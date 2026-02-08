Riki Rodríguez, tras su debut: "Es raro"

Riki Rodríguez, en su debut de blanquiazul en el Deportivo-Albacete Javier Alborés

Riki Rodríguez debutó este domingo como futbolista del Deportivo. Lo hizo, curiosamente, contra el Albacete, su exequipo, en un partido que él mismo reconoció que "no era fácil por todo el contexto". "Es raro. Pero somos profesionales y me estuve mentalizando toda la semana", apuntó.

El debut. "Muy contento por debutar con victoria aquí. Sí que es verdad que, para mí, no era un partido fácil por todo el contexto. La semana pasada estaba allí, con ellos. Pero estoy contento. Tuve muy buenas sensaciones tanto a nivel individual como del equipo. Los partidos se ganan así, sufriendo".

Sensaciones iniciales. "Es raro, no te voy a engañar. Estuve mucho tiempo allí y muchos, además de compañeros, son amigos. Pero bueno, somos profesionales y me estuve mentalizando toda la semana de lo que me iba a encontrar el finde. Con buenas sensaciones y ya siendo conscientes de que ahora tenemos un partido muy complicado en Castellón".

La crónica | El Dépor juega, sufre... y gana (2-1) Más información

Sufrimiento al final. "Creo que va a ser una tónica habitual de aquí a final de temporada. En la segundas vueltas, los equipo se juegan mucho y los partidos se deciden por pequeños detalles. Creo que también es mérito del equipo tener esa capacidad de sufrir para ganar".

El apoyo de Riazor. "Creo que es un aliciente el tener a la gente detrás como la hemos tenido todo el partido. Creo que eso nos va a hacer ganar mucho".

Su contribución con compañeros ofensivos. "Mario, Yeremay, Luismi... todos esos jugadores son jugadorazos. Creo que mi misión aquí es tratar de un poco la parte de atrás con esa gente y poner en ventaja a esa gente. Lo dije en mi presentación: nunca he sido un jugador que gane partidos, pero sí que trato de ser un futbolista que genere ventajas, que dé soluciones a sus compañeros y el balón en las mejores condiciones posibles para que esa gente esté más fresca de cara portería".

El estrés y su suplencia. "He hablado con él y me lo ha explicado. Acabo de llegar y hay gente que lo está haciendo muy bien. Tenemos una plantilla muy buena y vengo aquí a ayudar. Hay que respetar. El día que me toque ayudar desde dentro lo intentaré hacer y cuando no me toque, ayudar al compañero a hacerlo lo mejor posible. Eso está por encima de todo".

Castellón. "Es un equipo que está en muy buena forma. Sabemos que va a ser muy difícil. Pero somos el Dépor y hay que ir allí a ganar".