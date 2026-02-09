El Dépor se rearma a tiempo para buscar el asalto al ascenso directo en Castalia

Los jugadores del Dépor celebran un gol en el partido de la temporada 2024-25 en Castalia Archivo DXT

El Deportivo afronta este domingo una de esas citas que pueden marcar un punto de inflexión en la temporada. La visita a Castalia para medirse al Castellón llega justo después de romper una sequía prolongada en Riazor y de encadenar una racha de resultados que no se veía desde noviembre. Enfrente estará un rival en plena forma, que asaltó el liderato a la espera de que Racing y Mirandés cierren la jornada (este lunes a partir de las 20.30 horas), y convertido en la gran revelación del curso. Un examen de máxima exigencia para los coruñeses y una oportunidad de oro para mirar de nuevo hacia lo más alto.

Y es que el Dépor llega a la cita tras lograr sumar de tres ante el Albacete en casa, un triunfo muy ajustado y en el que le tocó sufrir, pero con un gran peso más simbólico, ya que hacía más de dos meses que los blanquiazules no se imponían en su estadio. Aunque sin demasiado brillo, y con la tabla ajustada hasta el milímetro, el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo venció en un momento clave y sumó su segunda victoria consecutiva tras la del fin de semana pasado en León.

La crónica | El Dépor juega, sufre... y gana (2-1) Más información

Con ese impulso, el Deportivo viajará a Castellón con la ambición de competir de tú a tú con un equipo que llega tras golear (0-4) y hurgar sin piedad en las carencias del Valladolid. Además, si los albinegros mantienen el liderato cuando finalice la jornada, el choque del domingo se convertirá en una auténtica final anticipada, ya que una victoria deportivista le abriría las opciones de regresar a la cima de la clasificación, posición que no ocupa desde la jornada 16.

Dos meses desde el último duelo

La posibilidad de volver a lo más alto añade un aliciente extra a un partido ya de por sí cargado de memoria. Recuperar la primera posición justamente en Castalia, ante un rival directo y en un escenario tan lleno de historia para el Deportivo, supondría un golpe sobre la mesa y una inyección anímica vital para encarar el momento decisivo de la temporada.

El calendario asimétrico ha querido que ambos equipos se enfrenten de nuevo apenas dos meses después del partido de la primera vuelta, que supuso un punto de inflexión negativo para el Dépor. Y es que el Castellón se convirtió en el primer equipo de la temporada capaz de ganar en Riazor y dio paso a una mala racha de resultados en la que los blanquiazules se dejaron importantes puntos por el camino. A pesar de que se adelantaron con un gol de Yeremay a la media hora de juego, el conjunto castellonense remontó con los tantos de Doué y Brignani, antes de que Cipenga sentenciara un encuentro que terminó con la expulsión de Noubi en el tiempo añadido.

Otra oportunidad de revancha

El choque de este domingo se presenta como una oportunidad de revancha para el Deportivo que, a pesar de que no mostró una gran versión en el Reino de León, y se fue apagando este domingo hasta terminar sufriendo ante un Alba bien plantado en Riazor, sumó dos importantes victorias para llegar con confianza y ambición a Castalia. Un escenario cargado de recuerdos, pero en el que la profunda herida que dejó el playoff de 2023 se cerró cuando Lucas Pérez levantó al cielo el título de campeones absolutos de Primera RFEF.

Y es que el partido que podía valer el pase a la final de la promoción terminó siendo otro golpe demasiado doloroso para el deportivismo. Un duelo marcado por la tensión y el caos que quitó al Dépor la posibilidad de lograr el ascenso, en una noche que aún duele en la memoria de muchos aficionados. El Castellón tampoco logró subir ese año, pero el destino quiso que ambos equipos se reencontrasen muy poco tiempo después, pero en circunstancias muy distintas.

El Dépor, celebrando el título de campeones de Primera RFEF en Castalia Archivo DXT

Y es que la temporada siguiente, por la división de grupos en Primera RFEF, no hubo enfrentamientos en la liga regular. Sin embargo, ambos equipos dominaron sus respectivos grupos, ascendieron y se citaron en la Final de Campeones. Allí, el Deportivo se tomó la justicia por su mano: venció 2-1 en la ida y 2-4 en la vuelta, recibiendo el título precisamente en Castalia, un año después del trauma del playoff. La herida se cerró en el mismo escenario donde se había abierto.

La temporada siguiente, ya en la categoría de plata, el Dépor volvió a imponerse con claridad en el duelo directo con un contundente 5-1 en la ida y un empate 2-2 en la vuelta. Sin embargo, la actualidad ha dado un giro en la situación de ambos equipos, con un Castellón que ha pasado a convertirse en una de las sensaciones de la categoría.

Un Castellón imparable

El conjunto castellonense no empezó con buen pie el curso. Su inicio estuvo marcado por la irregularidad e incluso fue eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey por el Antoniano, equipo de Segunda RFEF. El equipo centró todos sus esfuerzos en la Liga y comenzó una escalada que pocos podían prever. Desde entonces, el equipo dirigido por Pablo Hernández ha firmado una racha impresionante. Llegó a encadenar siete jornadas consecutivas sin perder, con cinco victorias seguidas, y solo ha sufrido una derrota desde finales de octubre, frente al Cádiz. Tras ese tropiezo, ha vuelto a rearmarse y suma seis jornadas consecutivas sin perder, una regularidad que le mantiene como un serio candidato a luchar por el ascenso. Su solidez, su capacidad ofensiva y su fortaleza en Castalia lo convierten en un rival temible para cualquiera.

Para el Deportivo, el choque supone una prueba en el camino. La necesidad de confirmar que la reacción de las últimas jornadas no es un espejismo y que está preparado para competir por el ascenso directo. Los blanquiazules llegan con la moral reforzada, con cosas todavía por trabajar y la lección más que aprendida de que en esta Liga no vale relajarse, pero también con la sensación de que el equipo empieza a encontrar el camino por el que tiene que continuar para lograr que su barco llegue a buen puerto cuando el calor del verano ya se asome por A Coruña.

El Dépor y la gestión de las ventajas Más información

Este domingo, Castalia volverá a ser juez de una noche que puede marcar el rumbo de la temporada y de un nuevo examen para el Dépor. Un lugar en el que el pasado jugará su papel, pero donde el futuro puede empezar a escribirse con letra firme. El Deportivo se rearmó antes de emprender su viaje a tierras castellonenses y se desplazará con un objetivo claro: asaltar Castalia y, si el Racing lo permite, volver a mirar desde lo más alto.