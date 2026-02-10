Borja Granero: "En 2024, jugando en un equipo conseguí dos ascensos, el del Castellón y el del Dépor"

Junto al riojano Mujaid Sadick formó la pareja titular del Deportivo en el centro de la defensa durante la temporada 2020-21, la primera de las cuatro que los blanquiazules pasaron en el barro. Perdió peso al curso siguiente y desapareció definitivamente en la campaña 2022-23, en la que terminó haciendo las maletas en enero, rumbo al Castellón, con el que ascendió a Segunda al final del curso 2023-24. Continuó su carrera en la tercera categoría y hace unos días anunció su retirada, pese a tener ficha con el Avilés. Cuelga las botas, pero seguirá vinculado al conjunto asturiano como analista y ayudante del técnico Dani Vidal. La visita del equipo coruñés a Castalia supone un buen motivo para charlar con Borja Granero (Valencia, 1990) sobre su paso por ambos clubes y sus proyectos de futuro.

¿Cómo lleva sus primeros días como futbolista retirado?

Estoy bien (risas). De momento aguanto.

No compite desde el 10 de enero, pero hasta ese momento era titular y lo jugaba todo.

Sí, tuve una lesión en el tendón de Aquiles y eso fue apartándome poco a poco. Ya la tengo de cuando jugaba en el Dépor, que sufrí un mínimo arrancamiento ahí, que fue lo que hizo que me fuera para Castellón, para salir un poco de la dinámica y estar cerca de casa. Desde esa lesión, siempre arrastraba alguna molestia. Aquí entrenábamos en césped artificial y fui cambiando la pisada, adaptándome y usando plantillas, pero me dio para lo que me dio y ya no me salía rentable, porque estar ocho horas preparándome para poder entrenar una ya empezaba a pesarme mucho y tampoco quería irme arrastrándome. Estaba a buen nivel competitivo, pero si físicamente me dolía todo por ese problema, la solución era parar y ya está.

Acaba de retirarse, pero ya es un técnico más del equipo asturiano.

Sí. El pasado verano ya tenía algún pensamiento de plantearme parar. Ya tuve ofertas de Primera RFEF cuando empezó el mercado, pero les dije que no, incluso habiéndome roto el brazo la pasada temporada, que tuve que pasar por quirófano y todo. Y justo al final del mercado, cogió el Avilés, que era uno de las primeras ofertas que recibí, y les dije: "Voy a esperar porque no me veo muy convencido para competir", pero justo me llamó Dani y me dijo: 'Vente, te ves, y si no te apetece, arreglamos algo y te vas, y si te apetece, que yo pienso que aún estás muy bien para competir, lo hacemos". Y al final, contento durante el tiempo que he estado compitiendo aquí. El equipo muy bien y lo he disfrutado, pero ya no había que alargarlo más.

Borja Granero (arriba, 4º por la izquierda), en el once del Avilés en su último partido como profesional, ante el Pontevedra, el pasado 10 de enero Real Avilés Industrial

Su padre es el entrenador José Carlos Granero, así que ya lleva en la sangre tanto el tema de jugar como de los banquillos.

Siempre tuve un poco esa visión. Me gustaba ver fútbol, formarme mi propia visión de la profesión, de lo que es el fútbol, de cómo me gustaría, el día de mañana, que mi equipo hiciera o deshiciera. Es evidente que me noto raro, porque llevo muchos años haciendo otra cosa, aunque sea en el mundo del fútbol, pero sí que es cierto que no es tan diferente a lo que yo imaginaba o a lo que a mí me gustaría que fuera. También ha coincidido que tengo una buena relación con Dani, es un entrenador joven que, por su día a día y su energía, va a crecer mucho y me identifico mucho con las cosas que hace y con su forma de trabajar y eso también ayuda.

¿Su función es analizar vídeos de los rivales?

Sí, estoy echando un cable, sobre todo en faceta defensiva, en cómo trabaja la línea defensiva del otro equipo, mecanismos que tienen jugadores concretos para ayudar a nuestros delanteros o para poder sacar ideas, porque siempre se puede aprender de cualquier equipo y de cualquier circunstancia. Y revisando también un poquito lo nuestro, viendo entrenamientos con el míster, también estoy en el trabajo diario en el campo con ellos, con mis compañeros, que eso siempre ayuda. Estoy en la dinámica de trabajo, un poquito de todo. Me piden mi opinión de cosas y voy compartiendo lo que pienso que puede ser útil, y lo que no, me lo como, como se ha hecho toda la vida (risas).

¿Se plantea entrenar en el futuro?

Nunca he tenido un plan maestro, como se dice. De hecho, esto hasta hace poco no lo veía, aunque la gente que me conoce siempre me decía: "Borja, tú podrías ayudar en el cuerpo técnico porque tienes esa visión que no se suele tener en los cuerpos técnicos, que ayuda mucho, prueba a ver". Hasta que le dije a Dani: "Llego hasta aquí a nivel futbolístico, quiero trabajar contigo, pero prueba esto que te va a encajar". También me ayuda que con Dani tengo confianza y me entiendo y creo que no va a ser un salto muy grande. Pero, en principio, en el futuro no me veía con nada de esto, y ahora mismo solo pienso en estos meses que nos quedan aquí, empaparme como una esponja de todo, de cómo funcionar, y seguir aprendiendo, que es lo que he hecho durante toda mi carrera como jugador.

¿Qué le dice su padre?

Me pregunta cómo se ve desde el otro lado de la trinchera, qué conversaciones se tienen. Y la verdad es que es muy diferente. Pienso que puedo aportarles ahí y bien es cierto que la carrera que ha tenido mi padre o la figura del primer entrenador, como tal, yo no me veo ahí aún, o me parece muy difícil y no me veo. Pero los consejos que me da, los cojo. Como futbolista también me los dio en su justa medida, cuando creía que tenía que aportarme algo, pero siempre fue un padre que dejó que hiciera por mí solo, y eso me ha ayudado mucho.

¿Cómo recuerda sus dos temporadas y media en el Deportivo?

Muy bien. Tengo muchos amigos allí, además, y algún excompañero, aunque cada vez menos, porque estos clubes cambian mucho, pero sigo teniendo buenos amigos, un gran recuerdo. Siempre que me vienen memorias o conversaciones de mi etapa allí, son muy buenas, pero, joder, es que jugué en el Dépor, que me sentí un afortunado, aporté mi granito de arena lo que pude, tanto dentro como fuera del campo, y aunque fueron unos años duros para el club, me sentí un afortunado.

La primera temporada fue uno de los líderes de la retaguardia.

La verdad es que sí. Luego, aunque fui perdiendo protagonismo poco a poco, cumplí un rol, con Borja, que era importante y me sentí importante dentro de mi participación y estaba tranquilo. Me sentí valorado por el club, por la gente, que tenía su respeto, y eso es muy importante para un futbolista. Bueno, ahora exfutbolista pero en aquel momento, futbolista (risas).

Formó una pareja de muchas garantías junto a Mujaid.

Era el Dépor, había buenas parejas de baile para todos. Había para elegir, cada uno con sus características. Estaba muy a gusto jugando con él, además, hicimos buenas migas. Un club de ese nivel, esa afición, esa historia, esa ciudad... fueron todas cosas positivas.

Eneko Bóveda, Salva Ruiz, Mujaid, Álex Bergantiños, Celso Borges, Miku... Cuesta entender que ese equipo no lograra el ascenso a Segunda.

Es que el fútbol no es una ciencia cierta. Si tuviéramos una fórmula o si juntáramos a grandes jugadores y fuera solo eso, se conseguirían muchas más cosas. Pero el fútbol no es solo juntar buenos jugadores, las cosas no salieron a nivel colectivo como me hubiese gustado o lo que fui yo allí, pero en las cosas que podía controlar, que eran mi compromiso, mi trabajo o mi entrega en el día a día y el respeto por la camiseta que llevaba, lo llevé a rajatabla y eso es lo que me deja tranquilo.

Fichó por el Dépor tras bajar a Segunda B con aquel Extremadura que venció en Riazor (2-3), ya descendido, y que dejó a los herculinos con un pie y medio también la tercera categoría. ¿Se le hizo raro venir a A Coruña después?

Ten en cuenta que cuando fui a Riazor ese día, tenía que defender los intereses del Extremadura. Me extrañó que ante ese Dépor, con lo que se jugaba, pudiéramos sacar el resultado que nosotros sacamos allí, pero al final el fútbol tiene estas cosas, estas historias y estos caprichos. Quizás, sin ese partido el Dépor ahora no valoraría tanto lo que tiene y saber lo difícil que fue volver a Segunda, asentarse y crear un proyecto ganador y ponerlo todo en concordancia, mejorando y no solo pensando en el aspecto económico, sino mejorando la estructura. Clubes de ese nivel muchas veces salen reforzados de situaciones así, cuando cogen una visión de lo que les ha pasado.

Cierto, porque el cierre de su segunda campaña en el Dépor fue el mazazo de esa final del playoff perdida contra el Albacete con todo a favor.

El fútbol, para bien o para mal, nos gusta mucho por la incertidumbre, por lo que puede pasar, porque no hay equipos invencibles, porque cualquier partido tiene su historia y a mí me tocó, esos años, vivir la parte oscura, pero siempre he visto esta profesión como algo más que un resultado y eso también me ayudó a tener la carrera que tuve.

Luego se fue al Castellón y se desquitó de esa espina con el ascenso a Segunda en la temporada 2023-24, en la que también subió el Dépor.

Me quité las dos espinas. Cuando hablé con los jugadores del Dépor en la Final de Campeones de Primera RFEF, siempre hablábamos de eso, los que habían vivido conmigo la final contra el Albacete y luego, los que jugamos la semifinal del playoff de ascenso, en mi primer año con el Castellón, que el único rival que no quería que me tocara era el Dépor por lo que significaba para mí a nivel emocional y por todos los compañeros que había dejado allí, y la eliminatoria fue de infarto, con la vuelta en Castalia y todo lo que pasó. El fútbol tiene estos caprichos, pero al año siguiente, me quité dos espinas, jugando en un equipo conseguí dos ascensos, así que imagínate (risas).

¿Qué le parece la temporada que están haciendo ambos equipos, con el Castellón segundo y el Dépor, tercero?

Muy bien, la verdad. Además, haciendo un fútbol que me está gustando, el de los dos equipos, además. El del Castellón lo viví más y lo conocía más porque estuve con Dirk Schreuder y tienen un poco ese ADN aún de equipo atractivo, de transición, de atacar con mucha gente y llegar con mucha gente al área, que nos gustó tanto a todos y que compramos todos la idea. Y luego, con Pablo Hernández, creo que su experiencia en el fútbol español, la pausa y la tranquilidad que te da un exfutbolista y un tío que conoce la cultura española, el fútbol español, la Segunda División. Creo que ha encontrado el equilibrio perfecto, y el Dépor igual.

Es que Pablo Hernández exhibe unos números brutales. Ha sumado casi el 72% de los puntos en 20 partidos.

Y lo estáis viendo, en una categoría en la que todos los partidos son complicadísimos. Riazor, fuera, da igual dónde vayas a jugar o la posición del rival en la clasificación, que todos los partidos tienen su momento, hay dificultades que tienes que superar cada semana. El Dépor empezó de una manera y ha ido mutando a lo largo de la competición, se ha ido enriqueciendo todo su juego, cerrando el grifo. Lo bueno de la Segunda División es que los equipos pueden ir mejorando, mutando y así tienes a los dos.

Castalia es un campo muy complicado.

No va a ser fácil para el Dépor. Se viene un ambiente de fútbol y una intensidad en el partido, por lo que propone el Castellón y por todo lo que conlleva la idea del club. Además, la afición allí está muy con el equipo. También te digo que el Dépor es peligroso fuera de casa y para un equipo como el Castellón es un rival complicado, con las transiciones, gente por delante del balón... Va a ser un partido que va a tener su cosa.

En el Dépor coincidió con Yeremay cuando dio el salto al primer equipo. ¿Se imaginaba la explosión que ha tenido?

Creo que el que te diga que sabía que Yeremay iba a ser así, no te digo que miente, pero sí que no lo veía como ahora. Todos veíamos un futbolista con un talento muy por encima de la media, para su edad, un chico que era capaz de hacer cosas muy brillantes, pero que aún estaba en formación personal, deportiva y de todo estilo. Era evidente que tenía los mimbres para este potencial, la técnica, las cosas que se le ocurrían y ese talento que no hay forma de entrenar, que lo tienes o no lo tienes. Y eso Yeremay lo tenía, pero ha puesto todo lo demás en orden y a la par. Y cuando tienes la humildad de trabajar y el hambre de crecer y todo va acompasado y ordena también su vida, con ese talento es muy difícil que al final no vaya bien. Es un chico al que tenía y tengo mucho cariño y me alegro mucho por lo que está disfrutando porque quitando esa época en la que él entró, con rumores, lo otro, se sintió un poco dolido, que lo entiendo, porque es un chaval y nunca se había visto en una situación así, pero cuando uno lo tiene ordenado todo, acaba encontrando el camino y lo gestionó genial y a la vista está.

¿Qué es lo que más le gusta del Dépor de Antonio Hidalgo?

Tengo que reconocer que al Dépor de Hidalgo no lo vi tanto como al Castellón, y menos ahora, que tengo que estar viendo mil cosas (risas), pero me ha gustado que el equipo ha ganado en orden y sí que genera situaciones en las que su gente brillante tiene ventaja. Juega mucho para generar una ventaja donde quiere, que es por fuera, para atacar hacia dentro. Y a mí me encantan esos equipos que, desde el orden y no soltarse mucho las cadenas, encuentran rendimiento. Y ahí, sí tiene esas armas, que hace mucho daño por fuera y desequilibra mucho y genera muchas ventajas para luego acabar, lo está ajustando genial.

¿El Castellón es favorito por cómo llega y por jugar en casa?

Hombre, el factor Castalia es importante. Pero son equipos tan potentes y con tantas armas que, como siempre pasa en este partido, cuando están las cosas tan igualadas, los pequeños detalles van a hacer grandes diferencias, un balón parado, una transición, una pérdida... Y más entre equipos como el Dépor y el Castellón, que juega más a ese rock and roll. Puede pasar cualquier cosa, aunque el factor Castalia haga que, quizá, el favorito sea el Castellón.