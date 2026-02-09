Ximo y Escudero, durante el partido contra el Albacete Javier Alborés

Ganar aunque sea sufriendo y siendo conscientes de la igualdad de la categoría. Uno de los mantras que proclamó Antonio Hidalgo en sala de prensa después de la victoria ante el Albacete (2-1). Saber juntarse, sufrir y defender, una de las peticiones de Miguel Loureiro en zona mixta después del importante triunfo ante el cuadro blanquillo, el segundo consecutivo tras la victoria en el Reino de León ante la Cultural Leonesa (0-1).

Ambos encuentros tuvieron como denominador común que en momentos calientes de los mismos el técnico de Granollers miró al banquillo y se decidió por tirar de veteranía dando entrada a Ximo Navarro y Escudero, por Altimira y Quagliata respectivamente, y cambiando así totalmente las dos bandas. Y la apuesta en ambas ocasiones le salió bien. Contra la Cultural poco después de entrar los dos en el campo el Dépor marcó el gol de la victoria y ante el conjunto manchego, volcado en esos instantes buscando el empate, fue capaz de aguantar el marcador.

"La salida de Escudero y Ximo nos dio energía", explicaba Hidalgo en el postpartido ante el cuadro leonés. Este pasado domingo, contra la escuadra de Alberto González, el míster efectuaba el doble cambio en el lateral en el minuto 75. Se marchaban Quagliata, más gris que en otras citas y Altimira, que había sido el protagonista del segundo gol del Dépor. Su centro lo había rematado en su portería Javi Villar para ampliar la ventaja blanquiazul a 2-0 antes del descanso.

Cuando ingresaban Ximo y Escudero en el verde el luminoso mostraba el 2-1, después de que Obeng, de chilena, hubiese recortado la distancia en el marcador. Apenas dos minutos después del cambio de laterales el Albacete gozaba de una de las ocasiones más claras para ver puerta. La modificación del esquema, con dos puntas, estaba haciéndole daño al Dépor. En el minuto 77 Puertas remataba un centro de Fran Gámez y ponía a prueba los reflejos de Álvaro Ferllo. Solo un minuto después Ximo era amonestado por una entrada a destiempo.

Aún seguiría el Albacete buscando la diana que le permitiese rascar, al menos, el empate. Pero de nuevo se encontraría con el muro del arquero riojano. En el 88 detenía un disparo cruzado de Álex Rubio, debutante en Segunda, junto a Víctor San Bartolomé, al que no pareció amilanar un estreno en una plaza como Riazor. Pero no solo se encargaban Escudero y Ximo de achicar agua ante el arreón final blanquillo. También con ellos en el verde el Dépor se quedaba a las puertas de firmar el tercero. El tanto de la sentencia y de la tranquilidad. Yeremay recuperaba el balón en el minuto 93 pero cruzaba demasiado su disparo y en el segundo palo, a pesar de lanzarse con todo, no llegaba Mulattieri a rematar.

Con tablas en León

Con sufrimiento, pero los puntos se quedaban en Riazor. Guion similar había vivido el Dépor hacía una semana, en su visita al Reino de León. El mismo doble cambio en la zaga, sendos laterales, se producía entonces en el minuto 82. El Deportivo en ese momento empataba con la Cultural Leonesa (0-0). Eran los primeros minutos de Ximo Navarro desde su lesión el pasado 9 de octubre, cuando una dolencia en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda lo apartaba del equipo.

El Dépor lo había tenido que "frenar", en palabras de Hidalgo, ante sus ganas de reaparecer, pero con el fantasma de la recaída de fondo. Entraba en el campo y a punto estaba de marcar. En el minuto 87, tras un certero pase de Mario Soriano, Ximo ganaba línea de fondo y armaba un potente disparo, que se marchaba ligeramente desviado del arco de Badía.

Tras su Ximo, Escudero participaba en la jugada que culminaría en penalti sobre Mella. El pucelano daba un pase en profundidad al de Espasande y este era derribado por Badía en el área. La pena máxima la transformaba Yeremay en el 90. Siete minutos de añadido aún darían para algún susto en el Dépor, sobre todo cuando Badía cabeceaba fuera una falta al corazón del área blanquiazul, en el 90+7.

Dos victorias sufridas y un doble cambio de lateral, que desde fuera puede parecer radical, pero que le ha funcionado a Hidalgo, que confía en la veteranía de Ximo y Escudero en minutos calientes.