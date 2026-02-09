Las tres claves de Carlos Brizzola del Dépor-Albacete
El exjugador blanquiazul analiza la victoria contra los manchegos
Nuestro analista Carlos Brizzola nos da las tres claves del triunfo del Dépor ante el Albacete (2-1).
Continuidad
Continuidad como premio al segundo tiempo de León. Riki tuvo que esperar en el banquillo, Soriano acompañó a José Ángel, Mella, Luismi y Yeremay por delante y Eddahchouri arriba. El Albacete, replegado, y con un 5-4-1, pasivo, facilitaba la posesión del Dépor. En el 24 aparece la genialidad de Yeremay.
Una jugada afortunada
A partir del gol el Dépor se apagó. Al filo del descanso apareció un centro de Altimira desde el fondo y en propia meta llegó el 2-0. El fútbol es así y la distancia al descanso era mayor de lo que se había visto en la primera parte, pero podía ser definitiva. Era algo que quedaba por ver en la segunda mitad.
Cambio de esquema
Con 2-0 el Albacete cambió a un esquema 4-4-2, con Obeng y Álex Rubio arriba. Se estiró el rival y se encogió el Dépor. Llegó el 2-1 y los nervios. Debutó Riki y hubo corta y pega de cambios. Pero, la misma receta no siempre sale bien. Yere, Luismi y Soriano estaban asfixiados y no Altimira y Quagliata.