Así le fue a los cedidos del Dépor: susto para Kevin, galones para Diego Gómez y debut de Rubén López en Pasarón

Diego Gómez, en el Pontevedra-Real Madrid Castilla de Pasarón Pontevedra SAD

No está siendo un tramo demasiado productivo de temporada para los cedidos que el Deportivo tiene en los diferentes equipos de Segunda División y Primera RFEF. Más allá de la pérdida de protagonismo para algunos, este fin de semana ninguno pudo celebrar una victoria y hay varios que se están metiendo en serios problemas clasificatorios:

Luis Chacón (Cultural Leonesa). El mediapunta de Pontedeume continúa siendo indiscutible para Ziganda. Recuperar su lugar en el once después de ser baja obligada frente al Dépor, pero su presencia no pudo darle a la Cultu el colmillo que necesitaba. El conjunto leonés cayó en el descuento ante el Málaga y sigue en zona de descenso.

Bouldini (Granada). El delantero marroquí no es ni mucho menos la primera opción para la delantera en el cuadro nazarí, pero al menos sigue sumando minutos. Diez tuvo en la derrota de su equipo ante el Leganés (1-0), en la que no disparó a puerta, pero sí vio una amarilla.

Petxarroman (Andorra). El que sigue sin contar para nada en los planes de su entrenador es Petxarroman. El lateral vasco elevó a once el número de jornadas consecutivas sin jugar. Petxa no está siendo considerado siquiera una opción en un equipo que continúa metiéndose en problemas después de la derrota ante la Real B.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El centrocampista coruñés perdió la titularidad en el derbi ante el Lugo con un equipo verde que sigue tratando de recuperar el paso tras el cambio en el banquillo. Romo prescindió del deportivista en el centro del campo y recurrió a él en los últimos minutos en un derbi que terminó en empate (1-1).

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Poco ha tardado el extremo de Amoeiro en asumir galones en Pasarón. Al segundo partido, Rubén Domínguez le dio la titularidad y Diego Gómez asumió la responsabilidad de liderar el ataque granate. Tuvo de hecho la mejor ocasión del encuentro frente al Castilla (0-0), pero el portero le sacó el disparo en el mano a mano. En el Pontevedra también jugó sus primeros minutos Rubén López.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). En la zona baja de la clasificación de ese grupo de Primera RFEF está el Ourense, que desde el mercado de enero ha doblado la representación blanquiazul en su plantilla. Adrián Guerrero continúa siendo un fijo en las alineaciones y volvió a ser titular en la derrota con Unionistas, jugando 74 minutos. En ese momento salió al campo Martín Ochoa, que de primeras está entrando en la rotación en la punta del ataque.

Kevin Sánchez (Cartagena). El delantero fue el único de los cedidos que se vio afectado por los numerosos partidos suspendidos durante el fin de semana debido al temporal que azotó la península. El encuentro entre el Cartagena y el Sevilla Atlético fue aplazado, pero el equipo blanquinegro aprovechó para disputar un amistoso ante el Águilas, que tampoco había podido jugar en lo que debía ser su visita a Huelva. Y fue precisamente en esa cita en la que el atacante blanquiazul se llevó un buen susto. Al poco de iniciar el encuentro tuvo que retirarse a los vestuarios sin poder apoyar el pie después de sufrir un golpe en el tobillo. Las informaciones desde Cartagena son tranquilizadoras, restando importancia a lo que en principio se quedará en un fuerte pisotón.