Loureiro: "Temos que aprender a xestionar mellor as vantaxes"

Cree que el triunfo en Riazor le dará confianza a la afición

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
08/02/2026 21:51
Miguel Loureiro, durante el duelo con el Albacete
Miguel Loureiro, durante el duelo con el Albacete
Patricia G.Fraga
Miguel Loureiro compareció en zona mixta tras el importante triunfo del Dépor ante el Albacete (2-1). 

Sensaciones: Contentos con volver a ganar en Riazor, cosa nosa xente. Unha primeira parte boa e dominando e poñéndose por diante. Costounos máis a segunda, presionaron máis arriba e hai que aprender a xestionar mellor esas ventaxas.

Segunda parte peor: Eles presionan mais agresivos, costanos sair- Eles Cambian o sistema, xogan con catro, acumulan xente na última liña, fannos dano con centros, cecais sen demasiado xogo, pero esa sensación de balóns de área e xérache estrés. Tes a vantaxe do 2-0 pero tes ese medo de que poda chegar o empate. Temos que ter máis control e vivir os partidos con máis tranquilidade. A xente axudounos moito na nosa casa. 

José Ángel golpea el balón durante el duelo con el Albacete

El uno x uno del Dépor ante el Albacete: Álvaro Ferllo, de nuevo salvador

Cómo se ve como central zurdo: O veño facendo en moitas ocasións, estou máis adaptado, cóstame máis sen balón, mudan os perfís. Con balón vimos traballando para que os medios teñan opcións e saídas de pelota, Mario e os medios veñen por dentro e nos facilitan a saída de pelota.

Momentos peor que el rival: Son situacións normais e cae imposible ser superiores nesta categoría os 90 minutos, todos os equipos refórzanse, e en Riazor motivánse e tentan rascar puntos. Temos que tentar de ir nesa dirección pero sendo conscientes da dificultade e haberá momentos de xuntarnos e defender. E Álvaro (Ferllo) tivo intervencións importantes e ese nivel individual que temos que dar todos que elevan o nivel do grupo. Saber xuntarse, sufrir e defender, hai que quedarse con iso.

Ganar en Riazor:  Non sei se liberación, pero sí alegría. Gañar na casa coa nosa xente... Temos que xerar ese clima incómodo e con victorias é como se constrúe. Esas victorias daranlle confianza a nosa xente.

Balance defensivo: Era importante facelo moi ben hoxe, tiña na cabeza que había que replegar rápido, supoño que pola miña vocación defensiva. 

Superbowl: Cos tres puntos no peto vaise ver máis tranquila (a final) e mellor.

Chaly Novo