Loureiro: "Temos que aprender a xestionar mellor as vantaxes"
Cree que el triunfo en Riazor le dará confianza a la afición
Miguel Loureiro compareció en zona mixta tras el importante triunfo del Dépor ante el Albacete (2-1).
Sensaciones: Contentos con volver a ganar en Riazor, cosa nosa xente. Unha primeira parte boa e dominando e poñéndose por diante. Costounos máis a segunda, presionaron máis arriba e hai que aprender a xestionar mellor esas ventaxas.
Segunda parte peor: Eles presionan mais agresivos, costanos sair- Eles Cambian o sistema, xogan con catro, acumulan xente na última liña, fannos dano con centros, cecais sen demasiado xogo, pero esa sensación de balóns de área e xérache estrés. Tes a vantaxe do 2-0 pero tes ese medo de que poda chegar o empate. Temos que ter máis control e vivir os partidos con máis tranquilidade. A xente axudounos moito na nosa casa.
Cómo se ve como central zurdo: O veño facendo en moitas ocasións, estou máis adaptado, cóstame máis sen balón, mudan os perfís. Con balón vimos traballando para que os medios teñan opcións e saídas de pelota, Mario e os medios veñen por dentro e nos facilitan a saída de pelota.
Momentos peor que el rival: Son situacións normais e cae imposible ser superiores nesta categoría os 90 minutos, todos os equipos refórzanse, e en Riazor motivánse e tentan rascar puntos. Temos que tentar de ir nesa dirección pero sendo conscientes da dificultade e haberá momentos de xuntarnos e defender. E Álvaro (Ferllo) tivo intervencións importantes e ese nivel individual que temos que dar todos que elevan o nivel do grupo. Saber xuntarse, sufrir e defender, hai que quedarse con iso.
Ganar en Riazor: Non sei se liberación, pero sí alegría. Gañar na casa coa nosa xente... Temos que xerar ese clima incómodo e con victorias é como se constrúe. Esas victorias daranlle confianza a nosa xente.
Balance defensivo: Era importante facelo moi ben hoxe, tiña na cabeza que había que replegar rápido, supoño que pola miña vocación defensiva.
Superbowl: Cos tres puntos no peto vaise ver máis tranquila (a final) e mellor.