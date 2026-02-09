LA LUPA | Deportivo 2-1 Albacete: El Dépor de las mil caras

Adrià Altimira, conduciendo el balón en el Deportivo-Albacete Patricia G. Fraga

La versión buena, la menos buena y la mala. El Deportivo 2-1 Albacete fue el resumen perfecto de las potencialidades y los fantasmas del conjunto de Antonio Hidalgo. Como Francisco Paesa, el personaje poliédrico de la España de los 80 y los 90 que inspiró ‘El hombre de las mil caras’, el Dépor enseñó en un único partido todos los rostros que ha ido mostrando a lo largo de esta temporada. 25 partidos después, esa es su realidad y con ella tendrá que convivir. Tratando de mostrar más veces su forma más afilada y ocultando los defectos que, como el resto, tiene.

El bloque coruñés pasó de controlar el partido a través del balón a acabar pidiendo la hora. De dominar y hundir al rival a base de fluidez a desconectarse y caer en una notable incapacidad para retener la pelota, para amenazar de verdad al contragolpe y para juntarse y proteger bien su área, con más solvencia que nervios. Exige ese "saber sufrir" la Liga Hypermotion, pero no termina de estar cómodo el equipo cuando lo que toca es apretar los dientes y no remar con la corriente a favor.

El encuentro en Riazor con el que el equipo herculino recuperó el camino hacia el triunfo en casa fue otro sí pero no. Enseñó las virtudes y defectos de un equipo que creció en torno al juego interior de José Ángel, Mario Soriano, Luismi Cruz y Yeremay Hernández, pero que perdió toda su fluidez en cuanto comenzó a gustarse demasiado.

Los errores comenzaron a transformarse en dudas, el Albacete dio un paso adelante y solo el afortunado 2-0 le permitió obtener una ventaja suficiente para que sus propios fallos no le acabasen costando algo más que estrés.

Juego interior

No fue casualidad que una de las mejores imágenes del Deportivo durante este curso se diese en el Carlos Belmonte. Y tampoco lo fue que a partir de un plan parecido, el equipo herculino disputase una media hora inicial notable en el encuentro de vuelta contra el mismo rival.

Y es que a pesar de haber modificado su estructura para pasar a defensa de cinco, el Albacete sigue siendo un equipo poco presionante, al que es fácil progresarle y encontrarle la espalda de su centro del campo. Lo hizo el conjunto coruñés de manera constante en el Belmonte e Hidalgo trató de replicar la fórmula en Riazor, con los ‘Cuatro Fantásticos’ de nuevo en el once para ubicar de nuevo a Luismi Cruz en el carril central y ganar amenaza en ese pasillo derecho que abandonó el andaluz con David Mella.

Le salió bien la propuesta al cuerpo técnico deportivista, pues frente a un Albacete que se estructuraba en un 5-4-1 situado en bloque medio y que era pasivo, el Dépor podía no solo progresar fácil hacia campo contrario, sino que además encontraba de manera constante el espacio entre la línea del centro del campo y la defensiva del rival.

José Ángel puede jugar de cara y encuentra a Luismi Cruz en el 'cuadrado', a espaldas de Agus Medina y sin la posibilidad de que los defensas 'salten' a por él gracias a que Mella los está fijando

Clave para ello era la ubicación de Mario Soriano y Luismi Cruz en los ‘cuadrados’, a espaldas de los medios Ale Meléndez y Agus Medin. El Deportivo filtraba el balón por dentro, en una zona caliente en la que también aparecía Yeremay Hernández. Y buscaba el caos, potenciado por las fijaciones en la última línea del punta Zaka, de Mella o de quien acudiese a zona de balón para amenazar y evitar que la poblada zaga del Albacete pudiese ‘saltar’ hacia delante y achicar los espacios.

Enhebrar la aguja

Así, el Deportivo fue capaz de ir hundiendo a su rival a través de su juego ofensivo, que redundaba en una mayor capacidad para controlar todo lo que sucediese sin balón. Porque si el Albacete recuperaba, solía haber mucha densidad de jugadores deportivistas y demasiadas pocas opciones para expandirse.

De este modo, el conjunto coruñés ejecutó durante la primera media hora 231 pases, su segunda cifra más alta en los 30 minutos iniciales de los partidos, solo por detrás del propio encuentro de ida contra el Alba. Además, registró su mayor precisión, con un 90,48% —siempre según Wyscout—.

El choque estaba donde quería el Deportivo. Había movilidad, reparto de alturas, intercambio de posiciones... en resumen, dinamismo. Tan solo hacía falta encontrar la forma de enhebrar la aguja.

La acción del 1-0, con el Dépor juntándose en la izquierda tras hundir al rival. Yeremay recibe, se apoya en Jurado y la pide al espacio entrelíneas. El andaluz se la pone y el canario remata

No pudo ser por fuera, pues los giros de juego que el Deportivo ejecutaba aprovechando que lograba juntar al Albacete por dentro no eran explotados por sus jugadores exteriores. El Alba, todavía con piernas, terminaba llegando a las basculaciones para no conceder situaciones de superioridad para los blanquiazules, a los que les faltaba atrevimiento para intentar el desequilibrio individual.

Entendía el Deportivo que era mejor seguir madurando las jugadas a través de un ritmo de circulación notable y fue así como encontró el acierto para golpear por primera ve. Fue en una acción en la que Yeremay se demostró a sí mismo que cuando la pasa y vuelve a pedirla al espacio libre es muchísimo más venenoso que cuando recepciona el balón, se asocia y la solicita de nuevo al pie y al mismo lugar.

Fuera de foco

Sin embargo, tras el 1-0, el partido empezó a cambiar de rumbo. Al evidente y necesario paso adelante del Albacete le acompañó una alta cantidad de errores no forzados por parte del Dépor.

Las imprecisiones tuvieron un punto de estrés provocado por la modificación el aumento de la agresividad rival, pero quizá también de una pérdida de foco del equipo, que ofreció la sensación de ver el choque encarrilado y, quizá, se desconcentró más de la cuenta.

El Alba dio un paso adelante tras el 1-0, pero fue el propio Dépor quien secomplicó. Noubi tiene pase con Ferllo, con Alti o con Cruz, pero juega un balón diagonal a Mario, presionado, que la pierde

Más allá de esta interpretación difícilmente demostrable, lo tangible fue que el Deportivo empezó a disponer cada vez menos del balón. En ocasiones, le costaba salir desde atrás ante la presión de un Albacete que tampoco se lanzaba arriba de manera súper coral. Si jugaba directo, la pérdida era segura. Y cuando lograba progresar, quizá no tomaba las mejores decisiones. Era necesario querer más el balón, tenerlo y protegerlo antes que rizar el rizo.

De esta manera, ya no era solo que el Deportivo no terminase de encontrar la portería rival para meter el miedo en el cuerpo o, al menos, obligar al Albacete a salir desde atrás. Es que cada pérdida podía meter en un problema al conjunto herculino, en ocasiones demasiado expuesto precisamente para generarse espacios como mejor camino para salir de la presión alta rival.

Una presión del Albacete que el Dépor resuelve. El rivalconcede tiempo y espacio a Jurado, que encuentra a Yere. Este busca un tercer hombre con Mario. Falla en el pase y se pierde el ataque peligroso

Sin embargo, cuando ya asomaban las dudas en el equipo local, llegó el segundo tanto, fruto de una concatenación de fallos no forzados. Mella ‘saltó’ a por un balón dividido, Medina puso en un compromiso a Valverde, que trató de domesticar el esférico y se lo dejó en bandeja a Alti para montar la transición por la derecha y acabar con un centro al primer palo que nadie del Deportivo atacó. No hizo falta, pues Javi Villar ejerció sin quererlo de delantero blanquiazul.

Más vuelta que ida

No varió demasiado la tendencia en el segundo acto. Más bien al contrario. La entrada de Villares sirvió para poblar el centro del campo y evitar que Mario y José Ángel tuviesen que abarcar demasiado terreno a lo ancho, ante la escasa incomodidad que generaban a los contrarios la primera línea conformada por Yeremay, Zaka y Luismi.

“Ajustó” Hidalgo de esta manera, tal y como reconoció tras el partido. Pero el fin de la línea de cinco defensas del Albacete volvió a hacer que el Dépor tuviese problemas.

El Deportivo atrae la presión del Alba. Ferllo encuentra libre a Quagliata, pero llega la imprecisión. El italiano no da ventaja a Jurado, que se traba y pierde cuando intenta conectar con Yere: 2-1

Así, en una de sus múltiples atracciones de la presión alta de su rival, el Deportivo fabricó una nueva vía para poder atacar con espacios. Pero llegó un error en campo propio en forma de pérdida de José Ángel que acabó en contraataque y gol en contra.

Le tocaba al Deportivo sufrir ya sin la red de seguridad que le daba la ventaja de dos en el marcador. Y así lo hizo, con cierta dosis de fortuna y un enorme acierto de Ferllo en una jugada en la que el equipo mostró de nuevo su falta de contundencia en área propia para terminar de orientar un despeje y evitar una segunda oportunidad para el contrario.

El Alba encuentra fácil la profundidad ante un Dépor poco compacto.Gámez, con todo el carril porque Yere está en tierra de nadie y envío a espaldas de Escudero. Centro y remate en el dos para dos

Entre las imprecisiones para construir y la falta de concreción en los contragolpes, el Albacete continuó asomándose gracias a las facilidades que concedía un Dépor poco cohesionado. El choque era más de vuelta que de ida. Se le plantaba en último tercio demasiado fácil a la escuadra de Riazor, a través de dos pases por fuera. Y eso hizo que el equipo acabase achicando agua, a pesar de que el rival tampoco demostró demasiados argumentos para empatar, más allá del recurso del uno para uno del sustituido Valverde con Jogo fijando dentro. Al menos, las mil caras acabaron en sonrisa.