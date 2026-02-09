Riki Rodríguez, una 'estrella' por debajo del radar

Riki Rodríguez, en su debut con el Deportivo ante el Albacete Patricia G. Fraga

Corrieron ríos de tinta con su nombre. El pasado verano y este mismo mes de enero. Era el 'culebrón' de nunca acabar. Una historia de amor correspondido y que venía de lejos, pero imposible de cristalizar. Hasta que sus caminos, por fin, se encontraron.

Riki Rodríguez fue ‘estrella’ durante todo el mes de enero y parte de los primeros días de febrero. Y tras unas pocas horas de vida conyugal deportivista, se estrenó en el templo de todos. Ante 23.499 personas en Riazor como testigos y con su expareja enfrente. Imposible imaginar un debut con más picante... que el propio centrocampista se encargó de ir amortiguando.

No era fácil. El contexto invitaba al morbo. Además, la espera potenciaba todavía más el momento. El Deportivo tuvo que ser paciente y entender que debía aguardar a que a su matrimonio con el Albacete le quedasen tan solo seis meses de vigencia para lanzarse. Así, previo pago de un importe lo suficientemente jugoso —y no menor, teniendo en cuenta que en junio se iba a ir sin dejar ni un euro—, el conjunto herculino por fin encontró la forma de emparejarse con el ovetense.

Tuvo que ser sobre la campana del final de mercado, después de un mes muy complejo. Para el colectivo coruñés, que veía cómo necesitaba una pieza más en su centro del campo para ya y no quería comprometerse con nadie que no fuese su futuro soldado. Pero también para el chico, deseoso de desbloquear una situación que se había alargado demasiado, tocado físicamente y con “estrés excesivo”, tal y como destacó Antonio Hidalgo el pasado viernes en la rueda de prensa previa al encuentro.

Precisamente ese condicionante físico por la falta de partidos —no jugaba desde la histórica eliminación al Real Madrid en Copa, a mediados de enero— y la vorágine mental fue lo que provocó que el técnico catalán no apostase por incluir al asturiano directamente en el once, como sí hizo en el primer partido de enero con Álvaro Ferllo y Adrià Altimira. Pidió el catalán “paciencia” con el deportista, sabedor de la expectativa que había generado su llegada en el entorno blanquiazul. Y el primero en ejemplificarla fue él.

Humildad

“Acabo de llegar y hay gente que lo está haciendo muy bien. Tenemos una plantilla muy buena y vengo aquí a ayudar. Hay que respetar. El día que me toque ayudar desde dentro lo intentaré hacer y cuando no me toque, ayudar al compañero a hacerlo lo mejor posible. Eso está por encima de todo”, explicó Rodríguez tras el choque, después de estrenarse precisamente contra antiguos compañeros y amigos.

“Es raro, no voy a mentir. Pero bueno, somos profesionales y me estuve mentalizando toda la semana de lo que me iba a encontrar”, reconocía con respecto a la tesitura que tuvo que afrontar. Ya fue difícil decir adiós, para cuánto más reencontrarse a las primeras de cambio con su ex.

Sin embargo, Rodríguez fue capaz de atenuar el clímax narrativo. Primero, con una presentación en sociedad en la que demostró que habla como juega. Más allá de dejar claro que le hubiese gustado salir de otra forma del club del que era capitán y que le dio la oportunidad de asentarse en el fútbol profesional, el centrocampista no ofreció una palabra más alta que otra y recalcó que era un jugador de equipo.

“Creo que mi misión aquí es tratar de unir un poco la parte de atrás con esa gente (Yeremay, Luismi, Mario...) y ponerlos en ventaja. Nunca he sido un jugador que gane partidos, pero sí que trato de ser un futbolista que genere ventajas, que dé soluciones a sus compañeros y el balón en las mejores condiciones posibles”, recordó el asturiano, equilibrado después de estrenarse con la camiseta del Deportivo con 24 minutos más el tiempo añadido.

Fue menos de media hora el tiempo que Hidalgo le otorgó. Pero su entrada al verde no fue, ni mucho menos, un gesto de cara a la galería. Porque el técnico de Granollers recurrió a él después de que Samu Obeng encontrase con un gran escorzo el gol que minimizaba la ventaja del Dépor.

Momento caliente

Llegó ese tanto tras una salida de balón desde atrás en la que el conjunto local se enredó, en la enésima mala toma de decisión de un equipo que empezó a ser anticompetitivo en muchísimas acciones a partir de la media hora inicial. Perdió el balón un errático José Ángel, que además había visto la amarilla en la primera mitad por llegar tarde a un duelo y no pudo cortar el ataque rival.

Entonces, cuando las papas quemaban, Hidalgo miró hacia su derecha, donde calentaban varios de sus suplentes, y decidió no solo relevar a un desafortunadísimo Zakaria Eddahchouri por Samuele Mulattieri, sino darle la responsabilidad de hacer latir al equipo en defensa y en ataque a Rodríguez. Era cierto que el partido de Jurado invitaba al cambio. Y más tras el error. Pero no lo es menos que en el banco había posibilidades de sobra para evitar que Riki asumiese una temprana responsabilidad. La confianza se demuestra así.

Cogió el toro por los cuernos el nuevo dorsal ‘14’ del Deportivo, a quien su nueva afición le recibió con una calurosa ovación como reconocimiento al prolongado interés por vestirse de blanquiazul. Y aunque no ayudó a que el viento del partido cambiase, sí dejó una buena impresión.

El futbolista formado en el Real Oviedo dejó 19 toques de balón en un primer registro para su currículum deportivista en el que el sobresalió más a partir del apartado ofensivo. Riki ofreció 14 de 16 pases buenos, de los que dos fueron largos y uno de ellos en el último tercio.

No destacó para bien, pero tampoco para mal. Simplemente, salió y jugó junto a Villares, un compañero hecho bajo el mismo molde y un jugador contra el que quizá tendrá que pelear por el puesto.

Porque hay futbolistas y personas que aman los focos. Y otras que, simplemente, saben cómo actuar sin hacer ruido y acaban convirtiendo esa capacidad en una cualidad. Fue el caso de Riki, un chaval humilde, con pinta de ser el yerno perfecto —como ya hay unos cuantos en la plantilla blanquiazul—. Pasó por debajo del radar el centrocampista, en una demostración del tipo de persona y de futbolista que es y que pretende ser.

“Tuve muy buenas sensaciones tanto a nivel individual como del equipo”, explicó el mediocentro frente a los micros, antes de incidir en que nadie supera de manera sencilla a sus rivales en la Hypermotion: “En la segundas vueltas, los equipo se juegan mucho y los partidos se deciden por pequeños detalles. Creo que también es mérito del equipo tener esa capacidad de sufrir para ganar”. De esa resiliencia tiene un máster el chico nuevo de la oficina.