo y su cuerpo técnico acumulaban ahora tres jornadas consecutivas optando por otra fórmula: guardándose en el banquillo a David Mella como bala de plata.

Precisamente, el santiagués fue decisivo entrando como revulsivo en León, donde el Dépor dio un paso adelante en el partido en cuanto juntó a sus ‘4 Fantásticos’. El movimiento le permitió ganar amenaza por fuera con Mella y, a la vez, centrar a Cruz para otorgarle más socios por delante a Soriano. Y claro, ante un Albacete que iba a cederle la iniciativa al cuadro blanquiazul en Riazor, el staff volvió a apostar por quemar las naves como plan primigenio.

La apuesta salió bien de inicio. El Deportivo manejó el partido en la primera media hora a partir de su capacidad para disponer del balón, juntarse en torno a él y hundir al Albacete. No hubo demasiado amenaza, pero sí control y la orfebrería suficiente para encontrar el gol en una gran acción entre José Ángel Jurado y Yeremay Hernández, culmen de un primer tercio de encuentro en el que el equipo remató 6 veces y, con una posesión del 61%, intentó 231 pases que se tradujeron en una precisión del 90,5% -siempre según Wyscout-. Una demostración de su combinativo juego. Solo en el encuentro de ida ante el Albacete el Dépor se asoció más en ese tramo inicial de sus partidos.

A peor

Sin embargo, a partir del 1-0, todo empezó a caerse. El conjunto herculino comenzó a descontrolarse. Un simple paso adelante del Albacete en la presión comenzó a generar continuas imprecisiones. De los 29 pases en último tercio de los primeros 30 minutos se pasó a los 10 que el equipo apenas fue capaz de dar entre el 31 y el 60. Además, las pérdidas se elevaron hasta las 38, 9 más que en el anterior período. Pero fueron mucho más significativas, pues las 11 que el equipo blanquiazul cometió en los dos primeros tercios de campo ascendieron a 23.

Ya no era solo que el colectivo deportivista no se asentase en campo contrario y, por ende, dejase de amenazar. Es que perdía el balón antes. En ocasiones, en situaciones que dejaban demasiado expuesto a un equipo que se vuelve largo cuando le presionan para encontrar espacios. Pero esta apuesta le devuelve el búmeran: si no hay precisión para salir y se pierde la pelota, tampoco existe cohesión entre las piezas para defender de manera inmediata. El equipo está desprotegido y, además, no dispone de futbolistas con alma defensiva. Todo cuesta más sin balón en el Deportivo de los ‘Cuatro Fantásticos’.

“En la primera media hora hemos estado muy correctos con el balón, pero a partir del 1-0 no hemos estado bien. Tenemos que seguir siendo pulcros en esas situaciones. Hemos planteado el partido del inicio, dominando el balón y hundiéndolos en su campo. Te pones por delante y empiezas a hacer cosas… Te corren, te empiezan a hundir, te cuesta más salir… Son esas situaciones que tienes que mejorar. Estoy muy contento con la victoria, pero sabiendo que tenemos que dar un paso adelante en control de partido”, apuntaba Hidalgo al término del partido como resumen de la transformación del equipo.

Unos días antes, el técnico catalán respondía a la cuestión de la utilización de Luismi Cruz en el carril central y, así, ofrecerle el hueco en la banda a David Mella. “Hay que buscar un equilibrio. Con y sin balón. Luismi ha jugado varias veces ahí. Hay que analizar lo que tenía y qué aguantaba por detrás, y lo que supone ponerlo por dentro, con la relación con los de delante. Y sostener todo esto para que luego no te corran tanto. Buscar las mejores posiciones, para que los jugadores puedan rendir y poder sostener esas situaciones. La gran diferencia es la posición donde podemos atacar con una estabilidad mucho más grande. Tenemos que ir viendo las situaciones en las que apostamos. Con Mario, muy ofensivo en esa parcela, hay veces que tienes que ir viendo esas situaciones”, explicaba el titular del banquillo deportivista, en una clara demostración de que la apuesta por el póker de ases no le termina de llenar.

Quizá porque juntar ese talento no ha terminado de ser garantía de dominio del juego. La capacidad para asociarse crece, pero no redunda en más control con balón ni en amenaza en el área rival. Y los efectos secundarios pueden ser más graves con un once poco preparado para “sufrir”.

Poco tiempo juntos

De este modo, el Deportivo-Albacete enseñó en un único partido todo lo bueno y lo malo que tiene juntar a los ‘4 Fantásticos’. El choque alimentó la encrucijada blanquiazul y mostró, en gran parte, por qué Hidalgo no termina de apostar por la fórmula de manera más constante.

Mario Soriano, Luismi Cruz, David Mella y Yeremay Hernández solo han coincidido en 479 minutos esta temporada -sin contar los tiempos añadidos-. El número supone únicamente el 21,3% del total. De hecho, han sido más los encuentros en los que han coincidido en el césped que en los que no han compartido ni un minuto juntos: 14 contra 11. En contra de los ‘4 Fantásticos’ ha estado el Mundial sub-20 de Mella y una pequeña lesión muscular de Luismi Cruz. Pero nada más. El otro condicionante han sido las decisiones técnicas de Antonio Hidalgo.

Así, el balance goleador es de 16 tantos a favor y 6 en contra con los cuatro juntos sobre el campo, lo que supondría, normalizando a 90 minutos, una media de 3 dianas anotadas y 1,1 encajadas por partido. Pero el fútbol no es tan simple como juntar a los mejores y ya está. Hay muchos más matices, como se encargó de demostrar el último duelo en casa. Y sobre ellos se cimenta la constante encrucijada del Deportivo y sus ‘4 Fantásticos’.