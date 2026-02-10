Ferllo brilló en su primer día de alta exigencia en Riazor

Álvaro Ferllo despeja un balón, durante el Deportivo-Albacete en Riazor (2-1) Patricia G. Fraga

El Albacete sometió a Álvaro Ferllo a una exigente tarde, el pasado domingo en Riazor, y el portero riojano respondió con nota para marcarse una notable actuación y ser clave en la victoria del Deportivo frente a la escuadra manchega (2-1).

En las dos anteriores citas en las que el arquero de Arnedo formó bajo palos en el estadio coruñés, ante el Cádiz (2-2) y el Racing de Santander (0-1), el guardameta blanquiazul apenas pudo mostrar sus habilidades, ya que le fue imposible evitar los tres únicos disparos de sus rivales que fueron a portería y no tuvo ninguna culpa ni en las dos dianas del cuadro gaditano ni en la del conjunto cántabro. Frente al Albacete, sin embargo, su figura emergió, con tres acciones fundamentales, cuando peor lo pasó el equipo.

El guardameta riojano firmó con el Deportivo hasta 2027 el pasado 29 de diciembre y solo seis días después, ya disfrutó de su primera titularidad, en el retorno de la competición, tras el parón de Navidad. Fue la sorpresa del once de Antonio Hidalgo para la visita del Cádiz a Riazor, ya que Germán Parreño había formado bajo palos en las 19 jornadas de Segunda disputadas hasta esa fecha.

Su falta de actividad desde el 25 de mayo de 2025, cuando jugó con el Sevilla en la última jornada de Primera División de la Liga 2024-25, provocó que se le viera algo inseguro en los instantes iniciales del choque con el Cádiz. A los 18 minutos, protagonizó una mala salida que salvó Noubi. Sin embargo, se entonó con el paso del partido y no pudo hacer nada para impedir los dos tantos del conjunto dirigido por Gaizka Garitano, que llegaron en sendas acciones hilvanadas.

Primera gran actuación

Una semana después, frente a Las Palmas en Gran Canaria (1-1), demostró por qué Fernando Soriano lo ha fichado para ser titular en el Deportivo. Detuvo un penalti a Jonathan Viera y también salvó el posterior rechazo. Y nada más arrancar el segundo tiempo, metió el pie para evitar que los insulares marcaran el 1-2.

Cinco paradas efectuó en ese encuentro, cuatro de ellas a tiros desde dentro del área, además de un despeje por alto para ser el mejor de los pupilos de Antonio Hidalgo.

Tres intervenciones de mérito tuvo también en el siguiente compromiso, en la victoria de los herculinos en Almería (1-2). Atajó dos balones y alejó un balón aéreo, pero no pudo hacer nada en el gol de Baptistao a los trece minutos.

El Dépor regresó a Riazor una jornada después, el pasado 25 de enero, para citarse con el Racing de Santander, que lideraba la clasificación. El cuadro cántabro efectuó nueve disparos, pero solo uno fue a puerta, un remate de Canales que tocó en Eddahchouri y pasó entre las piernas de varios jugadores antes de colarse en la meta defendida por Ferllo, que no pudo evitar el 0-1.

El Dépor se reencontró con el triunfo en el Reino de León (0-1), donde, sin tener excesivo trabajo, el riojano cuajó una acción inmaculada y detuvo los dos chuts de la Cultural que fueron a portería. Atajó dos disparos de Iván Calero en los primeros 25 minutos. El equipo de Ziganda no se acercó con demasiado peligro a partir de ese instante. Aun así, Ferllo se mostró poderoso por alto y se hizo fuerte en su área.

Providencial

La segunda obra maestra del arnedano y su primera en Riazor se produjo el pasado domingo, durante la visita del Albacete (2-1).

El cuadro manchego apenas generó peligro durante la primera mitad. Sin embargo, en el minuto 38, el portero riojano exhibió sus excelentes reflejos ante un disparo de Lazo en el que fue el primer remate de los albaceteños entre los tres palos. De marcar, habría supuesto el 1-1.

Ferllo no tuvo nada que hacer en el tanto de Obeng que metió a la escuadra de Alberto González en el partido en el minuto 63 con el 2-1. Sin embargo, sí tuvo que emplearse en el 77, ante un chut suave de Agus Medina, y, sobre todo, cuatro minutos después, cuando evitó el empate con un paradón espectacular tras un disparo de Álex Rubio.

Tres paradas efectuó el guardameta blanquiazul ante los manchegos, dos de ellas, a disparos desde dentro del área. Una gran actuación de Ferllo, el mejor del Deportivo, que completó con un despeje por alto y una buena salida.

“Álvaro tuvo intervenciones importantes a ese nivel individual que tenemos que dar todos que elevan el nivel del grupo”, elogió Miguel Loureiro a su compañero, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Fue el primer partido en Riazor en el que el ex del Sevilla tuvo que emplearse a fondo, pero lo hizo de lujo para que el Dépor atara tres puntos de oro en la pelea por el ascenso.